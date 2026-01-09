English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
மாணவர்களே அலர்ட்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu School Announcement: சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் நாளை (ஜனவரி 10) பள்ளிகள் செயல்படும் என அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. எனவே, நாளை வழக்கம் போல் பள்ளிகள் செயல்படும்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 9, 2026, 06:09 PM IST
  • பள்ளிகள் நாளை செயல்படும்
  • மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
  • நோட் பண்ணுங்க

மாணவர்களே அலர்ட்! நாளை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறையா? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu School Announcement: தமிழகத்தில் தற்போது 2025-26ஆம் கல்வியாண்டு நடைபெற்று வருகிறது. இன்னும் இரண்டு இல்லது மூன்று மாதங்களில் பொதுத் தேர்வுகளும் நடக்க உள்ளது. தற்போது தான் மாணவர்களுக்கு அரையாண்டு தேர்வு  முடிந்துள்ளது. இதனால், மாணவர்கள் ஆண்டு தேர்வுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். ஆசிரியர்கள் பாடங்களை தீவிரமாக நடத்தி வருகின்றனர்.

பள்ளிகள் நாளை செயல்படும்

பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களும் தீவிரமாக படித்து வருகின்றனர். இதற்கிடையில், மழை காரணமாக, கடந்த மாதம் அவ்வப்போது விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த மழை விடுமுறையை பல்வேறு மாவட்டங்களில் ஈடு செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், நாளை சனிக்கிழமை பள்ளி இயங்குமா அல்லது விடுமுறையா என்ற குழப்பம் மாணவர்களிடையே இருந்து வருகிறது.

இந்த நிலையில்,  பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, சென்னை மற்றும் திருவள்ளூரில் நாளை (ஜனவரி 10) பள்ளிகள் வழக்கம் போல் செயல்படும் என  அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. டிட்வா புயல் காரணமாக, சென்னை, திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு டிசம்பர் மாதம் 3ஆம் தேதி விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விடுமுறையை ஈடு செய்யும் வகையில், நாளை (ஜனவரி 10) அன்று சனிக்கிழமை சென்னை மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் அனைத்து பள்ளிகளுக்கு முழு பணி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  அதே போல, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அனைத்து வகைப் பள்ளிகளுக்கு நாளை சனிக்கிழமை அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் வழக்கம் போல் செயல்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  எனவே,நாளை மாணவர்கள் பள்ளிகளுக்கு வழக்கம் போல் வர வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. 

பொங்கலுக்கு விடுமுறை

ஜனவரி மாதம் 15ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. இதன் காரணமாக,  மக்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வது வழக்கம். அந்த வகையில், ஜனவரி மாதம் 15ஆம் தேதி வியாழன் கிழமை பொங்கல் பண்டிகை, ஜனவரி 16ஆம் தேதி மாட்டுப் பொங்கல், ஜனவரி 17ஆம் தேதி காணும் பொங்கல் கொண்டாடப்படுகிறது. இதன் மூலம் பள்ளிகளுக்கு வியாழன், வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு என 4  நாட்கள் தொடர் விடுமுறை கிடைக்கிறது. அதோடு, ஜனவரி 14ஆம் தேதி போகி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.

எனவே, போகி பண்டிகைக்கு  விடுமுறை கிடைக்குமா என்பது கேள்விக்குறிதான். பொங்கல் விடுமுறை  தொடர்பான பள்ளிக்கல்வித்துறை விரைவில் அறிவிப்பை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையில், பொங்கல் பண்டிகைக்கு மக்கள் சொந்த ஊர் செல்ல ஏதுவாக, சிறப்பு பேருந்துகள், ரயில்கள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ஜனவரி 9ஆம் தேதியான இன்று முதல் 17ஆம் தேதி வரை சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது. சென்னையில் இருந்து பிற மாவட்டங்களுக்கும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: ரேஷன் அட்டை டூ பிறப்பு சான்றிதழ்! இனி வாட்ஸ் மூலம் 50 சேவைகள்.. எப்படி பயன்படுத்துவது?

 

மேலும் படிக்க: கோலப்போட்டி நடத்தும் தமிழ்நாடு அரசு, 75 ஆயிரம் ரூபாய் பரிசு - பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்

 

