/வாக்களிப்பா? வெளிநடப்பா? அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் பதவி பறிபோகும்... விஜய்யின் கணக்கு என்ன?

TVK Government Floor Test: முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு இன்று நடைபெறும் நிலையில், சி.வி.சண்முகம் தரப்பிலான அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர். எடப்பாடி பழனிசாமி எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கும் நிலையில், சி.வி.சண்முகம் தரப்பு என்ன செய்யும்?, அவர்களுக்கு இருக்கும் சட்டச்சிக்கல்?, தவெகவுக்கு எவ்வளவு வாக்குகள் கிடைக்கும்? என்பதை இங்கு காணலாம்.
TVK Government Floor Test, AIADMK Crisis: தமிழ்நாட்டின் 17வது சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடந்து முடிந்து, தேர்தல் முடிவுகளில் எந்த ஒரு கட்சிக்கோ அல்லது கூட்டணிக்கோ தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்கவே இல்லை. ஆனால், விஜய் தலைமையிலான தவெக 108 இடங்களில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக இருந்தது.
காங்கிரஸ் தவெக உடன் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கூட்டணியை அமைத்ததாலும்; விசிக, சிபிஐ, சிபிஎம், ஐயூஎம்எல் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவாலும் தவெக ஆட்சியை அமைத்தது. விஜய் முதலமைச்சராகவும் அவர் தலைமையில் 9 அமைச்சர்களும் கடந்த மே 10ஆம் தேதி பதவியேற்றுக்கொண்டனர்.
தொடர்ந்து, நேற்று (மே 12) சபாநாயகராக ஜே.சி.டி பிரபாகர் மற்றும் துணை சபாநாயகராக ரவிசங்கர் ஆகியோர் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டனர். அந்த வகையில், இன்று தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு சட்டப்பேரவையில் நடைபெற இருக்கிறது. இதில் தவெக அரசு நிச்சயம் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கும் என்றாலும், எவ்வளவு வாக்குகளை வாங்கப்போகிறது என்பதே பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
தவெகவை பொருத்தவரை, அவர்களிடம் 105 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு உள்ளது. விஜய் தான் போட்டியிட்ட திருச்சி கிழக்கு தொகுதியை ராஜினாமா செய்துவிட்டார், சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் வென்ற சீனிவாச சேதுபதி உயர் நீதிமன்றம் விதித்த தடையால் வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்க இயலாது, சபாநாயகர் ஆரம்பத்தில் வாக்களிக்க மாட்டார். அதேநேரத்தில், அமமுகவின் ஒற்றை எம்எல்ஏவான காமராஜ், தவெகவுக்கு வாக்களிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
மறுபுறம் அதிக எம்எல்ஏக்களை (59) வைத்திருக்கும் பிரதான எதிர்க்கட்சியான திமுக அரசுக்கு எதிராக வாக்களிக்க வாய்ப்பில்லை. எனவே, வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்காமல் தவிர்க்கலாம் அல்லது கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவு காரணமாக திமுக ஆதரவாக வாக்களிக்கலாம்.
திமுக எடுக்கும் முடிவு ஒருபுறம் இருக்க, அதிமுக மீதுதான் அனைவரும் கவனமும் இருக்கிறது. ஏனென்றால் தற்போது அதிமுக தவெக எதிர்ப்பு மற்றும் தவெக ஆதரவு என இரு பிரிவாக பிரிந்து கிடக்கிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு குழு தவெகவுக்கு எதிராக வாக்களிப்பதாக தெரிவித்துவிட்டது. அதேநேரத்தில் சி.வி. சண்முகம் - எஸ்.பி. வேலுமணி தரப்பு குழு தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களிப்பதாக தெரிவித்துவிட்டது.
இதுவே தற்போது பிரச்னையை கிளப்பி உள்ளது. அதிமுக பொதுச்செயலாளரான எடப்பாடி பழனிசாமி நியமித்த கொறடாவின் உத்தரவை மீறி, சி.வி. சண்முகம் - எஸ்.பி. வேலுமணி தரப்பு வாக்களித்தால் அவர்கள் பதவி நீக்கம் செய்யப்படுவார்களா? என்ற கேள்வி அனைவரிடத்திலும் உள்ளது. இதற்கு அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினரான ஐ.எஸ். இன்பதுரை அவரது X பக்கத்தில் நீண்ட விளக்கத்துடன் கூடிய பதிவை நேற்று (மே 13) பதிவிட்டுள்ளார்.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு. ச. ஜோசப் விஜய் அவர்கள், அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு.சி.வி. சண்முகம் அவர்களின் அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் திரு. எஸ்.பி. வேலுமணி, திரு. சி.வி. சண்முகம்,— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) May 12, 2026
அந்த பதிவில், "அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், சட்டமன்ற கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி நியமித்த அதிகாரப்பூர்வ கொறடாவின் உத்தரவை மீறி செயல்படும் எந்த அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கும், அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தின் 10வது அட்டவணையின் கீழ் கட்சித் தாவல் தடை சட்டம் நிச்சயமாக பொருந்தும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், ஐ.எஸ்.இன்பதுரை அவரது பதிவில், "சட்டமன்றத்தில் அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் போது கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ கொறடா வழங்கும் உத்தரவை மீறி வாக்களித்தாலோ, வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்காமல் தவிர்த்தாலோ, அல்லது நடுநிலை வகித்தாலோ, அது கட்சித் தாவலாகவே கருதப்படும்.
சிலர் தனி அணியாக செயல்படுவதாலோ அல்லது பெரும்பான்மை எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு தங்களுக்கு இருப்பதாக கூறுவதாலோ, அவர்கள் தனியாக கொறடாவை நியமிக்க முடியாது. அது சட்டப்படி செல்லாது" என குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும் அவர் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு ஒன்றையும் மேற்கொள்காட்டியுள்ளார்.
அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், சட்டமன்ற கட்சித் தலைவருமான@EPSTamilNadu அவர்களால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ கொறடாவின் உத்தரவை மீறி செயல்படும் எந்த அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கும், அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தின் 10வது அட்டவணையின் கீழ் கட்சித் தாவல் தடை சட்டம் நிச்சயமாக…— I.S.INBADURAI (@IInbadurai) May 12, 2026
அதாவது, மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் சிவசேனா கட்சி வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் அரசியல் சாசன அமர்வு வழங்கிய தீர்ப்பில், 'ஒரு அரசியல் கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ தலைமைதான் சட்டமன்ற கொறடாவை நியமிக்க முடியும். சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தாமாக ஒன்று கூடி கொறடாவை நியமிக்க முடியாது' என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக இன்பதுரை குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், உச்ச நீதிமன்றம் 'சட்டமன்றக் கட்சி' மற்றும் 'அரசியல் கட்சி' இரண்டும் வேறு எனவும், அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் 10வது அட்டவணை 'அரசியல் கட்சியை' தான் அங்கீகரிக்கிறது எனவும் தீர்ப்பளித்துள்ளது என்றும் இன்பதுரை தெரிவித்துள்ளார்.
இறுதியாக அவரது பதிவில், "அதன்படி, அதிமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ தலைமையான பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, நியமித்துள்ள கொறடா அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தியின் உத்தரவே சட்டபூர்வமானது. எனவே, அதிமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ கொறடா உத்தரவை மீறி செயல்படும் எந்த அதிமுக எம்எல்ஏவுக்கும் கட்சித் தாவல் தடை சட்டத்தின் கீழ் தகுதி நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டால், எம்எல்ஏ பதவி பறிபோகும் என்பதே சட்ட நிலை" என தெரிவித்துள்ளார்.
தற்போது, இபிஎஸ் தரப்பில் எத்தனை எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறார்கள்? மற்றும் சி.வி.சண்முகம் - எஸ்.பி. வேலுமணி தரப்பில் எத்தனை எம்எல்ஏக்கள் இருக்கிறார்கள்? என்பது உறுதியாக தெரியவில்லை. இன்றைய வாக்கெடுப்பின் முடிவில் இதன் குழப்பம் நீங்கிவிடும். அதேநேரத்தில், இத்தனை சிக்கல் இருப்பதால் சி.வி. சண்முகம் - எஸ்.பி. வேலுமணி தரப்பு தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்குமா அல்லது வெளிநடப்பு செய்து வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்காமல் தவிர்க்குமா என்ற கேள்வியும் உள்ளது.
இதில் வெளிநடப்பு செய்தாலும் சிக்கல் வரலாம். எனவே, சி.வி.சண்முகம் - எஸ்.பி. வேலுமணி தரப்பு எடுக்கும் முடிவு என்ன என்பதை பொறுத்திருந்ததுதான் பார்க்க வேண்டும். ஒருவேளை சி.வி. சண்முகம் - எஸ்.பி. வேலுமணி தரப்பு வாக்களித்தால் தவெக அரசுக்கு ஆதரவான வாக்குகள் 150-ஐ தாண்டும். இதில் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து பாமக மற்றும் பாஜக, திமுக கூட்டணியில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டவர்கள் என்னென்ன முடிவை எடுப்பார்கள் என்பதும் கவனிக்கப்படுகிறது.