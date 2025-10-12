English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஒருவேளை அதிமுக - தவெக கூட்டணி வைத்தால்... திமுகவிற்கு ஏற்படும் 5 பாதிப்புகள்!

அதிமுக - தவெக கூட்டணி இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும், அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் திமுகவுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை மணியாகவே ஒலிக்கிறது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 12, 2025, 02:49 PM IST
  • கூட்டணி வைக்குமா அதிமுக - தவெக?
  • பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது.
  • விரைவில் வெளியாகும் தகவல்.

ஒருவேளை அதிமுக - தவெக கூட்டணி வைத்தால்... திமுகவிற்கு ஏற்படும் 5 பாதிப்புகள்!

2026ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான அரசியல் களம் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. ஆளும் திமுகவை எதிர்கொள்ள, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவும், நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகமும் கூட்டணி அமைக்கலாம் என்ற செய்திகள், தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த சாத்தியமான கூட்டணி, திமுகவுக்கு கடுமையான சவாலை உருவாக்கும் என அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | தீபாவளி பண்டிகை : பள்ளிகளுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு

எதிர்க்கட்சி கூட்டணி

பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் மீண்டும் இணைந்தாலும், அதிமுக ஒரு வலுவான கூட்டணிக்காக காத்திருந்தது. இந்த சூழலில், இளைஞர்களிடையே பெரும் செல்வாக்கு பெற்றுள்ள நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் கூட்டணி அமைப்பது, திமுகவுக்கு எதிரான வாக்குகளை சிதறாமல் தடுக்கும் ஒரு முக்கிய உத்தியாக பார்க்கப்படுகிறது. 

சமீபத்தில் நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில், தவெக கொடிகளை பார்த்த எடப்பாடி பழனிசாமி, "புதிய கூட்டணிக்கு பிள்ளையார் சுழி போட்டாகிவிட்டது" என்று கூறியது, இந்த கூட்டணி குறித்த எதிர்பார்ப்புகளை மேலும் அதிகரித்துள்ளது. கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்திற்கு பிறகு, ஆளும் திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்த பழனிசாமி, தவெக மீது மென்மையான போக்கை கடைப்பிடித்ததும், இந்த கூட்டணி வியூகத்தின் முக்கிய பகுதியே என்று கருதப்படுகிறது.

திமுகவுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள்

  • அதிமுக - தவெக கூட்டணி அமைந்தால், அது திமுகவுக்கு பல்வேறு வகைகளில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். 
  • இந்த கூட்டணியின் மிகப்பெரிய பலம், திமுகவுக்கு எதிரான வாக்குகளை ஒன்றிணைப்பதாகும். கடந்த காலங்களில், எதிர்க்கட்சிகளின் வாக்குகள் பிரிந்ததால் திமுக எளிதில் வெற்றி பெற்றதாக கூறப்பட்டது. ஆனால், அதிமுகவின் பாரம்பரிய வாக்குகளும், விஜய்யின் புதிய வாக்காளர் பலமும் இணையும்போது, அது திமுகவுக்கு பெரும் சவாலாக அமையும்.[
  • விஜய்யின் அரசியல் பிரவேசம், குறிப்பாக இளைஞர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. இவர்களின் வாக்குகள், திமுக மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி போன்ற கட்சிகளுக்கு செல்லும் வாக்குகளை பிரிக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், விஜய் ஒரு கிறிஸ்தவர் என்பதால், பாரம்பரியமாக திமுகவுக்கு ஆதரவளிக்கும் சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளில் ஒரு பகுதியை அவர் கவரக்கூடும் என்றும் கணிக்கப்படுகிறது.
  • அதிமுக-தவெக கூட்டணி, 2026 தேர்தலை ஆளும் திமுக கூட்டணிக்கு எதிரான ஒரு வலுவான இருமுனை போட்டியாக மாற்றும். இது, தேர்தல் களத்தின் ஒட்டுமொத்த இயக்கத்தையே மாற்றி, திமுகவின் வெற்றி வாய்ப்பை குறைக்கக்கூடும்.

தவெக-வின் நிலைப்பாடு

கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு, கட்சியின் நிர்வாக கட்டமைப்பில் உள்ள பலவீனங்களை தவெக உணர்ந்திருக்கலாம் என்றும், அதனால் ஒரு வலுவான அனுபவம் வாய்ந்த கட்சியுடன் கூட்டணி சேர விரும்பலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், தவெக தரப்பிலிருந்து கூட்டணி குறித்து இதுவரை அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியாகவில்லை. மற்றொருபுறம், அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் போன்றோரும், "யாரும் எதிர்பாராத ஒரு கூட்டணி" அமையும் என்று கூறி, அரசியல் களத்தில் மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.

அதிமுக - தவெக கூட்டணி இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும், அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் திமுகவுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை மணியாகவே ஒலிக்கிறது. விஜய்யின் மக்கள் செல்வாக்கும், அதிமுகவின் அமைப்பு பலமும் இணைந்தால், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல், திமுகவுக்கு மிக கடுமையான களமாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. தமிழக அரசியல், ஒரு புதிய, விறுவிறுப்பான அத்தியாயத்தை நோக்கி நகர்கிறது.

மேலும் படிக்க | மாதம் ரூ.8000 பென்சன் பெற விண்ணப்பிக்கவும் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

