சேலம் மக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! அரசு ஊழியர்கள், மூத்த குடிமக்கள் கவனத்திற்கு

Salem : சேலம் மாவட்டத்தில் 85 வயது நிறைவடைந்த மூத்த குடிமக்கள். குறைந்தபட்சம் 40 சதவீதம் இயலாமை உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள், கோவிட்-19 தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வீட்டிலிருந்தபடி தபால் மூலமாக வாக்களிக்கலாம். இது குறித்து மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் பிருந்தாதேவி முக்கிய வழிகாட்டுதலை வெளியிட்டுள்ளார்.
யாரெல்லாம் தபால் வாக்களிக்கலாம்?
இந்திய தேர்தல் ஆணையம். தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் 2026-க்கான அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 11 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் தேர்தல் நடவடிக்கைகள் தொடங்கியுள்ளது. வாக்குப்பதிவு 23.04.2026 அன்று நடைபெற உள்ளது. சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலில் அனைத்து தரப்பினரும் விடுபடாமல் தங்களது ஜனநாயக கடமையாற்றி தங்களது வாக்குகளை செலுத்திடவும், தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியான நாள் முதல் படிவம் 12D மூலம் கீழ்க்கண்ட வாக்காளர்களை, வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வருவதிலிருந்து விலக்களித்துள்ளது.
1) 85 வயது நிறைவடைந்த மூத்த குடிமக்கள் (Absentee Voters on Senior Citizense) (AVSC),
2)குறைந்தபட்சம் 40 சதவீதம் இயலாமை உள்ள மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்கள், (Absentee Voters on Persons with Disability) (AVPD)
3) கோவிட் -19 னால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் Absentee Voters on Covid-19suspect or affected persons (AVCO)
அரசு ஊழியர்கள், மூத்தகுடிமக்களுக்கு முக்கிய அறிவுறுத்தல்
அதன்படி, இவ்வசதியினை பெறுவதற்காக 12D என்ற படிவத்தில் மேற்படி வாக்காளர்கள் தங்களது விருப்பத்தை தெரிவிக்க வேண்டும். மேற்படி 12D படிவத்தை தங்கள் பகுதிக்கு உட்பட்ட வாக்குச்சாவடி நிலை அலுலவர்களால் (BLO) வாக்காளர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று வழங்கப்பட்டு வருகிறது. வாக்குப்பதிவு நாளன்று வாக்குச்சாவடிக்கு நேரில் வந்து வாக்களிக்க இயலாத 85 வயது நிறைவடைந்த மூத்த குடிமக்கள் (Absentee Voters on Senior Citizense) (AVSC), குறைந்தபட்சம் 40 சதவீதம் இயலாமை உள்ள மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்கள், (Absentee Voters on Persons with Disability) (AVPD) ஆகிய அனைவரும் மேற்படி 12D படிவத்தை பூர்த்தி செய்து 03.04.2026-க்குள் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலரிடம் வழங்க வேண்டும்.
1) மூத்த குடிமக்கள் (AVSC) 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட வாக்காளர் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே படிவம் 12D உடன் வேறு எந்த கூடுதல் சான்றிதலோ அல்லது உறுதிமொழியோ கொடுக்க தேவையில்லை.
2) மாற்றுத்திறனாளிகள் (AVPD) என குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு வாக்காளர், பிரிவு 2-ன் கீழ், சான்றளிக்கும் அதிகாரியால் சான்றளிக்கப்பட்டபடி (குறிப்பிட்ட இயலாமை 40 சதவீதத்திற்கும் குறையாமல்) உள்ள ஒருவர். மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிமைச் சட்டம் 2016-ன்படி தபால் வாக்கு பெறுவதற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு தகுதியுடையவர்கள். இந்த பிரிவைச் சேர்ந்த வாக்காளர் ஒருவர் படிவம் 12D-யில் தனது விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கும் போது, அதற்கு ஆதாரமாக மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை நகலை 12D படிவத்துடன் இணைக்க வேண்டும்.
3) கோவிட்-19 சந்தேகிக்கப்படும் அல்லது பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் (AVCO) கோவிட்-19 காரணமாக தேர்தல் நேரத்தில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு வாக்காளர். மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனையில் அல்லது கோவிட்-19 காரணமாக வீட்டில்/நிறுவனத்தில் தனிமைப்படுத்தலில் இருப்பவர் மற்றும் மருத்துவ ஆலோசனையின்படி வாக்குச்சாவடியில் தனிப்பட்ட முறையில் வாக்களிக்க இயலாத நிலையில் உள்ள வாக்காளர்கள் அஞ்சல் வாக்குச்சீட்டை வழங்கக் கோரினால், அத்தகைய வாக்காளர்கள் மாநிலத்தில் உள்ள மருத்துவமனையில் ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்டு கோவிட்-19 பாதிக்கப்பட்டிருப்பதைக் காட்டும் தகுதி வாய்ந்த சுகாதார அதிகாரிகளின் சான்றிதழ் நகலை வைத்திருக்க வேண்டும் அல்லது கோவிட் -19 காரணமாக மாநிலத்திற்குள் (வீடு அல்லது நிறுவனம்) தனிமைப்படுத்தியிருக்க வேண்டும்.
மேற்கண்டவாறு வீட்டிலேயே இருந்து வாக்களிக்க விருப்பம் தெரிவித்தவர்களின் வீட்டிற்கு இரண்டு வாக்குச்சாவடி அலுவலர்கள், ஒரு வீடியோகிராபர். நுண்பார்வையாளர்கள் மற்றும் ஒரு பாதுகாவலர் அடங்கிய வாக்குப்பதிவு குழுவானது சென்று, இறுதி செய்யப்பட்ட வேட்பாளர்களின் முகவர்களின் முன்னிலையில் வாக்காளரை தபால் வாக்குச்சீட்டில் வாக்களிக்கச் செய்யும். மேற்படி வாக்குப்பதிவின் இரகசியம் காக்கப்படும்.
தபால் வாக்குப்பதிவு - அறிவுறுத்தல்
மேற்படி வாக்குப்பதிவு குழு வருகை தரும் தேதி மற்றும் தோராயமான நேரம் குறித்து படிவம் 12D விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அலைபேசி எண்ணில் குறுஞ்செய்தி, தபால் அல்லது வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் (BLO) மூலமாக வாக்களார்களுக்கு முன்னரே தெரிவிக்கப்படும். முதல் வருகையின் போது கொடுக்கப்பட்ட முகவரியில் வாக்காளர் இல்லையெனில், வாக்குச் கேகரிக்கும் குழுவானது அவர்களின் இரண்டாவது வருகையின் தேதி மற்றும் நேரத்தை அறிவிப்பார்கள். இரண்டாவது வருகையின் போதும் வாக்காளர் வீட்டில் இல்லையெனில், மேற்கொண்டு மறுவருகையோ அல்லது நடவடிக்கையோ எடுக்கப்படமாட்டாது.
தபால் ஓட்டு மூலம் வீட்டில் வாக்களிக்கும் வசதியை விருப்பத்தின்பேரில் தேர்வு செய்யும் வாக்காளர்கள், வாக்குப்பதிவு நாளில் நேரடியாக வாக்குச்சாவடியில், வாக்களிக்க இயலாது. மேலும், வாக்குப்பதிவு குழுவின் இரண்டாவது வருகையின் போதும் வீட்டில் இருக்க தவறிய வாக்காளர்களுக்கு தபால் வாக்குச் சீட்டு (Postal Ballot) மற்றும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் (EVM) ஆகிய இரண்டிலும் வாக்களிக்கும் வாய்ப்பை இழக்க நேரிடும்.
மேலும் மேற்படி வசதியைப் பெறுவதில் தகவல் ஏதேனும் தேவைப்படின் மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் அலுவலகத்தின் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் 1800-425-7020 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொண்டு அறிந்து கொள்ளலாம் என மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் பிருந்தாதேவி ஐஏஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க | அஇஅதிமுக தேர்தல் அறிக்கை : ஓய்வூதியம், அரசு ஊழியர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்புகள்
மேலும் படிக்க | அதிமுக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு: திருப்பரங்குன்றத்தில் ட்விஸ்ட்.. தொகுதி மாறிய ராஜேந்திர பாலாஜி!
மேலும் படிக்க | சட்டப்பேரவை தேர்தல் : மக்கள் நீதி மய்யம் போட்டியிடாதது ஏன்? கமல்ஹாசன் விளக்கம்
