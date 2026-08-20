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இனி IIT மெட்ராசில் MBBS, MD டிகிரியும் கிடைக்கும்: இயக்குநர் காமகோடி குட் நியூஸ்

கல்வி கற்றலைத் தாண்டி இயந்திரங்களை உருவாக்குதல், கணினி நிரல்களை (code) எழுதுதல் மற்றும் ஒரு நாடு இயங்குவதற்கான அமைப்புகளை வடிவமைத்தல் போன்றவற்றுக்கான இடமாகவே இது கருதப்படுகிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 20, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:36 PM IST
இனி IIT மெட்ராசில் MBBS, MD டிகிரியும் கிடைக்கும்: இயக்குநர் காமகோடி குட் நியூஸ்
Image Credit: Chennai IIT (Photo: Social Media)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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இனி IIT மெட்ராசில் MBBS, MD டிகிரியும் கிடைக்கும்: இயக்குநர் காமகோடி குட் நியூஸ்
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