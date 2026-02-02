திருப்பூர் மக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! சொத்து வரி, தொழில் வரி அப்டேட்

Tiruppur : திருப்பூர் மக்களே, சொத்து வரி, தொழில் வரி குறித்து மாநகராட்சி முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது. ஆன்லைன் வழியாகவும், கூகுள் பே, போன் பே, பேடிஎம் போன்ற செயலிகள் வழியாகவும் செலுத்தலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது. காசோலை, வரவோலை வழியாக கூட வரிகளை செலுத்தலாம் என மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக திருப்பூர் மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், திருப்பூர் மாநகராட்சி 60 வார்டுகள் கொண்ட கீழ்கண்ட நான்கு மண்டலங்களாக, மண்டலம் ஒன்றுக்கு 15 வார்டுகளாக செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நான்கு மண்டலங்களிலும் சொத்துவரி, காலியிட வரி, குடிநீர் கட்டணம், தொழில்வரி, பாதாள சாக்கடை கட்டணம், திடக்கழிவு மேலாண்மை கட்டணம், மற்றும் குத்தகை இனங்கள் ஆகியவைக்கான வரி மற்றும் கட்டண நிலுவை செலுத்த சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது.
சொத்து வரி, தொழில் வரி செலுத்துவது எப்படி?
பொதுமக்களின் வசதிக்காக வார நாட்கள் மற்றும் அனைத்து சனி மற்றும் ஞாயிற்று கிழமைகளிலும் காலை 9.30 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மைய அலுவலக கணிணி வரி வசூல் மையம், நான்கு மண்டல அலுவலகங்கள், செட்டிபாளையம், தொட்டிபாளையம், நெருப்பெரிச்சல், மண்ணரை, குமரன் வணிகவளாகம், முத்தணம்பாளையம், வீரபாண்டி, முருகம்பாளையம் மற்றும் பாண்டியன் நகர் ஆகிய கணிணி வரி வசூல் மையங்களில் பணமாகவோ அல்லது "ஆணையாளர், திருப்பூர் மாநகராட்சி" என்ற பெயரில் காசோலை/ வரைவோலை மூலமாகவோ வரி மற்றும் கட்டணங்கள் செலுத்தலாம்.
மேலும் எளிய முறையில் கீழ்கண்ட இணையதளம் வழியாக வரி மற்றும் கட்டணங்கள் செலுத்தலாம்.
- Use "Quick Payment" or "Register & Login" to
- https://tnurbanepay.tn.gov.in
கைபேசியில் ஜி-பே, போன்.பே மற்றும் பே.டி.எம் செயலிகள் மூலமாகவும், வரி மற்றும் கட்டணங்கள் செலுத்தலாம்.
இதன்மூலம் பொதுமக்கள் தங்களது 2025-26 இரண்டாம் அரையாண்டு வரையான வரி நிலுவைகளை உடன் செலுத்தி மாநகராட்சியால் மேற்கொள்ளப்படும் பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகளுக்கு உதவ வேண்டும் என மாநகராட்சி ஆணையாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
திருப்பூர் மாநகராட்சி ஆணையாளரின் மற்றொரு அறிவிப்பு
திருப்பூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தமிழ்நாடு அரசு கேபிள், தனியார் கேபிள் நிறுவனங்கள் மற்றும் தொலை தொடர்பு நிறுவனங்கள் மாநகரின் பல்வேறு சாலைகளின் மையத் தடுப்புகள் மற்றும் தெருவிளக்கு கம்பங்களில் (Street light Pole) இழை வடங்களை (Cable Wires) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சாலைகளின் மையத்தடுப்புகளில் (Centre Median) உள்ள கேபிள் வடங்களின் மூலம் சாலைகளில் செல்லும் பொது மக்களுக்கும் போக்குவரத்திற்கும் இடையூறு ஏற்படுவதாக போக்குவரத்து காவல் துறை மற்றும் பொது மக்களிடமிருந்து புகார்கள் பெறப்பட்டதன் அடிப்படையில் இப்பணிகளை வரன்முறைப்படுத்த ஏதுவாக அரசு கேபிள், தனியார் கேபிள் நிறுவனங்கள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு நிறுவனங்களுடன் மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் கலந்தாலோசனை கூட்டங்களானது 07-11-2025, மற்றும் 13-11-2025 ஆகிய தேதிகள் நடத்தப்பட்டு இப்பொருள் தொடர்பாக உரிய பாதுகாப்பு முன்னெச்செரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள கேபிள், தனியார் கேபிள் நிறுவனங்கள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு நிறுவனங்கள் தங்களது இழை வடங்களை (Cable Wires) களஆய்வு செய்து சீர்படுத்திடவும், பொதுமக்களுக்கும், போக்குவரத்திற்கும் எவ்வித இடையூறு ஏற்படா வண்ணம் உரிய முன்னெச்செரிக்கை நடவடிக்கைகளை ஒரு வார காலத்திற்குள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என தினசரி நாளிதழ்கள் வாயிலாக செய்திகள் வெளியிடப்பட்டதன் தொடர் நடவடிக்கையான இன்று 29.01.2026 வியாழக்கிழமையன்று நஞ்சப்பா பள்ளி சாலை, பல்லடம் சாலை, அவிநாசி ஆகிய பகுதிகளில் கம்பி இழை வடங்கள் துண்டிப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
வரும் நாட்களில் இப்பணிகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. எனவே, அரசு கேபிள், தனியார் கேபிள் நிறுவனங்கள் மற்றும் தொலைத் தொடர்பு நிறுவனங்கள் தங்கள் கம்பி இழை வடங்களை உடனடியாக வரன்முறைபடுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என மாநகராட்சி ஆணையாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க | பட்ஜெட் 2026: தமிழ்நாட்டு ஜவுளித்துறைக்கு குட்நியூஸ்! கதர் துறைக்கு ஜாக்பாட்
மேலும் படிக்க | கோவை, திருப்பூருக்கு குட் நியூஸ்..பட்ஜெட்டில் அதிரடி அறிவிப்புகள்.. என்னென்ன தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ