English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

நெல்லையில் பயங்கரம்.. மனைவியை ஆற்றில் மூழ்கடித்து கொன்ற கணவன்!

நெல்லை அம்பாசமுத்திரத்தில் மனைவியை ஆற்றில் மூழ்கடித்து கொலை செய்துவிட்டு கணவன் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 25, 2025, 07:38 PM IST
  • நெல்லையில் பயங்கரம்
  • மனைவியை கொன்ற கணவன்
  • போலீஸில் சரண்

Trending Photos

கோவையை ஒரே நாளில் சுற்றலாம்... தமிழ்நாடு அரசின் டூர் பிளான் - கட்டணம் எவ்வளவு?
camera icon8
Coimbatore
கோவையை ஒரே நாளில் சுற்றலாம்... தமிழ்நாடு அரசின் டூர் பிளான் - கட்டணம் எவ்வளவு?
ரஜினியுடன் நடித்த சிறுமி... இப்போ எவ்ளோ பெருசா வளந்துட்டாங்க பாருங்க!
camera icon7
Chandramukhi little star
ரஜினியுடன் நடித்த சிறுமி... இப்போ எவ்ளோ பெருசா வளந்துட்டாங்க பாருங்க!
சிரஞ்சீவியின் அடுத்த படம் ChiruBobby2 அப்டேட்! சிரஞ்சீவி பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வெளியான அறிவிப்பு!
camera icon7
ChiruBobby2
சிரஞ்சீவியின் அடுத்த படம் ChiruBobby2 அப்டேட்! சிரஞ்சீவி பிறந்தநாளை முன்னிட்டு வெளியான அறிவிப்பு!
வார ராசிபலன்! இந்த வாரம் இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும்!
camera icon12
Astro
வார ராசிபலன்! இந்த வாரம் இந்த 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும்!
நெல்லையில் பயங்கரம்.. மனைவியை ஆற்றில் மூழ்கடித்து கொன்ற கணவன்!

நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் சுப்பிரமணியபுரம் பொத்தை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் நடராஜன் மகன் செல்லையா (வயது 31). ஓட்டுனரான இவருக்கு திருமணமாகி காவேரி (28) என்ற மனைவியும், ஒரு ஆண் குழந்தை மற்றும் 2 பெண் குழந்தை என மூன்று குழந்தைகளும் உள்ளனர். செல்லையா - காவேரி தம்பதிக்கு திருமணமாகி சுமார் 6 ஆண்டுகள் ஆகியுள்ளது. காவேரி சற்று மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் கணவன் மனைவிக்கு இடையே அடிக்கடி குடும்ப தகராறு நிலவி வந்துள்ளது.

இந்த சூழலில், கடந்த  இரு தினங்களுக்கு முன் இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட தகராறில் காவேரி அவருடைய பெற்றோர் வீட்டிற்கு சென்றார். தொடர்ந்து நேற்று (ஆகஸ்ட் 24) காவேரி, அவருடைய கடைசி மகளான ஆறு மாத குழுந்தையை கேட்டு கணவன் வீட்டிற்கு வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் தனது கணவனிடம் தனது ஆறு மாத குழந்தையை காவேரி கேட்டு தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். அப்போது ஆத்திரமடைந்த செல்லையா அவரது மனைவி காவேரியை அம்பாசமுத்திரம் தாமிரபரணி ஆற்று பகுதிக்கு அழைத்து சென்று காலால் அழுத்தி ஆற்றில் மூழ்கடித்து காவேரியை கொலை செய்ததாக கூறப்படுகிறது.

தொடர்ந்து பயத்தில் செல்லையா அம்பாசமுத்திரம் போலீசில் சரணடைந்து, போலீசாரிடம் தனது மனைவி தனக்கு தொந்தரவு அளித்ததால் ஆற்றில் மூழ்கடித்து கொலை செய்ததாக வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். அதன் பேரில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 24) அம்பாசமுத்திரம் தீயணைப்பு துறையினர் தாமிரபரணி ஆற்றில் காவேரியை தேடிய நிலையில், போதிய வெளிச்சமின்மை காரணமாக இரவில் தேடும் பணி நிறுத்தப்பட்டது.

தொடர்ந்து 2 வது நாளாக அம்பாசமுத்திரம் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் பலவேசம் தலைமையிலான தீயணைப்பு துறையினர் தாமிரபரணி ஆற்றில் 12 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக  காவேரியின் உடலை தேடி வரும் நிலையில்,அம்பாசமுத்திரம் போலீசார் செல்லையாவிடம் தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மனைவியை கணவன் கொலை செய்த சம்பவம் அம்பாசமுத்திரம் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க: அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. இங்கெல்லாம் மழை வெளுக்கும்!

மேலும் படிக்க: தவெக தலைவர் விஜய் மீது காவல் நிலையத்தில் புகார்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
nellai murderAmbasamudramHusband drowns wife in riverTIRUNELVELI

Trending News