சைக்கிள், பைக்கில் இடியாப்பம் வாங்குவீர்களா? தமிழக அரசின் புதிய உத்தரவு!

தமிழகத்தில் தெருக்களிலும், வீடு வீடாகவும் சென்று சைக்கிள் அல்லது இருசக்கர வாகனங்களில் இடியாப்பம் விற்பனை செய்யும் சிறு வியாபாரிகளுக்கு உணவு பாதுகாப்பு துறை புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. இனி அவர்கள் கட்டாயம் உணவு பாதுகாப்பு துறையின் உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று அரசு அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது. கடந்த சில மாதங்களாக பல்வேறு பகுதிகளில் தரம் குறைந்த, சுகாதாரமற்ற முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட இடியாப்பங்கள் விற்கப்படுவதாக பொதுமக்களிடமிருந்து புகார்கள் குவிந்தன. குறிப்பாக, இடியாப்பம் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் மாவு மற்றும் விற்பனை செய்யப்படும் இடங்களின் சுகாதாரம் குறித்து கேள்விகள் எழுந்தன. மக்களின் உடல்நலனை கருத்தில் கொண்டு, தரமான உணவு பொருட்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் இந்த நடவடிக்கையை அரசு எடுத்துள்ளது.
புதிய விதிமுறைகள் என்ன?
உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரங்கள் சட்டத்தின் கீழ் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி தெருவோர மற்றும் நடமாடும் இடியாப்ப விற்பனையாளர்கள் அனைவரும் உணவு பாதுகாப்பு துறையில் பதிவு செய்து உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும். விற்பனையின்போது வியாபாரிகள் கட்டாயம் கையுறைகள் மற்றும் தலையுறைகள் அணிந்திருக்க வேண்டும். இடியாப்பம் தயாரிக்க தரமான மூலப்பொருட்களை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். தயாரிக்கும் இடம் சுத்தமாகப் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
இலவச உரிமம் - பெறுவது எப்படி?
சிறு வியாபாரிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, இந்த உரிமம் பெறும் நடைமுறை எளிமையாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உரிமத்தை பெற எந்தவித கட்டணமும் செலுத்த தேவையில்லை. இது முற்றிலும் இலவசம். மத்திய அரசின் 'FoSCoS' (Food Safety Compliance System) இணையதளம் மூலமாகவோ அல்லது அருகில் உள்ள இ-சேவை மையங்கள் மூலமாகவோ எளிதாக விண்ணப்பிக்கலாம். ஆண்டுக்கு ஒருமுறை இந்த உரிமத்தை புதுப்பிக்க வேண்டும். இதற்கும் கட்டணம் கிடையாது.
அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை
உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் இனி அவ்வப்போது திடீர் சோதனைகளில் ஈடுபடுவார்கள். சோதனையின்போது உரிமம் இல்லாமல் விற்பனை செய்பவர்கள் மற்றும் சுகாதார விதிகளை மீறுபவர்கள் மீது அபராதம் விதிப்பது உள்ளிட்ட கடுமையான சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்களும் இத்தகைய விதிமீறல்களை கண்டால் புகார் அளிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
