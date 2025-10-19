ஒரே நேரத்தில் 2 புயலுக்கு வாய்ப்பு... இதனால் எங்கு மழைக்கு வாய்ப்பு? - வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Rain Forecast Latest Updates: வங்கக் கடலில் 21ஆம் தேதி உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி, தாழ்வு மண்டலமாக வலுபெறும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
மேலும், தென்கிழக்கு அரபிக் கடல் மற்றும் லட்சத்தீவுப் பகுதியில் கேரள - கர்நாடக கடற்கரையில் நிலைகொண்டுள்ள ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி, மேற்கு வடமேற்கு நோக்கி நகர்ந்து அடுத்த 24 மணிநேரத்தில் காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக தீவிரமடைய வாய்ப்புள்ளது என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
Tamil Nadu Rain Forecast: ஒரே நேரத்தில் 2 புயல் சின்னங்கள்
இந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் காரணமாக தமிழ்நாட்டின் தென் மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை நேற்று முன்தினம் (அக். 17) தொடங்கியிருந்த நிலையில், ஒரே நேரத்தில் 2 புயல் சின்னங்கள் உருவாகும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
Tamil Nadu Rain Forecast: இன்றைய மழை நிலவரம்
தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை இன்று (அக். 19) பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, கோயம்புத்தூர் மாவட்ட மலைப்பகுதிகள், நீலகிரி, ஈரோடு, திருப்பூர், தேனி, தென்காசி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளது.
Tamil Nadu Rain Forecast Diwali: தீபாவளி அன்று எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும்?
நாளை (அக். 20) தீபாவளி அன்று தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை அநேக இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், கள்ளக்குறிச்சி, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர் மாவட்ட மலைப்பகுதிகள், திருப்பூர், ஈரோடு, கரூர், நாமக்கல், மதுரை, சிவகங்கை, விருதுநகர், திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
