  • IMD வானிலை அறிக்கை: தமிழ்நாடு, கேரளாவில் கனமழை ! சிவப்பு எச்சரிக்கை (Red Alert)

IMD வானிலை அறிக்கை: தமிழ்நாடு, கேரளாவில் கனமழை ! சிவப்பு எச்சரிக்கை (Red Alert)

தமிழக வானிலை நிலவரம்: நவம்பர் 28 & 29 அன்று கனமழை எச்சரிக்கைவங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் மற்றும் புயல் சின்னம் காரணமாகத் தமிழகத்தில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு மழை நீடிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 28, 2025, 05:59 AM IST

Cyclone Ditwah Update: இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறை (IMD) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, பஞ்சாபின் சில பகுதிகளில் குளிர் அலை (Cold Wave) நிலவும் என்றும், வங்காள விரிகுடாவில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி காரணமாக நவம்பர் 28 மற்றும் 29 ஆம் தேதிகளில் தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளாவில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த இரு மாநிலங்களுக்கும் சிவப்பு எச்சரிக்கை (Red Alert) விடுக்கப்பட்டு உள்ளது. தமிழ்நாடு (TN Weather) மற்றும் கேரளா (Kerala Weather) வானிலை நிலவரம் (Weather Update) குறித்து பார்ப்போம்.

இன்றைய (நவம்பர் 28, 2025) தமிழக வானிலை நிலவரம்: 

வானிலை: கடலோரத் தமிழகத்தில் அநேக இடங்களிலும், உள் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

கனமழை வாய்ப்பு: ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது (மஞ்சள் எச்சரிக்கை).

சென்னை வானிலை: இன்று வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

அதிதீவிர மழைக் குறித்த எச்சரிக்கை (நவம்பர் 29):

வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம் மேலும் வலுப்பெற்று 'டிட்வா' (Cyclone Ditwah) புயலாக மாற வாய்ப்புள்ளது. இது வடதமிழகம் - புதுவை கடலோரப் பகுதிகளை நோக்கி நகரக்கூடும். இதன் காரணமாக சிவப்பு எச்சரிக்கை (Red Alert) விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மிக அதிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்:

திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, கடலூர், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு. 

மிக கனமழை (Orange Alert) பெய்ய வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள்: 

சென்னை, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, அரியலூர், பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர். 

பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை:

இந்தக் கனமழை எச்சரிக்கையை ஒட்டி, மாநிலத்தின் பல பகுதிகளில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.வெப்பநிலை (பொதுவானது)அதிகபட்ச 

முக்கிய அறிவுரை:

பொதுமக்கள் வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் மற்றும் உள்ளூர் நிர்வாகத்தின் எச்சரிக்கைகளைத் தொடர்ந்து கவனித்து, பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும்.

தென் இந்தியாவுக்கான வானிலை நிலவரம்:

- வங்காள விரிகுடாவில் நிலவும் ஒரு லேசான காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி காரணமாக, தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளாவில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.

- இதன் காரணமாக, நவம்பர் 28 மற்றும் 29 ஆம் தேதிகளுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

- தற்போது நிலையாக இருக்கும் வெப்பநிலை, பின்னர் படிப்படியாக 2 டிகிரி செல்சியஸ் குறையும் என்றும் IMD அதிகாரி நரேஷ் குமார் தெரிவித்தார்.

வடமேற்கு இந்தியாவுக்கான வானிலை நிலவரம்

- ஐ.எம்.டி அதிகாரி நரேஷ் குமார் அளித்த தகவலின்படி, தற்போது பஞ்சாபின் சில பகுதிகளில் குளிர் அலை நிலவுகிறது.

- மத்திய பாகிஸ்தான் மற்றும் அதனுடன் இணைந்த பகுதிகளில் ஒரு மேற்குத் திசைத் தொந்தரவு (Western Disturbance) நிலவுவதால், தென்மேற்கு ராஜஸ்தானில் ஒரு சூறாவளி போன்ற நிலைமை உருவாகி வருகிறது.

- எனினும், வடமேற்கு இந்தியாவில் குறிப்பிடத்தக்க வானிலை மாற்றம் எதுவும் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. கடந்த இரண்டு நாட்களில் இப்பகுதிகளில் வெப்பநிலை 2 டிகிரிக்கு மேல் உயர்ந்துள்ளது.

- அடுத்த 7 நாட்களுக்கு இமயமலைப் பகுதிகளில் மழை அல்லது பனிப்பொழிவு இருக்க வாய்ப்பில்லை, ஆனால் ராஜஸ்தானில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு லேசான மழை பெய்யக்கூடும்.

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

