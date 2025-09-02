English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பள்ளி மாணவிகளுக்கு குட் நியூஸ்! தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 13 வயதுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 2, 2025, 02:13 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
  • பள்ளி மாணவிகளுக்கு விருது
  • தகுதியுள்ளவர்கள் இப்போது விண்ணப்பிக்கலாம்

பள்ளி மாணவிகளுக்கு குட் நியூஸ்! தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government :தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு வீரதீர செயல் புரிந்த பெண் குழந்தைகள் விருது 2025-2026- ஆம் ஆண்டிற்கு வழங்கப்பட உள்ளது. நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தகுதியான நபர்கள் தகுந்த ஆதாரங்களுடன் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தகுதிகள்:

1. 13 வயதிற்கு மேல் 18 வயதிற்குட்பட்ட தமிழகத்தில் வசிக்கும் பெண் குழந்தைகள் (31 டிசம்பர்-ன் படி)

2. பிற பெண் குழந்தைகளின் கல்விக்கு உதவுதல்

3. பெண் குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு

4. பெண் குழந்தை திருமணத்தை தடுத்தல் மற்றும் தவிர்த்தல்

5. வேறு ஏதாவது வகையில் சிறப்பான / தனித்துவமான சாதனை செய்திருத்தல்

6. பெண்களுக்கு எதிரான சமூக அவலங்கள், மூடநம்பிக்கைகள் ஆகியவற்றிற்கு தீர்வு காண்பதற்கு ஓவியங்கள், கவிதைகள் மற்றும் கட்டுரைகள் மூலமாகவோ விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியிருத்தல்.

7. ஆண்கள் மட்டுமே சாதிக்க முடியும் என்பதை போன்ற செயல்களை பெண்களாலும் சாதிக்க முடியும் என்று சாதித்திருத்தல்.

சாதனை புரிந்த 13 வயதிற்கு மேல் 18 வயதிற்குட்பட்ட பெண் குழந்தைகளின் பெயரினை தமிழக அரசின் விருதுகள் https://awards.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் 29.11.2025 க்குள் விண்ணப்பிக்கவும். இணையதளத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தை முழுமையாக பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். இணையதளத்தில் பதிவு செய்த பிறகு அனைத்து ஆவணங்களையும் கையேடாக (Booket) தயார் செய்து தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் அச்சு செய்யப்பட்டு தலா 2 நகல்கள் மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், நாமக்கல் என்ற முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

கையேட்டில் (Booklet) இணைக்கப்பட வேண்டிவை

1. பொருளடக்கம் மற்றும் பக்க எண் (Index))

2. இவ்விருது பெறுவதற்கு நியமிக்கப்பட்டவரின் உயிர் தரவு (Bio data) சுயசரிதை (ம) Passport Size Photos-2

3. ஒரு பக்கம் தனியரின் பற்றிய விவரம் (Bulletin points) தமிழ் மருதம் மற்றும் ஆங்கிலம்)

4. தேசிய மற்றும் உலகளாவிய விருதுகளின் விவரம் (விருது பெற்று இருப்பின் அதன் விவரம் / விருதின் பெயர் / யாரிடம் இருந்து பெறப்பட்டது மற்றும் பெற்ற வருடம்

5. கையேட்டில் விருது பெற்ற புகைப்படம், சான்றிதழ் இணைக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் பக்கங்களுக்கு கொடி வைக்கவும்.

6. சேவை பற்றிய செயல்முறை விளக்கம் (புகைப்படத்துடன்)

7. சேவை பாராட்டி பத்திரிக்கை செய்தி தொகுப்பு.

8. இணைப்பு - படிவம் (தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்) முழுமையாக பூர்த்தி செய்து இணைக்கப்பட வேண்டும்.

இவ்விருதுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி:

மாவட்ட சமூகநல அலுவலர்,

மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம்,

அறை எண்:233,234 கூடுதல் கட்டிடம்,

மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம்,

நாமக்கல் மாவட்டம்.

மாவட்ட சமூகநல அலுவலக தொலைபேசி எண்: 04286-299460.

