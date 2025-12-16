தாகம் தீர்த்த ஹூண்டாய்: ₹2.63 கோடியில் மறுபிறவி எடுத்த இருங்காட்டுக்கோட்டை குளங்கள்

ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்தின் சமூகசேவைப் பிரிவான ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா அறக்கட்டளை (HMIF - Human-Machine Integrated Formations) ஸ்ரீபெரும்புதூர் வட்டத்தில் உள்ள இருங்காட்டுக்கோட்டை கிராமத்தில் இரண்டு குளங்களை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு புனரமைத்து வழங்கியது. சுமார் 2.63 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இந்தத் திட்டம், குளங்களின் மொத்த கொள்திறனை 151 மில்லியன் லிட்டராக உயர்த்தியுள்ளது. இதன் மூலம் விவசாயம் மற்றும் வீட்டு உபயோகத்திற்கான நீர் ஆதாரம் உறுதிசெய்யப்பட்டு, சுமார் 5,000 பொதுமக்கள் பயன்பெறுவர்.
ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா அறக்கட்டளை - HMIF அறங்காவலர்கள் C.S.கோபால கிருஷ்ணன் மற்றும் T.சரவணன் ஆகியோர் இந்த புனரமைக்கப்பட்ட குளங்களை மாவட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் கிராம பொது மக்கள் முன்னிலையில், இருங்காட்டுக்கோட்டை ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் சிவகுமார் மற்றும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஒன்றிய கவுன்சிலர் போந்தூர் செந்தில்ராஜன் ஆகியோரிடம் முறையாக ஒப்படைத்தனர்.
இந்த முக்கிய முயற்சி, இந்தியா முழுவதும், நீராதார பராமரிப்பு மற்றும் சுகாதாரமான நீர் பெறுவதை மேம்படுத்தும் ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா அறக்கட்டளையின் முக்கியமானதொரு திட்டமான H2OPEன் ஒரு பகுதியாகும். நீர் கொள்ளளவைப் பெருக்குதல் மற்றும் மழைநீர் சேகரிப்பு மூலம் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்துவதும் இத்திடத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
புனரமைப்புப் பணிகளில், குளங்களைச் சுத்தம் செய்து ஆழப்படுத்துதல், கரைகளைப் பலப்படுத்துதல், எளிதான பயன்பாட்டிற்கான படிகள் மற்றும் நடைபாதைகளை அமைத்தல், பாதுகாப்புக்காக சூரியஆற்றல் விளக்குகள் நிறுவுதல், பசுமைக்காக நாட்டு மரங்களை நடுதல் மற்றும் குளத்தை சுற்றுச்சுவர் கொண்டு பாதுகாத்தல் ஆகியவை அடங்கும் என ஹூண்டாய் மோட்டார் இந்தியா அறக்கட்டளை தெரிவித்துள்ளது.
