விஜய் என் புத்தக்கத்தை படித்தால்... SIR போராட்டத்தை நிறுத்திவிடுவார் - தமிழிசை தடாலடி

Tamilisai Soundararajan: திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்டம் திருவேற்காடு நகர பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பில் சாதனை விளக்க பொதுக்கூட்டம் திருவேற்காட்டில் நேற்று (நவ. 15) நடைபெற்றது. இதில் முன்னாள் ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார்.
மேலும் திருவேற்காட்டில் 10வது வார்டில் திமுக நகர மன்ற உறுப்பினராக இருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட முன்னாள் நகர மன்ற உறுப்பினர் நளினியின் கணவர் குருநாதன் மற்றும் அவரது பிள்ளைகள் என 10க்கும் மேற்பட்டோர் தங்களை பாரதிய ஜனதா கட்சியில் உறுப்பினராக இணைத்துக் கொண்டனர்.
Tamilisai Soundararajan: 'போலி வாக்காளர்களால் திமுக வெல்கிறது'
இந்நிகழ்ச்சிக்கு அடுத்து, தமிழிசை சௌந்தர்ராஜன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அளித்த பேட்டியில், "பீகார் தேர்தல் தமிழகத்திற்கு பாடத்தை சொல்லி கொடுத்துள்ளது, ராகுல் காந்திக்கு மரண அடி கொடுத்தார்கள். வாக்குகள் நமது கையில் தான் உள்ளது, வாக்கு திருட்டு என்று கூறுகிறார். பீகாரில் யாரும் மறு தேர்தல் கேட்கவில்லை. சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை பார்த்து பயப்படுகிறார்கள். திமுக தொடர்ந்து வெற்றி பெறுவது போலி வாக்காளர்களால்தான்.
Tamilisai Soundararajan: மோடியை வாழ்த்தாதது ஏன்?
நிதீஷ் குமாருக்கு வாழ்த்து சொன்ன முதல்வர் (ஸ்டாலின்), பிரதமர் மோடிக்கு வாழ்த்து சொன்னால் என்ன? 40 தொகுதிகளை வென்ற போது சந்தேகம் இல்லையா?. வாக்குகள் பறிபோகும் என விஜய் கூறுகிறார், வாக்குகள் எப்படி பறிபோகும்?. இஸ்லாமியர்கள் அதிகமாக வாழும் பகுதியில் பாஜக வெற்றி பெற்றுள்ளது.
Tamilisai Soundararajan: விஜய் என் புத்தக்கத்தை படித்தால்...
சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு 90 சதவீத விண்ணப்பங்கள் கொடுக்கப்பட்டுவிட்டது. சிறப்பு தீவிர திருத்தம் குறித்து நான் எழுதிய புத்தகத்தை படித்தால் விஜய் ஆர்ப்பாட்டமே வேண்டாம் என முடிவு செய்வார். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வெற்றி தடுக்க முடியாத வெற்றி. 2026 தேர்தலில் திமுகவை எதிர்ப்பதில் எல்லோருக்கும் கடமை உள்ளது" என பேசினார்.
TVK Protes: தவெக இன்று போராட்டம்
தமிழ்நாட்டில் கடந்த நவம்பர் 4ஆம் தேதி தொடங்கிய வாக்காளர் பட்டியலில் சிறப்பு தீவிர திருத்தம், வரும் டிசம்பர் 4ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. தற்போது கணக்கீட்டு படிவம் விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கையை எதிர்த்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் இன்று மாநிலம் தழுவிய ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் நடைபெறும் போராட்டத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் கலந்துகொள்கிறார்.
