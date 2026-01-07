நீதிமன்றத்தை அவமதித்து பேசவில்லை - அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி!

திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவில் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை உத்தரவை எதிர்த்து, உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்படும் என்று தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் எஸ்.ரகுபதி நேற்று தெரிவித்து இருந்தார். சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ரகுபதி, இந்த விவகாரம் குறித்து அரசின் நிலைப்பாட்டை விளக்கினார். "திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றும் வழக்கம் கடந்த 100 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் நடைமுறையில் இல்லை. அப்படி ஒரு பழக்கம் இருந்ததற்கான எந்த வரலாற்றுச் சான்றும் இல்லை" என்று அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.
"தீபத்தூண் அல்ல"
சர்ச்சைக்குரிய அந்த கல் தூண் உண்மையில் ஒரு "தீபத்தூண்" கிடையாது என்பதில் அரசு உறுதியாக இருப்பதாக அமைச்சர் கூறினார். "நாயக்கர் காலம், ஆங்கிலேயர் காலம், அல்லது ராஜாஜி மற்றும் காமராஜர் போன்ற முன்னாள் முதல்வர்கள் ஆட்சிக்காலத்திலும் கூட அங்கு தீபம் ஏற்றப்பட்டதற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை. அந்த கல் தூண் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு சர்வே கல்லாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு நோக்கம் கொண்டதாக இருக்கலாம். ஆனால் அது தீபத்தூண் அல்ல" என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார். "யாரோ ஒரு தனிநபர் கேட்டதற்காக, இல்லாத ஒரு புதிய வழக்கத்தை நீதிமன்றம் ஏன் புகுத்த வேண்டும்? இது தவறான முன்னுதாரணமாக அமையும். இது தமிழ்நாட்டு மக்களின் உணர்வுகளுக்கு எதிரானது" என்று தெரிவித்தார்.
சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை
டிசம்பர் 3 அன்று திருப்பரங்குன்றத்தில் அதிகாரிகள் தடை உத்தரவு பிறப்பித்தது குறித்து விளக்கமளித்த அமைச்சர், "பெருமளவிலான மக்கள் மலை உச்சியில் கூடுவதைத் தவிர்க்கவும், சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்கவுமே அந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சரியான நேரத்தில் செயல்பட்டு பொது அமைதியை காத்தனர்" என்று கூறினார். உயர்நீதிமன்றத்தின் இந்தத் தீர்ப்பை ஏற்க மறுத்துள்ள தமிழக அரசு, சட்ட நிபுணர்களுடன் கலந்தாலோசித்து விரைவில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய முடிவு செய்துள்ளது. "சட்ட ரீதியாக எங்களுக்குள்ள உரிமைகளை பயன்படுத்தி உச்சநீதிமன்றத்தை நாடுவோம்" என்று அமைச்சர் ரகுபதி உறுதிபட தெரிவித்தார். இந்நிலையில் இன்று ரகுபதி மீண்டும் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசியுள்ளார்.
ரகுபதி பேட்டி
நான் நேற்று கூறிய கருத்துக்களில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு எதுவும் கிடையாது. சட்டத்திற்கு உட்பட்ட தான் பேசி உள்ளேன், நீதிமன்றத்தை அவமதித்து பேசவில்லை. முந்தைய தீர்ப்புகளின் அடிப்படையிலே அதை சுட்டிக் காட்டுகின்ற வழக்கறிஞராகிய எனக்கும் உண்டு. திருப்புகளின் அடிப்படையிலேயே தான் சுட்டிக்காட்டி பேசினேன். திருப்பரங்குன்றம் கல் தூணில் தீபம் ஏற்றிய அதற்கான ஆதாரம் இருக்கிறதா என்று நாங்கள் கேட்கிறோம். நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்பவர் தான் அதை நிரூபிக்க வேண்டும். இதற்கு முன்பாக அந்த தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்றி இருக்கிறார்கள் என்பது நிரூபிக்க வேண்டியது அவர்களின் பொறுப்பு.
அதை விட்டு விட்டு அரசு நிரூபிக்க வேண்டும் என்று கூறுவது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதல்ல என்பது உச்ச நீதிமன்றத்திலே நாங்கள் வைக்கப் போகின்ற வாதம், வாதத்திற்காக நான் சொல்கிறேனே தவிர நீதிமன்றத்தை அவமதித்து எதுவும் சொல்லவில்லை. நீதிமன்றத்தை அவமதிக்கின்ற கருத்துக்கள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு கிடையாது. அவ்வளவு பாதிப்பு வந்தாலும் நாங்கள் நீதிமன்றத்தை அவமதிக்க மாட்டோம். பேய் இருக்கிறது என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள், அதற்கு நான் சுடுகாடு என்று சொல்லி இருக்கிறேன். அதில் தப்பில்லை என்று அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்தார்.
