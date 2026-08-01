/வங்கி வேலைக்கு ரெடியா? டிகிரி போதும்: 11,403 காலியிடங்கள், தமிழகத்தில் மட்டும் 675!! உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

IBPS Clerk Recruitment 2026: வங்கிகளில் பணிபுரிய ஆசையா? உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி கிடைத்துள்ளது. வங்கிப் பணியாளர் தேர்வு நிறுவனம் (IBPS) வாடிக்கையாளர் சேவை உதவியாளர்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இன்று, ஆகஸ்ட் 1, 2026 அன்று விண்ணப்பப் பதிவு செயல்முறையை IBPS தொடங்கியுள்ளது. பொதுத்துறை வங்கிகளில் வாடிக்கையாளர் சேவை உதவியாளர்களாக (Customer Service Associates - CAs) சேர விரும்பும் விண்ணப்பதாரர்கள், ibps.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
|நிறுவனம்
|வங்கிப் பணியாளர் தேர்வு நிறுவனம்
|காலியிடங்கள்
|11,403
|ஆட்சேர்ப்பு செய்யும் பொதுத்துறை வங்கிகள்
|11
|விண்ணப்பிக்கும் செயல்முறை தொடங்கும் தேதி
|ஆகஸ்ட் 1, 2026
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|ஆகஸ்ட் 21, 2026
இந்த ஆண்டு, CSA/எழுத்தர் பணிக்காக மொத்தம் 11,403 காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. சுமார் 11 பொதுத்துறை வங்கிகள் இந்தப் பணி நியமனச் செயல்முறையில் பங்கேற்கின்றன. விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பிப்பதற்கு முன், அறிவிப்பு PDF-ஐப் பார்வையிட்டு, தகுதி வரம்புகளை முழுமையாகப் படித்துப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
|நிகழ்வுகள்
|தேதிகள்
|பதிவு தொடங்கும் நாள்
|ஆகஸ்ட் 1, 2026
|விண்ணப்பிக்கக் கடைசி நாள்
|ஆகஸ்ட் 21, 2026
|விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்துதல்
|ஆகஸ்ட் 1 முதல் ஆகஸ்ட் 21, 2026 வரை
|முதற்கட்டத் தேர்வு (Preliminary Exam)
|அக்டோபர் 10 மற்றும் 11, 2026
|முதன்மைத் தேர்வு (Main Exam)
|டிசம்பர் 27, 2026
சம்பளம்: ரூ.24,050 - ரூ. 64,480
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 21.8.2026
காலிப்பணியிடங்கள்: 11,403
விண்ணப்ப கட்டணம்: ST/SC/PWD: ரூ.175, மற்றவர்கள்: ரூ.850
பாங்க் ஆஃப் பரோடா: 1,200
பாங்க் ஆஃப் இந்தியா: 500
பாங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா: 500
கனரா வங்கி: 2,500
சென்ட்ரல் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா: 1,419
இந்தியன் வங்கி: 1,700
இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி: 780
பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி: 2,016
பஞ்சாப் & சிந்த் வங்கி: 376
யூகோ வங்கி: 412
யூனியன் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா: (NR)
மொத்தம்: 11,403
அந்தமான் & நிக்கோபார்: 18
ஆந்திரப் பிரதேசம்: 186
அருணாச்சலப் பிரதேசம்: 45
அசாம்: 349
பீகார்: 491
சண்டிகர்: 20
சத்தீஸ்கர்: 265
தாத்ரா & நகர் ஹவேலி: 18
டாமன் & டையூ: 7
டெல்லி: 415
கோவா: 61
குஜராத்: 698
ஹரியானா: 196
இமாச்சலப் பிரதேசம்: 97
ஜம்மு & காஷ்மீர்: 67
ஜார்கண்ட்: 182
கர்நாடகா: 1,414
கேரளா: 108லடாக்: 6
லட்சத்தீவு: 11
மத்தியப் பிரதேசம்: 570
மகாராஷ்டிரா: 1,051
மணிப்பூர்: 42
மேகாலயா: 22
மிசோரம்: 17
நாகாலாந்து: 31
ஒடிசா: 337
புதுச்சேரி: 26
பஞ்சாப்: 481
ராஜஸ்தான்: 392
சிக்கிம்: 28
தமிழ்நாடு: 675
தெலங்கானா: 191
திரிபுரா: 64
உத்தரப் பிரதேசம்: 1,731
உத்தரகாண்ட்: 145
மேற்கு வங்காளம்: 946
மொத்தம்: 11,403
முதன்மைத் தேர்வு (Objective Test)
முக்கியத் தேர்வு (Objective Test)
நேர்காணல்
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.