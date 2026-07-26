Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /ITI முடித்தவர்களுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு.. கல்பாக்கம் IGCAR-ல் 200 பணியிடங்கள்! உடனே விண்ணப்பிங்க

ITI முடித்தவர்களுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு.. கல்பாக்கம் IGCAR-ல் 200 பணியிடங்கள்! உடனே விண்ணப்பிங்க

கல்பாக்கம் IGCAR அணுமின் நிலையத்தில் 200 தொழிற்பயிற்சி பணியிடங்களுக்கு ITI முடித்தவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. மாதம் ரூ.11,040 வரை உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 26, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:48 PM IST
ITI முடித்தவர்களுக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு.. கல்பாக்கம் IGCAR-ல் 200 பணியிடங்கள்! உடனே விண்ணப்பிங்க

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஆகஸ்ட் 7 முதல் அதிர்ஷ்டம்.. சூரியன்–சனி நவபஞ்ச யோகத்தால் 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்
Zodiac Signs1 hr ago
2
Team India2 hrs ago
3
Tamil nadu2 hrs ago
4
IND vs SL Test2 hrs ago
5
Cauvery issue3 hrs ago