கல்லூரி மாணவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு! கல்வி கடன் முகாம் நடக்கும் தேதிகள் அறிவிப்பு

Education Loan : நாகப்பட்டினத்தில் நடைபெறும் கல்விக் கடன் முகாம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. முழு விவரம்  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 10, 2025, 12:17 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
  • நாகப்பட்டினத்தில் கல்விக் கடன் முகாம்
  • மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு பயன் பெறவும்

கல்லூரி மாணவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு! கல்வி கடன் முகாம் நடக்கும் தேதிகள் அறிவிப்பு

Education Loan : நாகப்பட்டினம் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மாவட்ட முன்னோடி வங்கி ஒருங்கிணைப்பில் வட்டார அளவிலான கல்விக் கடன் முகாம் நடைபெற உள்ளது. உயர்கல்வி படிப்புகளான மருத்துவம்,பொறியியல் விவசாயம், கால்நடை படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வுகள் மற்றும் சேர்க்கை கல்லூரிகளில் தமிழகம் முழுவதும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. எனவே, உயர்கல்வி படிபிற்கான கல்விக்கடன் பெற விரும்பும் மாணவர்கள் கல்வி கடனுக்கு விண்ணப்பிக்க மற்றும் கல்வி கடன் பற்றிய ஆலோசனைகளை பெற நாகப்பட்டினம் முழுவதும் வட்டார அளவிலான கல்விக்கடன் முகாம்கள் கீழ்க்காணும் தேதிகளில் அந்தந்த வட்டார அலுவலகங்களில் நடைபெறும் நாகபட்டினம் மாவட்ட மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

11-செப்டம்பர் 2025 - தலைஞாயிறு வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், தலைஞாயிறு, காலை 10:30 மணி முதல், 
12-செப்டம்பர்-2025 காலை 10:30 மணி கீழையூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், கீழையூர் காலை 10:30 மணி முதல்,
16-செப்டம்பர்-2025 திருமருகல் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், திருமருகல், காலை 10:30 மணி முதல், 
18- செப்டம்பர்-2025 கீழ்வேளுார் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம், கீழ்வேளுார், காலை 10:30 மணி முதல்,
23-செப்டம்பர்-2025 நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், நாகப்பட்டினம், காலை 10:30 முதல்,

இம்முகாமில் உயர்கல்விக்கு சேர்க்கை பெற்றிருக்கும் மாணவர்களுக்கு கல்விக் கடன் வழங்குதல் மற்றும் விண்ணப்பங்களை மத்திய அரசின் பிரதமர் வித்யா லக்ஷ்மி திட்டத்தின் மூலம் விண்ணப்பிக்க வழிகாட்டுதல் மற்றும் கல்விக்கடன் குறித்து சந்தேகங்கள் தீர்த்து வைத்தல் போன்ற செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் அந்தந்த வட்டாரத்தில் இருக்கும் வங்கி அலுவலர்கள் கலந்து கொள்ள அறிவுறுத்தபட்டுள்ளது.

மாணவர்கள் கல்விக் கடன் பெறும் செயல்முறையை எளிமைப்படுத்துதல் பின்தங்கிய, கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு நிதி உதவியை உறுதி செய்தல் வித்யா லக்ஷ்மி போர்டல; (https://pmvidyalaxmi.co.in/) வழியாக விண்ணப்பிக்கும் முறையை விளக்குதல் கல்விக்கான நிதி தடை இல்லாமல் அனைவரும் உயர் கல்வி பெற வழிவகை செய்தல் மற்றும் இந்தியாவிலோ அல்லது வெளிநாடுகளிலோ உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களில் பட்டப்படிப்பு / உயர் பட்டப்படிப்பு / தொழில்நுட்ப / தொழில்முறை பாடநெறிகளில் சேர்க்கை பெற்றுள்ள மாணவர்கள் பங்கேற்கலாம்.

மாணவர்கள் முகாமுக்கு கீழ்க்கண்ட ஆவணங்களை கொண்டு வருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர்:

கல்வி நிறுவனத்திலிருந்து பெறப்பட்ட சேர்க்கை கடிதம், கட்டண விவரம், முந்தைய கல்விச் சான்றிதழ்கள், பெற்றோர்/பாலகரின் வருமானச் சான்று, ஆதார் அட்டை மற்றும் பான் கார்டு நகல், மாணவர் மற்றும் பெற்றோர் வங்கி கணக்கு விவரங்கள், வங்கிகள் கோரும் பிற தேவையான ஆவணங்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: வித்யா லக்ஷ்மி போர்டல் மூலம் அனைத்து விண்ணப்பங்களும் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். மாணவர்களும், பெற்றோர்களும் இந்த முகாம்களில் கலந்து கொண்டு உயர்கல்விக்கான நிதி கடன் உதவியை பெறும் இந்த முக்கிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளர். மேலும் தகவலுக்கு தொடர்புகொள்ள: முன்னோடி வங்கி அலுவலகம் நாகப்பட்டினம் மின்னஞ்சல்: Idmnagai@gmail.com, தொலைபேசி: 9486601188

