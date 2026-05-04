விஜய் ஆட்சிக்கு வந்தால் மாதம் ரூ.2500, இலவச சிலிண்டர், மின்சாரம் கிடைகும்! தேர்தல் வாக்குறுதி ரீவைண்ட்

Vijay, TVK : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில், தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள் குறித்த தேடல் மக்கள் மத்தியில் உள்ளது. தவெக தலைமையில் கூட்டணி ஆட்சி அமையும்படத்தில், பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.2,500 முதல் இலவச மின்சாரம், சிலிண்டர், தொழில்கடன் உள்ளிட்ட பல திட்டங்கள் மக்களுக்கு கிடைக்கப்போகிறது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள் 2026
குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2,500 வழங்கப்படும். 6 விலையில்லா சிலிண்டர்கள் ஆண்டுக்கு வழங்கப்படும். மணப்பெண்களுக்கு 1 சவரன் தங்கம் மற்றும் பட்டுச்சேலை வழங்கப்படும். பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தங்கம் மோதிரம் வழங்கப்படும். மாணவர்களின் அம்மாக்களுககு ரூ.15,000 கல்வி உதவித் தொகை வழங்கப்படும். மகளிர் குழுக்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் வட்டியில்லா கடன் வழங்கப்படும். அரசு போக்குவரத்து கழக அனைத்து பேருந்துகளிலும் பெண்களுக்கு இலவச பயணம் என விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள எந்தவொரு மாணவ, மாணவியரும் நிதி பற்றாக்குறையால் உயர் கல்வி பெறாமல் போக்ககூடாது. எனவே, 12 ஆம் வகுப்புக்குப் பிறகு பிஎச்டி வரை படிக்க ரூ.20 லட்சம் வரை பிணையம் இல்லாமல் கடன் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அறிவிப்பு
உறைவிட வசதியுடன் 100 காமராஜர் சிறப்பு பள்ளிகள் அமைத்து தரப்படும். ரூ.20 லட்சம் வரை உயர்க்கல்விக் கடன் வழங்கப்படும். நவீன கட்டமைப்புடன் அரசுப் பள்ளிகள் அமைக்கப்படும். ஏஐ கருவி மூலம் கட்டணமில்லா போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சிகள் வழங்கப்படும் என விஜய் வாக்குறுதி அளித்துள்ளார்.
அரசு ஊழியர்களுக்கு மீண்டும் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஐந்தாண்டு பணியில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு பணி நிரந்தரம் செய்யப்படும். அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு ரூ.18,000, சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கு ரூ.10,000 ஊதியம் வழங்கப்படும். பணி ஓய்வின்போது ரூ.15 லட்சம் அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் என தவெக தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு ஆட்சேர்ப்பு - அரசு வேலை என்பது லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களின் கனவு என்பதால், அந்த நடைமுறைகளில் உள்ள குறைகளை களைய மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து அரசுப் பணிகளுக்கு ஆட்சேர்பு அட்டவணை உருவாக்கப்படும். டிஎன்பிஎஸ்சி, டிஆர்பி, டிஎன்இபி ஆட்சேர்ப்புகளை 365 நாட்களுக்குள் முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்
முதியோர், கைம்பெண், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதம் ரூ.3000 ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். 200 யூனிட் கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கப்படும். அனைத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்படும். நீண்டகாலம் பட்டா இல்லாதவர்களுக்கு பட்டா வழங்கப்படும் வழங்கப்படும். அனைத்து நலத்திட்டங்களையும் எளிதாக பெற ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் Tamil nadu citizen privilege card திட்டம் கொண்டு வரப்படும் என விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
குடும்பத்திற்கு ரூ.25 லட்சம் மருத்துவக் காப்பீடு வழங்கப்படும். நவீன கட்டமைப்புடன் கூடிய மருத்துவமனை அமைத்து தரப்படும். ஆண்டுதோறும் கட்டணமில்லா முழு உடல் பரிசோதனை செய்து தரப்படும். போதைப் பொருள் இல்லா தமிழ்நாடாக உருவாக்கப்படும் என் தவெக தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ரூ.4,000 வரை உதவித் தொகை வழங்கப்படும். ஊதியத்துடன் கூடிய 5 லட்சம் இன்டர்ன்ஷிப் வழங்கப்படும். இளைஞர்களுக்காக 5 லட்சம் புதிய அரசு வேலைவாய்ப்புகள் வழங்கப்படும். தொழில் தொடங்க ரூ.25 லட்சம் கடன் வழங்கப்படும். அரசுத் தேர்வுகளுக்கு கால அட்டவணை கால அட்டவணை நிரந்தரமாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நிலமுடைய விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.15,000 முதலீட்டு உதவி வழங்கப்படும். பயிர்க் கடன்கள் தள்ளுபடி. விவசாயிகளுக்கு நெல் குவிண்டலுக்கு ரூ.3500, கரும்பு டன்னுக்கு ரூ.4,500 வழங்கப்படும். 5 லட்சம் சோலார் பம்புகள் வழங்கப்படும். தொழிலாளர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.10,000 வழங்கப்படும். 100 சதவீதம் பயிர்க் காப்பீடு வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வேலைவாய்ப்பு தாமத சூழல் நிதி உதவி - படித்த இளைஞர்களுக்கு 29 வயதுக்கு மேல் வேலைவாய்ப்பு இல்லை என்றால் டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு மாதம் 4000 ரூபாய், டிப்ளோ முடித்தவர்களுக்கு மாதம் 2500 ரூபாய் இளைஞர் நல நிதி கொடுக்கப்படும்.
மீனவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, தடைக்கால நிவாரணம் ரூ.27,000 வழங்கப்படும். மீன்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார் விலை வழங்கப்படும். ரூ.25 லட்சம் விபத்துக் காப்பீடு வழங்கப்படும். மீனவர்களுக்கு நிரந்தர வீடு வழங்கப்படும் என தவெக தெரிவித்துள்ளது.
லஞ்சமில்லா நிர்வாகத்துடன் அரசுச் சேவைகள் அனைத்து வீட்டு வாசலிலும் இருக்கும். காலக்கெடுவுடன் கூடிய அரசு சேவைகள். நிதி ஒதுக்கீட்டில் 10 சதவீத திடடங்களை மக்களே தீர்மானிக்கும் அதிகாரம். சட்மன்றத்தில் மக்கள் முறையீட்டுக்கான ஒருநாள் ஒதுக்கப்படும். அனைத்து அரசு சேவைகளையும் ஒரே தளத்தில் வழங்கும் vetri TN Super App உருவாக்கப்படும் என்று தவெக தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
வெற்றி தொழில் பயிற்சி உத்தரவாதம் - ஆண்டுதோறும் 5 லட்சம் தொழில் பயிற்சிகள் வழங்க அரசு மற்றும் தனியார் சிறுகுறு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் 10 ஆயிரம் ரூபாய், ஐடிஐ டிப்ளோமா 8 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ் உள்ளூர் ஆட்களை பணியமர்த்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு வளர்ச்சிக்காக 2036ஆம் ஆண்டுக்குள் 1.5 டிரில்லியன் டாலர் பொளாதார இலக்கை எட்டுவோம். ஏஐ அமைச்சகம், ஏஐ பல்கலைக்கழகம், ஏஐ நகரம் உருவாக்கப்படும். MSME-களுக்கு ரூ.15,000 கோடி ஆதரவும், மாவட் வாரியாக மாஸ்டர் பிளான் செய்யப்படும். தமிழகத்தில் முதலீடு செய்பவர்களுக்கு 21 நாட்களுக்கு வணிக உரிமம் தரப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெற்றி தொழில் முனைவோர் திட்டம் - தொழில் முனைவோரை உருவாக்க 25 லட்சம் வரை பிணையில்லா கடன் வழங்கப்படும் என தேர்தல் வாக்குறுதி
நமது ஊரில் நமது வேலைவாய்ப்பு - தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கொடுக்க, தமிழ்நாடு வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் நிறுவனங்களில் 75 விழுக்காடு தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் இருந்தால், அந்த தனியார் நிறுவனங்களுக்கு மாநில ஜிஎஸ்டி 2.5 விழுகாடு மானியம், 5 விழுக்காடு மின் கட்டணம் மானியம் கொடுக்கப்படும் என விஜய் அறிவிப்பு
இளைஞர்கள் பங்களிப்பு - பஞ்சாயத்து, நகராட்சி உள்ளிட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் முதல்வர் சேவை மக்கள் நண்பர் என்ற 5 லட்சம் பதவிகள் உருவாக்கி, மக்களுக்கான சேவைகள் அவரவர் வசிப்பிடங்களிலேயே சேவைகள் வழங்கப்படும். இந்த திட்டத்தில் உள்ள இளைஞர்கள் பங்காளருக்கு 18000 மாத ஊதியம் கொடுக்கப்படும்.
தமிழ்நாடு இளைஞர் ஆலோசனை குழு - வளர்ச்சி திட்டங்கள், இளைஞர்களை நேரடியாக பாதிக்கும் கருத்துகளை முதலமைச்சர் மற்றும் அரசு அதிகாரகள் நேரடியாக தெரிவிக்கும் தளமாக இது இருக்கும்.
