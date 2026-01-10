English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
மிக கனமழை அலர்ட்! 2 நாட்களுக்கு வெளுக்கும் கனமழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்?

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் இன்றும், நாளையும் ஒருசில இடங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் கூறியுள்ளது. குறிப்பாக, சென்னையிலும் கனமழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 10, 2026, 02:44 PM IST
  • தமிழகத்தில் வெளுக்கும் கனமழை
  • எந்தெந்த மாவட்டங்கள்?
  • இரண்டு நாட்களுக்கு அலர்ட்

மிக கனமழை அலர்ட்! 2 நாட்களுக்கு வெளுக்கும் கனமழை.. எந்தெந்த மாவட்டங்கள்?

Tamil Nadu Rain Update Latest News: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் நேற்று (ஜனவரி 9) முதல் மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, வட மாவட்டங்கள், தென் மாவட்டங்கள், டெல்டா மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில், சென்னை வானிலை மையம் அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளது. 

காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்

சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி,  நேற்று (09-01-2026) தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, வலுவிழந்து இன்று (10-01-2026) காலை 05.30 மணி அளவில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக, வடகிழக்கு இலங்கை கடலோரப்பகுதிகளுக்கு அப்பால் உள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவுகிறது.

இது மேலும், மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று காலை 0830 மணி அளவில் அதே பகுதிகளில், முல்லைத்தீவிற்கு (இலங்கை) கிழக்கு தென்கிழக்கே சுமார் 50 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், திரிகோணமலைக்கு (இலங்கை) வடக்கு வடகிழக்கே 60 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், யாழ்ப்பாணத்திற்கு (இலங்கை) கிழக்கு தென்கிழக்கே 140 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், காரைக்காலுக்கு தென்கிழக்கே 250 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், சென்னைக்கு தெற்கு - தென்கிழக்கே 450 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும் நிலை கொண்டுள்ளது.

இது மேலும், மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, வடக்கு இலங்கை கடலோரப்பகுதிகளில், திரிகோணமலை (இலங்கை) மற்றும் யாழ்ப்பாணம் (இலங்கை) இடையே, முல்லைத்தீவிற்கு (இலங்கை) அருகே காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக இன்று (10-01-2026) மதியம் /மாலை கரையை கடக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்றும், நாளையும் கனமழை பெய்யும்

இதன் காரணமாக, தமிழகத்தில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் கூறியுள்ளது. அதன்படி, ஜனவரி 10ஆம் தேதியான இன்று  கடலோர தமிழகத்தில் ஓரிரு  இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், பலத்த தரை காற்று அவ்வப்பொழுது மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும்.  மேலும், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் கன முதல் மிக கனமழையும், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, அரியலூர், சிவகங்கை, இராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில்  மற்றும் புதுவையில் கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

ஜனவரி 11ஆம் தேதியான நாளை  தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், கடலூர், விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மற்றும் புதுவையில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று சென்னை வானிலை மையம் கூறியுள்ளது. 

மேலும், ஜனவரி 12ஆம் தேதி முதல் 16ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் வானிலை எப்படி?

சென்னையை பொறுத்தவரை, இன்று (10-01-2026): வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை  பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 27-28° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22-23 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும்  இருக்கக்கூடும்.

நாளை (11-01-2026): வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமானது முதல் கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 27-28° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 22-23° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என வானிலை மையம் கூறியுள்ளது. 

மேலும் படிக்க:  போரூர் - பூந்தமல்லி மெட்ரோ! வந்தது கிரீன் சிக்னல்.. சென்னை வாசிகளுக்கு செம்ம அப்டேட்

Tamil Nadu weatherTamil Nadu Weather UpdateTamil Nadu Rain UpdateTamil nadu weather latest newstamil nadur rains

