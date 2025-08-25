நெல்லையில் பயங்கரம்.. மனைவியை ஆற்றில் மூழ்கடித்து கொன்ற கணவன்!

நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் சுப்பிரமணியபுரம் பொத்தை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் நடராஜன் மகன் செல்லையா (வயது 31). ஓட்டுனரான இவருக்கு திருமணமாகி காவேரி (28) என்ற மனைவியும், ஒரு ஆண் குழந்தை மற்றும் 2 பெண் குழந்தை என மூன்று குழந்தைகளும் உள்ளனர். செல்லையா - காவேரி தம்பதிக்கு திருமணமாகி சுமார் 6 ஆண்டுகள் ஆகியுள்ளது. காவேரி சற்று மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் கணவன் மனைவிக்கு இடையே அடிக்கடி குடும்ப தகராறு நிலவி வந்துள்ளது.
இந்த சூழலில், கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன் இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட தகராறில் காவேரி அவருடைய பெற்றோர் வீட்டிற்கு சென்றார். தொடர்ந்து நேற்று (ஆகஸ்ட் 24) காவேரி, அவருடைய கடைசி மகளான ஆறு மாத குழுந்தையை கேட்டு கணவன் வீட்டிற்கு வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் தனது கணவனிடம் தனது ஆறு மாத குழந்தையை காவேரி கேட்டு தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். அப்போது ஆத்திரமடைந்த செல்லையா அவரது மனைவி காவேரியை அம்பாசமுத்திரம் தாமிரபரணி ஆற்று பகுதிக்கு அழைத்து சென்று காலால் அழுத்தி ஆற்றில் மூழ்கடித்து காவேரியை கொலை செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
தொடர்ந்து பயத்தில் செல்லையா அம்பாசமுத்திரம் போலீசில் சரணடைந்து, போலீசாரிடம் தனது மனைவி தனக்கு தொந்தரவு அளித்ததால் ஆற்றில் மூழ்கடித்து கொலை செய்ததாக வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். அதன் பேரில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 24) அம்பாசமுத்திரம் தீயணைப்பு துறையினர் தாமிரபரணி ஆற்றில் காவேரியை தேடிய நிலையில், போதிய வெளிச்சமின்மை காரணமாக இரவில் தேடும் பணி நிறுத்தப்பட்டது.
தொடர்ந்து 2 வது நாளாக அம்பாசமுத்திரம் தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் பலவேசம் தலைமையிலான தீயணைப்பு துறையினர் தாமிரபரணி ஆற்றில் 12 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக காவேரியின் உடலை தேடி வரும் நிலையில்,அம்பாசமுத்திரம் போலீசார் செல்லையாவிடம் தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மனைவியை கணவன் கொலை செய்த சம்பவம் அம்பாசமுத்திரம் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
