/இனி IIT மெட்ராசில் MBBS, MD டிகிரியும் கிடைக்கும்: இயக்குநர் காமகோடி குட் நியூஸ்

IIT Madras News: இந்தியாவில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களில் ஐஐடி -களுக்கு தனி இடம் உள்ளது. இந்தியாவிலுள்ள அனைத்து ஐஐடி -களிலும் சிறப்பம்சம் வாய்ந்த ஐஐடி-களில் ஐஐடி மெட்ராசும் ஒன்று. சுமார் 70 ஆண்டுகளாக, ஐஐடி மெட்ராஸ் (IIT Madras) என்றாலே 'பொறியியல்' என்பதுதான் அனைவரின் நினைவிலும் வரும் விஷயமாக இருந்து வருகிறது.
கல்வி கற்றலைத் தாண்டி இயந்திரங்களை உருவாக்குதல், கணினி நிரல்களை (code) எழுதுதல் மற்றும் ஒரு நாடு இயங்குவதற்கான அமைப்புகளை வடிவமைத்தல் போன்றவற்றுக்கான இடமாகவே இது கருதப்படுகிறது.
சமீபத்தில் 'இந்தியா டுடே' ஊடகத்திற்கு அளித்த பிரத்யேகப் பேட்டியில், ஐஐடி மெட்ராஸின் இயக்குநர் பேராசிரியர் வி. காமகோடி, இந்த நிறுவனம் மருத்துவ அறிவியல் பள்ளியைத் (School of Medical Sciences) தொடங்கி, அதற்கான மருத்துவப் பட்டங்களை தானே வழங்கவிருப்பதாகத் தெரிவித்தார்.
"ஐஐடி மெட்ராஸ் நிச்சயமாக ஒரு மருத்துவ அறிவியல் பள்ளியைத் தொடங்கும்," என்று கூறிய பேராசிரியர் காமகோடி, "நாங்கள் மருத்துவப் பட்டங்களை வழங்க விரும்புகிறோம்; இது நிறுவனத்தை இன்னும் பெரிய நிலைக்குக் கொண்டு செல்லும் என்று நான் கருதுகிறேன்," என்றும் குறிப்பிட்டார். இங்கு வழங்கப்படும் பட்டங்கள் இளங்கலை (MBBS), முதுகலை (MD) மற்றும் முனைவர் பட்டம் (PhD) என அனைத்து நிலைகளையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கும் என்றும் அவர் கூறினார்.
இந்த நிறுவனம் புதிதாக எதையும் தொடங்கவில்லை. மே 2023-ல், இந்தியாவில் முதன்முறையாக 'மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை' (Department of Medical Sciences and Technology) ஒன்றை ஐஐடி மெட்ராஸ் தொடங்கியது. இத்துறை நான்கு ஆண்டு இளங்கலை பட்டப்படிப்பை வழங்கி, பொறியாளர் மற்றும் உயிரியலாளர் ஆகிய இருவரின் திறன்களையும் கொண்ட ஒரு கலப்புத் திறன் கொண்ட பட்டதாரியை உருவாக்குகிறது.
இவர்கள் நோயாளிகளுக்குச் சிகிச்சை அளிப்பவர்கள் அல்ல; மாறாக, ஸ்கேனர்கள், உடலில் பொருத்தப்படும் மருத்துவக் கருவிகள் (implants) மற்றும் மென்பொருட்களை வடிவமைப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டவர்கள்.
இதில் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கிய விஷயம் உள்ளது. இத்துறை மருத்துவத் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களையும், மருத்துவர்-விஞ்ஞானிகளையும் (physician-scientists) உருவாக்குகிறது. அதாவது, மனித உடல் மற்றும் இயந்திரம் ஆகிய இரண்டையும் புரிந்துகொண்ட ஆராய்ச்சியாளர்களை இது உருவாக்குகிறது.
மருத்துவப் பட்டங்களை வழங்கும் ஒரு மருத்துவ அறிவியல் பள்ளி, இதைவிட ஒரு படி மேலே சென்று, நேரடியாக மருத்துவச் சிகிச்சையில் ஈடுபடும் மருத்துவர்களை உருவாக்கும்.
அனைத்து தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களும் ஒரு மருத்துவப் பள்ளியைத் தொடங்க வேண்டும் என ஐஐடி மெட்ராஸின் இயக்குநர் பேராசிரியர் வி. காமகோடி கூறுகிறார். இல்லையெனில், ஒரு நாடாக நம்மால் மருத்துவச் சந்தையில் நிலைத்து நிற்க முடியாது என்பது அவரது கருத்தாக உள்ளது.
அவரது இந்தச் சிந்தனைக்குக் கொரோனா பெருந்தொற்றுக் காலமே அடிப்படையாக அமைந்தது. நவீன மருத்துவம் எந்தளவுக்குத் தொழில்நுட்பத்தைச் சார்ந்து இயங்குகிறது என்பதையும், அத்தகைய தொழில்நுட்பத்தை வெளிநாடுகளிலிருந்து வாங்குவது ஒரு நாட்டிற்கு எவ்வளவு ஆபத்தானது என்பதையும் அந்தப் பெருந்தொற்று வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியது.
உயர்தர மருத்துவ உபகரணங்களில் பெரும்பகுதியை இந்தியா இன்றும் இறக்குமதிதான் செய்கிறது. சொந்தமாக இயந்திரங்களை வடிவமைக்க விரும்பும் ஒரு நாடு, தனது மருத்துவர்களையும் பொறியாளர்களையும் ஒரே கூரையின் கீழ், ஒரே சிந்தனைப் போக்கைக் கொண்டவர்களாகப் பயிற்றுவிக்க வேண்டும் என்று காமகோடி நம்புகிறார்.
இந்தியாவில் மருத்துவக் கல்வி 'தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தால்' (National Medical Commission) நிர்வகிக்கப்படுகிறது. மருத்துவக் கல்லூரியை யார் நடத்தலாம் என்பதையும், மருத்துவர்கள் பெறும் அடிப்படைப் பட்டமான MBBS-ஐ யார் வழங்கலாம் என்பதையும் இந்த அமைப்பே தீர்மானிக்கிறது.
ஒரு IIT தானாகவே மருத்துவக் கல்லூரியைத் தொடங்கிவிட முடியாது. அதற்கு ஆணையத்தின் ஒப்புதலும், ஒரு 'கற்பித்தல் மருத்துவமனை'யும் (teaching hospital) தேவை. அதாவது, மாணவர்கள் உண்மையான நோயாளிகளுக்குச் சிகிச்சையளிக்கும்போதே மருத்துவத்தைக் கற்றுக்கொள்ளும் வகையிலான ஒரு செயல்படும் மருத்துவமனை அதுவாக இருக்க வேண்டும்.
ஏற்கனவே பின்பற்றப்பட வேண்டிய ஒரு வழிமுறை உள்ளது. IIT கரக்பூர் தனது சொந்த மருத்துவமனையை அமைத்து, முதுகலை MD படிப்பைத் (மருத்துவர்கள் சிறப்புப் பயிற்சி பெற்றுப் பெறும் பட்டம்) தொடங்க ஒப்புதல் பெற்றது. அதேவேளையில், அதன் இளங்கலை MBBS திட்டத்திற்கான கட்டமைப்பு வசதிகள் இன்னும் உருவாக்கப்பட வேண்டிய நிலையில் உள்ளன.
IIT சென்னையும் இதே நீண்ட பாதையையே கடக்க வேண்டியிருக்கும். முதலில் மருத்துவமனை, அதன்பிறகுதான் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் ஒப்புதல்.
இந்தியாவில் மிகச் சில வளாகங்களில் மட்டுமே சுகாதாரத் தொழில்நுட்ப மையம் முதல் மூளை வரைபடமாக்கல் (brain-mapping) நிறுவனம் வரை மருத்துவத் துறை சார்ந்த இவ்வளவு அம்சங்கள் உள்ளன. இதன் 2023 மருத்துவத் துறை ஏற்கனவே நகரின் முன்னணி மருத்துவமனைகளுடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறது. பொறியாளர்களும் மருத்துவ நிபுணர்களும் ஏற்கனவே இணைந்து பணியாற்றுகின்றனர். அடுத்த தலைமுறையினர் பொறியாளராகவும் அதே சமயம் மருத்துவராகவும் உருவாக வேண்டும் என்பதே பேராசிரியர் காமகோட்டியின் விருப்பமாக உள்ளது.
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