English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விவசாயிகளுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு! அரசு கொடுக்கும் ரூ.5 லட்சம்!

Tamil Nadu Farmers: விவசாயிகள் பயிர்க்கடனுக்காக விண்ணப்பித்த அதே நாளில் கடன் தொகையை பெறும் வசதியை, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்துள்ளார். 

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 18, 2025, 06:17 AM IST
  • தமிழக விவசாயிகளுக்கு குட் நியூஸ்!
  • விண்ணப்பித்த அன்றே பயிர்க்கடன் கிடைக்கும்!
  • முக ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்துள்ளார்.

Trending Photos

ரஜினி ‘இந்த’ படத்திலிருந்து விக் வைக்க ஆரம்பித்தார்! எந்த படம் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினி ‘இந்த’ படத்திலிருந்து விக் வைக்க ஆரம்பித்தார்! எந்த படம் தெரியுமா?
ஆவணி 02 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆவணி 02 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
ரேஷன் கார்டு முகவரி மாற்றாமல் வேறு ஊர்களில் ரேஷன் பொருள் வாங்க முடியுமா?
camera icon10
Ration Card
ரேஷன் கார்டு முகவரி மாற்றாமல் வேறு ஊர்களில் ரேஷன் பொருள் வாங்க முடியுமா?
ஆவணி முதல் வார ராசிபலன்: ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் டாப்பாய் இருக்கப்போகும் ராசிகள் இவைதான்
camera icon13
Weekly Horoscope
ஆவணி முதல் வார ராசிபலன்: ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் டாப்பாய் இருக்கப்போகும் ராசிகள் இவைதான்
விவசாயிகளுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு! அரசு கொடுக்கும் ரூ.5 லட்சம்!

Tamil Nadu Farmers: தமிழ்நாடு அரசு விவசாயிகளின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை நிறைவேற்றும் வகையில், ஒரு புரட்சிகரமான திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இனிமேல், விவசாயிகள் பயிர்க்கடனுக்காக விண்ணப்பித்த அதே நாளில் கடன் தொகையை பெறும் வசதியை, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்துள்ளார். இந்த முன்னெடுப்பு, தமிழகத்தில் விவசாய துறையில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக கருதப்படுகிறது. தர்மபுரி மாவட்டம், அதியமான்கோட்டை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில், இணைய வழி மூலமாக இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. இதற்கு முன்பு, விவசாயிகள் பயிர்க்கடன் பெற வங்கிகளையோ அல்லது கூட்டுறவு சங்கங்களையோ அணுகும்போது, ஆவண சரிபார்ப்பு மற்றும் இதர நடைமுறைகள் காரணமாக குறைந்தபட்சம் ஒரு வாரம் முதல் பத்து நாட்கள் வரை காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் இருந்தது. 

இந்த காலதாமதத்தால், சரியான நேரத்தில் உரம், விதைகள் போன்ற விவசாய இடுபொருட்களை வாங்க முடியாமல் விவசாயிகள் சிரமப்பட்டனர். இந்த புதிய திட்டத்தின் மூலம், இந்த காத்திருப்பு காலம் முற்றிலுமாக நீக்கப்பட்டு, விண்ணப்பிக்கும் அன்றே கடன் வழங்கப்படுவதால், விவசாயிகள் தங்கள் சாகுபடி பணிகளைத் தாமதமின்றி மேற்கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | காதல் திருமணம் செய்த மகள் - எதிர்த்த தந்தை... மருமகனை கொன்ற கொடூரம்!

கடன் பெறுவதற்கான வழிமுறைகள்

இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயன் பெற விரும்பும் விவசாயிகள், தங்கள் பகுதியில் உள்ள தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களை நேரடியாக அணுகி விண்ணப்பிக்கலாம். இது தவிர, தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மற்றும் சில குறிப்பிட்ட தனியார் வங்கிகளின் விவசாய கடன் பிரிவுகளிலும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. மேலும், தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி, தமிழ்நாடு அரசின் 'உழவன்' செயலி மூலமாகவும், வங்கிகளின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களுக்கு சென்று ஆன்லைனில் எளிதாக விண்ணப்பிக்கலாம்.

பயிர்க்கடன் பெற தகுதிகள்

  • விண்ணப்பதாரர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த விவசாயியாக இருக்க வேண்டும்.
  • சொந்தமாக விவசாய நிலம் வைத்திருப்போர் அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட குத்தகைதாரர்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் கடன் பெறத் தகுதியானவர்கள்.
  • விண்ணப்பதாரரின் வயது 18 முதல் 60 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
  • ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு மட்டுமே இந்த கடன் வழங்கப்படும்.
  • ஏற்கனவே வேறு வங்கிகளில் பெற்ற கடன்களை முறையாக திருப்பி செலுத்தியிருக்க வேண்டும்.

கடன் பெற தேவையான ஆவணங்கள்

இத்திட்டத்தின் கீழ் ஒரு விவசாயிக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.5 லட்சம் வரை கடன் வழங்கப்படும். இருப்பினும், இந்த தொகையானது, சாகுபடி செய்யப்படும் பயிரின் வகை, நிலத்தின் பரப்பளவு மற்றும் விவசாயியின் தேவையைப் பொறுத்து மாறுபடும். இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்கும்போது இ-அடங்கல் சான்றிதழ், சிட்டா,  ஆதார் அட்டை, வங்கிக் கணக்கு புத்தகத்தின் முதல் பக்க நகல் ஆகியவை தேவை. சரியான நேரத்தில் கடனை திருப்பி செலுத்தும் விவசாயிகளுக்கு, அரசு சார்பில் வட்டி மானியம் மற்றும் ஊக்கத்தொகை போன்ற சலுகைகளும் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது விவசாயிகளிடையே நிதி ஒழுக்கத்தை ஊக்குவிக்கவும், கடன் சுமையைக் குறைக்கவும் உதவும்.

விவசாயிகளுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள்

இந்த திட்டம் விவசாயிகளுக்கு பல வழிகளில் பயனளிக்கும். முதலாவதாக, காலதாமதம் தவிர்க்கப்படுவதால், பருவத்திற்கு ஏற்றவாறு விவசாய பணிகளை மேற்கொள்ள முடியும். இரண்டாவதாக, அவசர தேவைக்காக அதிக வட்டிக்கு கடன் தரும் தனியாரிடம் செல்வது தவிர்க்கப்படும். மூன்றாவதாக, இணைய வழி மூலம் விண்ணப்பிக்கும் வசதி இருப்பதால், அலைச்சல் குறைந்து, வெளிப்படைத்தன்மை உறுதி செய்யப்படுகிறது. தர்மபுரியில் தொடங்கப்பட்டுள்ள இந்த திட்டம், விரைவில் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்று அரசு தெரிவித்துள்ளது. இது, மாநிலத்தின் விவசாய உற்பத்தித் திறனை அதிகரிப்பதோடு, விவசாயிகளின் பொருளாதார நிலையையும் மேம்படுத்தும் ஒரு சிறப்பான நடவடிக்கையாகும்.

மேலும் படிக்க | ஒரே நாளில் பயிர்க்கடன் வாங்கலாம்... விவசாயிகளுக்கு வரப்பிரசாதம் - தமிழக அரசின் புதிய திட்டம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
FarmersTN GovernmentCrop LoanMK StalinFarmers Loan

Trending News