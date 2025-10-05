English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விஜய்க்கு பாஜக கொடுத்த 'முக்கிய அட்வைஸ்' குறி வச்சா இர விழுமா? - வெளியான தகவல்!

TVK - BJP News: தவெக தலைவர் விஜய்யை தொடர்புகொண்ட மூத்த தலைவர் ஒருவர், பாஜகவின் முக்கிய அட்வைஸை அவருக்கு தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதுகுறித்து இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 5, 2025, 01:24 PM IST
  • 2026 தேர்தல் கணக்குகள் இப்போதே தொடங்கிவிட்டன.
  • விஜய்யை மொத்த அரசியல் வட்டாரமும் உற்றுநோக்கி வருகிறது.
  • அவரின் அடுத்த கட்ட நகர்வு என்ன கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Tamil Nadu Politics Latest News Updates: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் களம்  தற்போது சூடுபிடித்துள்ளது. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக, ஒரு அசம்பாவித சம்பவத்தை தொடர்ந்து அரசியல் களம் பரபரப்பான கட்டத்திற்கு நகர்ந்துள்ளது எனலாம்.

TVK - BJP News: கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகான தேர்தல் கணக்குகள்

கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்தில் சுமார் 41 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், இந்த விவகாரம் சம்பந்தபட்ட தவெக மட்டுமின்றி ஆளும் திமுக மீதும் பல கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறது. கரூர் சம்பவத்தில் திமுக, தவெக இரு தரப்புக்கு ஆதரவும், எதிர்ப்பும் இருந்து வருகிறது. எனவே, கரூர் சம்பவம் தேர்தல் அரசியலில் எந்தவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். ஆனால், இதை வைத்து இனி வகுக்கப்பட இருக்கும் தேர்தல் கணக்குகள்தான் கவனிக்கப்பட வேண்டியதாகும்.

TVK - BJP News: திமுக vs தவெக 

5 மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம் சென்றோம், கரூரில் மட்டும் ஏன் இது நடக்க வேண்டும் என கரூர் சம்பவத்திற்கு பிறகு விஜய் போட்ட வீடியோ அரசியல் களத்தில் அதிக தாக்கத்தை உண்டாக்கியிருக்கிறது எனலாம். அதாவது, திமுக vs அதிமுக என்ற போட்டியை விட, திமுக vs தவெக என்ற போட்டியை இந்த வார்த்தைகள் கூர்மைப்படுத்தியிருக்கின்றன. அவர் வழக்கமாக சொல்லும் 'ஒன்னு TVK, இன்னொன்னு DMK' என்பதன் அடுத்தகட்ட வெர்ஷன் இது எனலாம்.

TVK - BJP News: ஆதரவுகரம் நீட்டும் அதிமுக, பாஜக

ஆனால், இதற்கு பின்னணியில் என்ன இருக்கிறது என்பதை பலருக்கும் புரியாத புதிர். கரூர் சம்பவத்திற்கு பின், தவெகவுக்கு அதிமுக, பாஜக முகாம்களில் இருந்து பல ஆதரவு கரங்கள் நீட்டப்பட்டு வருகின்றன. விஜய்யும் கூட தங்களுக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்த அரசியல் தலைவர்களுக்கு நன்றி கூறியிருக்கிறார். இதனால், தற்போதைக்கு பலமான கூட்டணியுடன் இருக்கும் திமுகவை வீழ்த்த, விஜய் அதிமுகவுடன் கைக்கோர்ப்பாரா என்ற கேள்வியும் அனைவரிடத்திலும் உள்ளது.  

ஆனால் கடந்த இரண்டு நாள்களாக பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. விஜய்யுடன் பாஜக தலைமை கூட்டணிக்காக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக பல்வேறு ஊடகங்கள் நேற்று செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. அதைத் தொடர்ந்து அதுகுறித்து பல்வேறு தகவல்களும் பரவி வருகின்றன. இருப்பினும், இந்த தகவல்களை தவெக தரப்பு முற்றிலுமாக மறுத்துள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கொள்கைப் பரப்பு இணை செயலாளர் லயோலா மணி அவரது X பக்கத்தில், "பொய்யான செய்தியை யாரும் நம்ப வேண்டாம். யாரும் அவதூறு பரப்ப வேண்டாம். பாரதிய ஜனதா கட்சியுடன் பேச்சுவார்த்தை என்று செய்தி பரவுவதை நம்பாதீர்கள்" என குறிப்பிட்டிருந்தார். இருப்பினும் அதுகுறித்த தகவல்கள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது. 

TVK - BJP News: பாஜக கொடுத்த முக்கிய அட்வைஸ் 

விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்யுடன் மூத்த தலைவர் ஒருவர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாகவும், திமுக தவெகவை குறிவைத்து நியாயமின்றி தாக்குதல் தொடுத்தால், அதை தனியாளாக எதிர்கொள்ள வேண்டாம், துணைக்கு நாங்கள் நிற்கிறோம் என அவர் பேசியிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. 

மேலும், பாஜக தரப்பில் விஜய்க்கு சில அறிவுரை கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாம். அதாவது தங்களுக்கும் திமுகவை ஓரங்கட்ட வேண்டும் என்பதே நோக்கம் என்றும் அதனால் சற்று பொறுமையாக இருக்கவும் என்றும் பாஜக தரப்பில் அட்வைஸ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாம். இது உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவல் என்பதும் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.

TVK - BJP News: காய் நகர்த்தும் பாஜக

தவெகவின் தேர்தல் பிரிவு மேலாண்மை பொதுச்செயலாளரான ஆதவ் அர்ஜுனா சில நாள்களுக்கு முன் டெல்லி சென்றிருந்தார். அதேபோல், தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலையும் நேற்று டெல்லி பறந்தார். புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட தமிழ்நாடு பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளர் பைஜெயந்த் பாண்டா நாளை (அக். 6) சென்னை வருகை தருகிறார். இங்கு கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள், நிர்வாகிகளையும் சந்திக்க இருக்கிறார். பாஜக தவெகவை கூட்டணிக்குள் கொண்டுவர அனைத்து காய்களையும் நகர்த்தி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

TVK - BJP News: திமுகவுக்கு எதிரான வாக்குகளை...

பாஜகவின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் ஏற்கெனவே அதிமுக உள்ளது. அதன் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளராகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். அரசுக்கு எதிரான மனநிலையை பயன்படுத்தி வாக்குகளை கவர இந்த கூட்டணி திட்டமிட்டு வந்த நிலையில், தற்போது தவெகவையும் கூட்டணிக்குள் கொண்டுவந்தால் திமுக எதிர்ப்பு வாக்குகளை மொத்தமாக அறுவடை செய்யலாம் என்ற எண்ணம் நிச்சயம் பாஜக தலைவர்களுக்கு இருக்கும். பாஜகவின் இந்த காய் நகர்த்தலுக்கு விஜய்யின் ரியாக்சன் என்ன?, அவரின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்ன? என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

About the Author
