கைரேகை பதியாவிட்டாலும் பொங்கல் பரிசு உண்டா? தமிழக அரசின் புதிய உத்தரவு! ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Biometric Exemption For Pongal Gift: தமிழ்நாடு ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. ரேஷன் கடைகளில் கைரேகை (Biometric) சரியாகப் பதியவில்லை என்றாலும், தகுதியுள்ள அனைவருக்கும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு தடையின்றி வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது கைரேகை பதிவாகாத பயனாளர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்கக் கருவிழி சரிபார்ப்பு (Iris Scanner) முறையைப் பயன்படுத்தலாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.
ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு
இந்த வருட பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழக அரசு சார்பில் 2.22 கோடி அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பங்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
2026 பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் என்னென்ன கிடைக்கும்?
ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை, ஒரு முழு கரும்பு, இலவச வேட்டி சேலை மற்றும் ரூ.3000 ரொக்கத் தொகை ஆகியவை ஜனவரி 8 முதல் ரேஷன் கடைகள் மூலம் விநியோகிக்கப்படுகின்றன. தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கடந்த ஜனவரி 8, 2026 அன்று இந்தத் திட்டத்தைத் தொடங்கி வைத்தார்.
தமிழக அரசு புதிய உத்தரவு
ஆனால் பொங்கல் பரிசை பெறும்போது பயோமெட்ரிக்(PoS) கருவியில் விரல் ரேகை சரிபார்ப்பு கட்டாயமாக்கப்பட்டு உள்ளது. ஆனால் முதியவர்கள் மற்றும் கடின உழைப்பாளிகள் சிலருக்கு விரல் ரேகை சரியாக பதிவாகாததால், பொங்கல் தொகுப்பைப் பெறுவதில் சிக்கல் நீடித்தது. இதன் காரணமாக பலர் தமிழக அரசிடம் கோரிக்கை வைத்தனர். இதனை ஏற்று தற்போது புதிய உத்தரவைப் பிறப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது.
பொங்கல் பரிசு பெறுவதில் விலக்கு
வயதானவர்கள் அல்லது கடின உழைப்பாளிகளுக்கு கைரேகை தேய்மானம் காரணமாக இயந்திரத்தில் பதிவு செய்வதில் சிரமம் ஏற்படலாம். இதைக் கருத்தில் கொண்டு தகுதியுள்ள அனைவருக்கும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு தடையின்றி வழங்கப்படும் என்றும், இதற்காக தமிழக அரசு சில விலக்கு அளித்துள்ளது.
கைரேகை பதியாவிட்டாலும் பொங்கல் பரிசு எப்படி பெறுவது?
அதன்படி, கைரேகை பதிவாகாத பயனாளர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்கக் கருவிழி சரிபார்ப்பு (Iris Scanner) முறையைப் பயன்படுத்தலாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.இதன் மூலம் பயனாளரின் அடையாளம் உறுதி செய்யப்பட்டு எவ்வித சிரமமுமின்றிப் பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
குடும்ப உறுப்பினர் கைரேகை மூலம் பொங்கல் பரிசு பெறலாமா?
அதேநேரம் கைரேகை பதியவில்லை என்றால், குடும்ப உறுப்பினர்களில் ஒருவரது கைரேகையைப் பயன்படுத்தலாம். ஒருவேளை யாருக்கும் கைரேகை பதியவில்லை என்றால், குடும்ப அட்டைதாரரைப் புகைப்படத்தை காட்டலாம் அலல்து ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் OTP மூலமாகவோ அல்லது கடை ஊழியரின் அங்கீகாரத்தின் மூலமாகவோ பொருள்களைப் பெற்றுக்கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டு உள்ளது.
யாருக்கெல்லாம் பொங்கல் பரிசு மற்றும் ரொக்கப் பணம் கிடைக்கும்?
அரிசி பெறும் அட்டைதாரர்கள் (Rice Cards) மற்றும் சர்க்கரை அட்டைதாரர்களில் அரிசி அட்டைக்கு மாறியவர்கள் அனைவருக்கும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு மற்றும் பொங்கல் ரொக்கப் பணம் கிடைக்கும். மேலும் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட டோக்கனில் குறிப்பிட்டுள்ள நாள் மற்றும் நேரத்தில் சென்று பொங்கல் பரிசை வாங்கிக் கொள்ளலாம்.
பொங்கல் பரிசு பெறுவதில் சிக்கல் இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
தமிழ்நாடு முழுவதும் 2026 பொங்கல் பரிசு வழங்குவதில் ஏதேனும் சிரமம் அல்லது முறைகேடுகள் இருந்தால், பொதுமக்கள் 1967 அல்லது 1800-425-5901 ஆகிய இலவச எண்களுக்குத் தொடர்பு கொண்டு புகார் அளிக்கலாம்.
