ALERT! வாக்காளர் பட்டியல் பெயர் சேர்ப்பு SIR குறித்து தூத்துக்குடி மக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு..

Thoothukudi SIR Latest News: தமிழ்நாட்டில் சுமார் 23 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு (கடைசியாக 2002/2005-ல் நடந்தது) இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தால் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி (Special Intensive Revision - SIR) தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. தமிழகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பு: பணி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கிடையில், தூத்துக்குடி மாவட்டம் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியின் கீழ் செயல்படும் சிறப்பு உதவி முகாம் குறித்து மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளனர். அதுக்குறித்து பார்ப்போம்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் சிறப்பு உதவி முகாம் குறித்த விவரம்:
பொதுமக்களின் அன்பான கவனத்திற்கு..
தங்களது SIR கணக்கெடுப்பு படிவத்தினை வாக்குச் சாவடி நிலை அலுவலர் வசம் திரும்ப ஒப்படைப்பதற்கான கால அவகாசம் குறைவாக உள்ளதால், நாளது தேதி வரையில் வாக்காளர்களிடம் இருந்து பூர்த்தி செய்து வரப்பெறாத படிவங்களை பூர்த்தி செய்வதற்காகவும். திரும்ப பெறுவதற்காக அனைத்து மாநகராட்சி மண்டல அலுவலகங்கள், நகராட்சி, பேரூராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றியம், ஊராட்சி மன்ற அலுவலகங்கள், மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலகங்களில் கீழ்கண்டவாறு சிறப்பு உதவி மையங்கள் 24-11-2025 முதல் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு முகாம் நடைபெறும் அலுவலகங்களின் பெயர் மற்றும் அலுவலர்கள் விவரம்:
1. அனைத்து கிராம நிர்வாக அலுவலர் அலுவலகங்கள் (கிராம நிர்வாக அலுவலர்)
2. அனைத்து கிராம ஊராட்சிகள் (ஊராட்சி செயலர்)
3. அனைத்து பேரூராட்சிகள் (செயல் அலுவலர்)
4. அனைத்து ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் (ஊராட்சி ஒன்றிய மேலாளர்)
5. அனைத்து நகராட்சிகள் (நகராட்சி ஆணையர்கள்)
6. அனைத்து மண்டல அலுவலங்கள், மாநகராட்சி (துணை ஆணையர், மாநகராட்சி)
வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பு:
இந்த மையங்களில், தங்களது கைவசம் உள்ள கணக்கெடுப்பு படிவஙங்களை பூர்த்தி செய்வதற்கும் திரும்ப ஒப்படைப்பதற்கு ம் பயன்படுத்திக் கொள்ள கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. கணக்கெடுப்பு படிவங்களை பூர்த்தி செய்து திரும்ப வழங்கிய வாக்காளர்களின் பெயரே வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கப்படும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு விரைவில் செயல்படுவீர் என தூத்துக்குடி மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கேட்டுக்கொண்டு உள்ளானர்.
தமிழ்நாடு SIR கணக்கெடுப்பின் தற்போதைய நிலை என்ன?
வாக்காளர் பட்டியல்: போலி வாக்காளர்களை நீக்குதல் மற்றும் உண்மையான வாக்காளர்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம் வாக்காளர் பட்டியலைச் சுத்தப்படுத்துவதே (Clean and Updated Electoral Roll) இதன் முக்கிய இலக்கு ஆகும். இது 2025 மற்றும் 2026 தேர்தல்களுக்கு முன்னதாக நடத்தப்படுகிறது.
கால அவகாசம்: இந்தத் திருத்தப் பணியை ஒரே மாதத்தில் முடிக்க வேண்டிய கால அவகாசம் மிகவும் குறைவு என்று அரசியல் வட்டாரத்திலும் பொதுமக்கள் மத்தியிலும் அதிருப்தி எழுந்துள்ளது.
SIR படிவங்கள்: தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 6.41 கோடி வாக்காளர்களில், நவம்பர் 25, 2025 நிலவரப்படி, 6.16 கோடிக்கும் அதிகமான (96.22%) வாக்காளர்களுக்கு SIR கணக்கெடுப்பு படிவங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
SIR கணக்கெடுப்பில் வாக்காளர் சந்திக்கும் சவால்கள் என்ன?
புகார்: SIR படிவத்தை நிரப்புவதில் வாக்காளர்கள் பல சிரமங்களை எதிர்கொள்வதாகப் புகார் தெரிவிக்கின்றனர்.
பழைய தரவு: 2002 மற்றும் 2005 ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் வாக்களித்தவர்களின் பட்டியலின் அடிப்படையில் படிவத்தில் தகவல்கள் கேட்கப்படுவதால், பழைய இருப்பிட எண், பாகம் எண், வரிசை எண் போன்ற விவரங்களைப் பூர்த்தி செய்வது கடினமாக உள்ளது.
குழப்பங்கள்: நகர்ப்புறங்களில் வாடகை வீடுகளில் அடிக்கடி மாறி வசிப்பவர்கள், வெளி மாநிலத்திலிருந்து இங்கு நிரந்தரமாக வசிப்பவர்கள் மற்றும் உள்ளூர் மக்கள் பலருக்கும் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்வதில் குழப்பங்கள் உள்ளன.
பழைய பெயர்கள்: 2002 ஆம் ஆண்டு வாக்களித்த பலரின் பெயர்கள் கூட பட்டியலில் இடம்பெறாததால், குழப்பங்கள் அதிகரித்து மக்கள் அதிருப்தி தெரிவிக்கின்றனர்.
அதிகாரிகளின் நிலை: பூத் நிலை அலுவலர்கள் (BLO) மற்றும் உதவிக்காக நியமிக்கப்பட்ட பூத் ஏஜென்ட்களும் இந்த விண்ணப்பம் பற்றிய முழு விவரங்கள் மற்றும் தெளிவான வழிகாட்டுதல்கள் தங்களுக்குக் கிடைக்கவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளனர்.
