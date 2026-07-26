/ITI முடித்தவர்களுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு.. கல்பாக்கம் IGCAR-ல் 200 பணியிடங்கள்! உடனே விண்ணப்பிங்க

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கல்பாக்கத்தில் செயல்பட்டு வரும் மத்திய அணுசக்தி அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் அணுமின் நிலையத்தில், தொழிற்பயிற்சி (Apprentice) பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான புதிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
ஃபிட்டர், மெக்கானிக், வெல்டர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில் மொத்தம் 200 பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. தேர்வு செய்யப்படும் தேர்வர்களுக்கு மாதம் ரூ.11,000 வரை உதவித்தொகை (Stipend) வழங்கப்படும்.
கல்வித் தகுதி: சம்பந்தப்பட்ட பாடப்பிரிவுகளில் ITI படிப்பை நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும். (பணியிடங்களுக்கு ஏற்ப தகுதிகள் மாறுபடும்).
வயது வரம்பு: விண்ணப்பதாரர்கள் 18 முதல் 24 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
வயதுத் தளர்வு: அரசு விதிகளின்படி, எஸ்சி/எஸ்டி (SC/ST) பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி (OBC) பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் உச்ச வயது வரம்பில் தளர்வு உண்டு.
இது ஓராண்டு ஒப்பந்த அடிப்படையிலான தற்காலிகப் பயிற்சி பணியாகும்.
எழுத்துத் தேர்வு இன்றி, மெரிட் லிஸ்ட் (மதிப்பெண் பட்டியல்) மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு (Certificate Verification) அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ளவர்கள் ஆன்லைன் வழியாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்.
விண்ணப்பிக்க தொடங்கிய நாள்: 20.07.2026
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 19.08.2026
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புக்கு: IGCAR Trade Apprentice Notification