முக ஸ்டாலினை தோற்கடித்த விஜய்! திமுக தோல்விக்கான 5 முக்கிய காரணங்கள்!

Vijay TVK: பலமாக இருந்த திமுக இந்த தேர்தலில் இப்படி ஒரு மோசமான சறுக்கலை சந்தித்ததற்கான 5 முக்கிய காரணங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 5, 2026, 07:35 AM IST
2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் அரசியல் களத்தில் வரலாறு காணாத அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது சொந்த தொகுதியான கொளத்தூரில் தோல்வியை தழுவியுள்ளார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் வி.எஸ். பாபு அபார வெற்றி பெற்றுள்ளார். ஒரு முதலமைச்சர் தனது சொந்த தொகுதியில் தோல்வியடைவது தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் முக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. பலமாக இருந்த திமுக இந்த தேர்தலில் இப்படி ஒரு மோசமான சறுக்கலை சந்தித்ததற்கான 5 முக்கிய காரணங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

ஆட்சி மீதான அதிருப்தி

கடந்த 2021ம் ஆண்டு ஆட்சியமைத்த திமுக, கடந்து வந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பல்வேறு சவால்களை சந்தித்தது. குறிப்பாக, விலைவாசி ஏற்றம், வேலைவாய்ப்பின்மை மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேடுகள் ஆகியவை மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய அதிருப்தியை உருவாக்கியிருந்தன. மீண்டும் வெற்றி பெற்றுவிடலாம் என்ற அதீத நம்பிக்கையில் இருந்த ஆளுங்கட்சிக்கு, இந்த தேர்தல் மூலம் மக்கள் தங்களது அதிருப்தியை வாக்குகளாக மாற்றி சரியான பாடம் புகட்டியுள்ளனர்.

இளைஞர்களின் வாக்குகள்

இந்த தேர்தலில் விஜய்யின் வெற்றிக்கு மிகப்பெரிய ஆணிவேராக அமைந்தது இளைஞர்களின் வாக்குகள் தான். பல ஆண்டுகளாக திமுக மற்றும் அதிமுக என இரண்டு கட்சிகளுக்கு மட்டுமே மாறி மாறி வாக்களித்து வந்த புதிய தலைமுறை, இந்த முறை ஒரு மாற்றமாக விஜய்யை தேர்வு செய்துள்ளது. சாதி, மத எல்லைகளை தாண்டி இளைஞர்கள் விஜய்யை ஒரு மாற்று தலைவராக பார்க்க தொடங்கியதே அவரது மாபெரும் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது.

நகர்ப்புற வாக்காளர்கள்

சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள 16 தொகுதிகளில் 14 தொகுதிகளை தவெக கைப்பற்றியுள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் நகர்ப்புறங்களில் இருந்து விஜய்க்கு அமோக ஆதரவு கிடைத்துள்ளது. குறிப்பாக, ஐடி ஊழியர்கள், வணிகர்கள் மற்றும் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் ஆகியோர் விஜய்க்கு தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வந்தனர். படித்த இளைஞர்கள் மத்தியில் விஜய்க்கு இருந்த இந்த மாபெரும் ஆதரவே, ஆளுங்கட்சியை எளிதாக வீழ்த்த உதவியது.

வி.எஸ். பாபு

கொளத்தூர் தொகுதியில் ஸ்டாலினை தோற்கடித்த வி.எஸ். பாபு சாதாரண நபர் அல்ல; அவர் ஒரு மூத்த அரசியல்வாதி. ஒருகாலத்தில் திமுகவின் மாவட்ட செயலாளராக இருந்து, பின்னர் அதிமுகவிலும் முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்தவர். பல ஆண்டுகளாக கொளத்தூர் தொகுதியின் கள நிலவரத்தை துல்லியமாக அறிந்திருந்த அவர், மு.க. ஸ்டாலினை தோற்கடிப்பதற்காக பல்வேறு வியூகங்களை வகுத்து வந்தார். அதோடு, விஜய்யின் மாற்று அரசியல் என்ற கவர்ச்சியும் இணைந்ததால் கொளத்தூரில் ஸ்டாலினின் வீழ்ச்சி உறுதியானது.

அதீத நம்பிக்கை

2019, 2021 மற்றும் 2024 என தொடர்ச்சியாக மாபெரும் வெற்றிகளை பெற்று வந்த திமுக, இந்த முறை அதீத நம்பிக்கையில் இருந்தது. தங்களது மெகா கூட்டணி எப்படியும் தங்களை கரைசேர்த்துவிடும் என்ற மமதையில் ஆளுங்கட்சி இருந்ததே இந்த தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. "நாங்கள் எப்படி இருந்தாலும் ஜெயித்து விடுவோம்" என்ற திமுகவின் அலட்சிய மனநிலைக்குத் தமிழக வாக்காளர்கள் சம்மட்டி அடி கொடுத்துள்ளனர். மொத்தத்தில், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக நிரூபித்துள்ளன. ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் மக்கள் நலனை சரியாக கவனிக்காவிட்டால், அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய தலைவராக இருந்தாலும் வீட்டுக்கு அனுப்பப்படுவார்கள்.

