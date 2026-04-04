திமுக vs அதிமுக: உரிமை தொகை - குலவிளக்குத் திட்டம்.. தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பின் என்ன நடக்கும்?

TN Government Schemes for Women: தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026-ஐ முன்னிட்டு, திமுக மற்றும் அதிமுக கட்சிகள் பெண்களுக்கான அதிரடித் திட்டங்களை அறிவித்துள்ளன. திமுகவின் ரூ.2000 உரிமைத் தொகை உயர்வு, ரூ.8000 இல்லத்தரசி கூப்பன் திட்டம் மற்றும் அதிமுகவின் குலவிளக்குத் திட்டம் குறித்த ஒப்பீடு.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 4, 2026, 10:27 AM IST
  • திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் உரிமைத் தொகை ரூ.2000 ஆக உயர்த்தப்படும்.
  • வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் வாங்க இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒருமுறை ரூ.8,000 கூப்பன் வழங்கப்படும்.
  • அதிமுக வென்றால் 'குலவிளக்குத் திட்டம்' மூலம் அனைத்து ரேஷன் கார்டு பெண்களுக்கும் பயன் கிடைக்கும்.

Illatharasi Coupon & Urimai Thogai Latest Updates: தமிழக அரசியல் களத்தில் பெண்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் (Government Schemes for Women) குறித்த விவாதங்கள் சூடுபிடித்துள்ளன. குறிப்பாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் எதிர்காலம் மற்றும் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இல்லத்தரசி கூப்பன் திட்டம் குறித்த முக்கிய அப்டேட்கள் வெளியாகி உள்ளது. எனவே மே 4-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு மகளிர் உரிமைத் தொகையில் ஏற்படப்போகும் மாற்றங்கள் என்ன?, இல்லத்தரசி கூப்பன் திட்டம் தகுதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் என்ன?, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட் குறித்து பார்ப்போம்.

திமுக vs அதிமுக: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை vs குலவிளக்குத் திட்டம்

தமிழக பெண்கள் தற்போது பெற்று வரும் ரூ.1000 உரிமைத் தொகை திட்டம் குறித்து இரு முக்கிய கட்சிகளின் நிலைப்பாடுகள் வெளியாகியுள்ளன.

தேர்தலில் வெற்றி பெற்று திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால், தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 'கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை' திட்டம் தங்குதடையின்றி தொடரும். புதிய பயனாளிகளைச் சேர்ப்பதற்கான அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படும். மேலும் தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி இந்தத் தொகை ரூ.2000 ஆக உயர்த்தப்படுவதற்கான அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பும் அப்போது வெளியாக வாய்ப்புள்ளது.

ஒருவேளை 2026 சட்டசபைத் தேர்தலில் அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்று அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால், தற்போதைய 'கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை' திட்டம் நிறுத்தப்பட்டு, அதற்கு மாற்றாக 'குலவிளக்குத் திட்டம்' (Kulavilakku Scheme) செயல்படுத்தப்படும்.

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை vs குலவிளக்குத் திட்டம் என்ன வேறுபாடு?

தற்போதைய கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை (Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் தகுதியுள்ள ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு மட்டுமே பணம் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் அதிமுக ஆட்சியில் குலவிளக்குத் திட்டத்தில் அனைத்து ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ள பெண்களுக்கும் நேரடியாக வங்கி கணக்கில் பணம் செலுத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் 2026 தமிழ்நாடு சட்டசபைத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகே (மே 4-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு) தெரியவரும். அதாவது கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்ட்டம் தொடருமா? அல்லது குலவிளக்குத் திட்டம் கொண்டு வரப்படுமா? என்ற கேள்விக்கு விடை கிடைக்கும்.

இல்லத்தரசி கூப்பன் திட்டம் சிறப்பம்சங்கள் என்ன?

திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் மிகவும் கவனிக்கத்தக்க அம்சமாக 'இல்லத்தரசி கூப்பன்' திட்டம் (Illatharasi Coupon scheme) ஜொலிக்கிறது. இதன் சிறப்பம்சங்கள் என்ன? என்று பார்த்தால், வருமான வரி செலுத்தாத குடும்பங்களைச் சேர்ந்த இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒருமுறை மட்டும் ரூ.8,000 மதிப்பிலான கூப்பன் வழங்கப்படும்.

இல்லத்தரசி கூப்பனை எதற்குப் பயன்படுத்தலாம்? என்றால், வாஷிங் மெஷின், டிவி, பிரிட்ஜ், மிக்ஸி, மைக்ரோவேவ் அவன் மற்றும் மின் அடுப்பு போன்ற வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை வாங்க இதைப் பயன்படுத்தலாம்.

இல்லத்தரசி கூப்பன் மூலம் பழைய பொருட்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்ய முடியுமா? என்றால், ஏற்கனவே பயன்படுத்திய பழைய மின் சாதனங்களைக் கொடுத்துவிட்டு,புதிய பொருட்களை வாங்கும் வசதியும் இதில் உண்டு.

கிராமப்புற பொருளாதார வளர்ச்சி கைகொடுக்கும் இல்லத்தரசி கூப்பன்

இந்தத் திட்டத்தில் இருக்கும் மிக முக்கியமான 'கிளைமாக்ஸ் ட்விஸ்ட்' என்னவென்றால், இது பெருநகரங்களுக்கு மட்டும் அல்ல, கடைக்கோடி கிராமங்களுக்கும் பொருந்தும்.

கூப்பனைப் பயன்படுத்த 30 கி.மீ தள்ளி இருக்கும் நகரங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. உங்கள் கிராமத்தில் அல்லது அருகில் உள்ள சிறு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கடைகளிலேயே (உள்ளூர் கடைகளில் வாங்கலாம்) பொருட்களை வாங்கலாம்.

கிராமப்புறங்களில் உள்ள சிறு டீலர்கள் அரசின் போர்ட்டலில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். பெண்கள் கொடுக்கும் கூப்பனுக்கான தொகையை அரசே நேரடியாக அந்த வணிகரின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்திவிடும்.இதன்மூலம் சிறு வணிகர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும். 

இதன் மூலம் உள்ளூர் உற்பத்தியாளர்களும், சிறு வணிகர்களும் பெரும் பயனடைவார்கள். ஒரு சிறிய கடைக்காரர் 100 வாடிக்கையாளர்களைப் பிடித்தால் கூட, அவரது வாழ்வாதாரம் பல மடங்கு உயரும். இதன் காரணமாக பொருளாதார வளர்ச்சி அடையும்.

இல்லத்தரசி கூப்பனால் என்ன பயன்?

பணத்தை கையில் கொடுத்தால் அது மற்ற செலவுகளில் கரைந்துவிடும். ஆனால் இப்படி கூப்பனாகக் கொடுத்து, அதையும் உள்ளூர் கடைகளிலேயே வாங்க வழிவகை செய்வது பெண்களுக்குக் கௌரவத்தையும், சிறு வணிகர்களுக்குப் புத்துயிரையும் அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே எது எப்படியோ, வரும் காலம் தமிழகப் பெண்களுக்குப் பொருளாதார ரீதியாகப் பொற்காலமாக அமையப்போவது உறுதி.

மகளிர் உரிமைத் தொகை, இல்லத்தரசி கூப்பன்: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.2,000 ஆக எப்போது உயர்த்தப்படும்?
தற்போதைய அறிவிப்பின்படி, நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திமுக மீண்டும் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தால் மட்டுமே, உரிமைத் தொகை ரூ.2,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டு வழங்கப்படும். இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு வெளியாகும்.

2. புதிய பயனாளிகள் இந்தத் திட்டத்தில் எப்போது இணையலாம்?
புதிய விண்ணப்பதாரர்களைச் சேர்ப்பது குறித்த அறிவிப்பு தேர்தல் முடிந்து புதிய அரசு அமைந்த பிறகு வெளியிடப்படும். தகுதியிருந்தும் விடுபட்ட பெண்கள் அப்போது விண்ணப்பிக்கலாம்.

3. அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்தத் திட்டம் தொடருமா?
அதிமுக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றால், தற்போதைய 'கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை' திட்டம் நிறுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது. அதற்கு மாற்றாக அதிமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ள 'குலவிளக்குத் திட்டம்' செயல்படுத்தப்படும். இதில் அனைத்து ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ள பெண்களுக்கும் ரூ.2,000 வழங்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

4. 'இல்லத்தரசி கூப்பன்' திட்டம் என்றால் என்ன?
இது திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் ஒன்றாகும். இதன் மூலம் தகுதியுள்ள இல்லத்தரசிகளுக்கு ஒருமுறை மட்டும் ரூ.8,000 மதிப்பிலான கூப்பன் வழங்கப்படும். இந்த கூப்பனைப் பயன்படுத்தி வீட்டு உபயோக மின் சாதனங்களை வாங்கிக்கொள்ளலாம்.

5. இல்லத்தரசி கூப்பனைப் பெற தகுதிகள் என்ன?
இந்தத் திட்டம் பிரத்யேகமாக வருமான வரி செலுத்தாத குடும்பங்களைச் சேர்ந்த இல்லத்தரசிகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ள தகுதியான குடும்பங்களுக்கு இது முன்னுரிமை அடிப்படையில் வழங்கப்படும்.

6. இந்த கூப்பனைப் பயன்படுத்தி என்னென்ன பொருட்கள் வாங்கலாம்?
வாஷிங் மெஷின், டிவி, பிரிட்ஜ், மிக்ஸி, கிரைண்டர், மைக்ரோவேவ் அவன் மற்றும் மின் அடுப்பு போன்ற மின் சாதனங்களை வாங்கலாம். பழைய பொருட்களைக் கொடுத்துவிட்டுப் புதிய பொருட்களை எக்ஸ்சேஞ்ச் (Exchange) செய்யவும் இந்த கூப்பனைப் பயன்படுத்தலாம்.

DMK vs AIADMKKulavilakku SchemeMagalir Urimai ThogaiTN Assembly ElectionIllatharasi Coupon

