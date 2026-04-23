பூத் ஸ்லிப், வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லையா? வாக்களிப்பது எப்படி?

Tamil Nadu election : இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி, இன்று ஏப்ரல் 23.04.2026 ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக்கான பொதுத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடக்கிறது. இதனையொட்டி விரிவான ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கும் தேர்தல் ஆணையம், வாக்களிக்க தேவையான வழிகாட்டுதல்களையும் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி தேர்தலில் வாக்களிக்க பூத் ஸ்லிப் கட்டாயமா?, வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாதவர்கள் என்ன ஆவணத்தை வாக்குச் சாவடிகளுக்கு எடுத்துச் செல்வது என்ற தகவலை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
பூத் ஸ்லிப் கட்டாயம் தேவையா?
இந்தியாவில் தேர்தல் ஆணையத்தின் தற்போதைய விதிமுறைகளின்படி, வாக்களிக்க பூத் ஸ்லிப் (Booth Slip) கட்டாயம் கிடையாது. இது ஒரு வழிகாட்டி சீட்டு மட்டுமே. பூத் ஸ்லிப் இல்லாவிட்டாலும், உங்களிடம் வாக்காளர் அடையாள அட்டை (Voter ID) இருந்தால் தாராளமாக வாக்களிக்கலாம். பூத் ஸ்லிப்பை விட மிக முக்கியமானது, வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான். பட்டியலில் பெயர் இருந்தால், பூத் ஸ்லிப் இல்லாமலேயே உங்களால் வாக்களிக்க முடியும்.
பூத் ஸ்லிப்பின் பயன் என்ன?
வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் எந்த வரிசை எண்ணில் உள்ளது மற்றும் நீங்கள் எந்த பாகத்தில் (Part Number) வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதை எளிதாகக் கண்டறிய மட்டுமே பூத் ஸ்லிப் உதவுகிறது. இது தேர்தல் அதிகாரிகளின் வேலையை விரைவுபடுத்த உதவும், ஆனால் இது ஒரு சட்டப்பூர்வ அடையாள ஆவணம் அல்ல.
வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாதவர்கள் வாக்களிப்பது எப்படி?
வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாதவர்கள் 12 மாற்று ஆவணங்களை காட்டி வாக்களிக்க முடியும்.
1. ஆதார் அட்டை
2. மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்புத் திட்டத்தின் பணி அட்டை (MGNREGA Job Card)
3. வங்கி/அஞ்சல் அலுவலகத்தால் வழங்கப்பட்ட புகைப்படத்துடன் கணக்குப் புத்தகம் கூடிய
4. தொழிலாளர் நல அமைச்சகத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட மருத்துவக் காப்பீடு ஸ்மார்ட் கார்டு /ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்துவ அட்டை (Ayushman Bharat Health Card)
5. ஓட்டுநர் உரிமம்.
6. பான் கார்டு (PAN Card)
7. தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டின் கீழ் இந்தியத் தலைமைப் பதிவாளரால் வழங்கப்பட்ட ஸ்மார்ட்
8. இந்தியக் கடவுச்சீட்டு.
9. புகைப்படத்துடன் கூடிய ஓய்வூதிய ஆவணம்.
10. மத்திய / மாநில அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனங்களால் வரையறுக்கப்பட்ட பொது நிறுவனங்களால் தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட புகைப்படத்துடன் கூடிய பணி அடையாள அட்டைகள்
11. பாராளுமன்ற / சட்டமன்ற / சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அலுவலக அடையாள அட்டை
12. இந்திய அரசின் சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறையின் கீழ் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் தனித்துவ மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை (UDID Card)
எனவே, வாக்காளர்கள் அனைவரும், மேற்காணும் ஆவணங்களில் ஏதேனுமொன்றை வாக்களிக்க வரும்போது எடுத்து வரும் படியும், வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கு உரிய ஒத்துழைப்பு அளிக்குமாறும் தேர்தல் ஆணையம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
வாக்களிப்பது குறித்த முக்கிய சந்தேகங்களும் பதில்களும்
1. வாக்களிக்கச் செல்லும் போது பூத் ஸ்லிப் கொண்டு வருவது கட்டாயமா?
இல்லை, பூத் ஸ்லிப் கொண்டு வருவது கட்டாயமல்ல. இது நீங்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இருக்கும் இடத்தையும், வரிசை எண்ணையும் எளிதாகக் கண்டறிய உதவும் ஒரு வழிகாட்டிச் சீட்டு மட்டுமே. பூத் ஸ்லிப் இல்லாவிட்டாலும் உங்கள் பெயர் பட்டியலில் இருந்தால் வாக்களிக்கலாம்.
2. என்னிடம் வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லை, நான் வாக்களிக்க முடியுமா?
நிச்சயமாக முடியும். வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இடம் பெற்றிருந்தால், வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு பதிலாக இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்துள்ள 12 மாற்று ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றைக் காண்பித்து நீங்கள் வாக்களிக்கலாம்.
3. வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்தக்கூடிய முக்கிய ஆவணங்கள் எவை?
ஆதார் அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம், பான் கார்டு (PAN Card), இந்தியக் கடவுச்சீட்டு (Passport), மற்றும் புகைப்படத்துடன் கூடிய வங்கி கணக்குப் புத்தகம் போன்ற 12 ஆவணங்களை அடையாளச் சான்றாகப் பயன்படுத்தலாம்.
4. வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருந்து, அடையாள அட்டை இல்லையென்றால் என்ன செய்வது?
வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். பின், மேலே குறிப்பிட்ட மாற்று ஆவணங்களில் (உதாரணமாக ஆதார் அல்லது ஓட்டுநர் உரிமம்) ஏதேனும் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு உங்கள் வாக்குச்சாவடிக்குச் சென்றால் தாராளமாக வாக்களிக்கலாம்.
5. பூத் ஸ்லிப்பின் உண்மையான பயன் என்ன?
பூத் ஸ்லிப் என்பது ஒரு சட்டப்பூர்வ அடையாள ஆவணம் அல்ல. ஆனால், வாக்குச்சாவடியில் உள்ள அதிகாரிகள் உங்கள் பெயரையும் வரிசை எண்ணையும் விரைவாகக் கண்டறிந்து, நீங்கள் சிரமமின்றி வாக்களிக்க அது பெரிதும் உதவுகிறது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ