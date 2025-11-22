சொந்த முகவரியில் வசிக்காத தமிழக வாக்காளர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu, voter address update : தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில், வாக்காளர்கள் தங்களின் வாக்கு நீக்கப்படாமல் இருக்க, வாக்காளர் அடையாள அட்டையில் இருக்கும் முகவரியில் கண்டிப்பாக வசிக்க வேண்டும். வாக்காளர் அடையாள அட்டை முகவரியில் வசிக்காதவர்களின் வாக்காளர் பெயர்கள் அதிரடியாக வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்படுகின்றன. அப்படி நீக்கப்படாமல் இருக்க வாக்காளர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ற அறிவிப்பு ஒன்று இப்போது வெளியாகியுள்ளது. இதை தெரிந்து வைத்துக் கொண்டால், பொதுமக்கள் தங்களின் வாக்குகள் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்படாமல் இருக்க செய்ய முடியும்.
இந்த அறிவிப்பை கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிவிப்பில், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ள சிறப்பு தீவிர திருத்தம் 2026 ஆனது 01.01.2026-ஐ தகுதி நாளாக கொண்டு நடைபெற்று வருகிறது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்குட்பட்ட கன்னியாகுமரி, நாகர்கோவில், குளச்சல், விளவங்கோடு. கிள்ளியூர், பத்மநாபபுரம் ஆகிய 6 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் மொத்தம் 15,92,872 வாக்காளர்கள் உள்ளார்கள். இதில் முதற்கட்டமாக வாக்காளர்களின் வீடுகள் தோறும் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் சென்று கணக்கீட்டு படிவம் விநியோகம் செய்யும் பணி 04.11.2025 முதல் நடைபெற்று வருகிறது.
இப்பணியில் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்களால் கணக்கீட்டு படிவங்கள் 95.99 சதவிகிதம் வாக்காளர்களுக்கு தற்போது வரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது குடியிருப்பு பகுதியில் வசிக்காதவர்கள் / முகவரி மாற்றம் செய்தவர்கள் என 5 முதல் 10 சதவிகிதம் வாக்காளர்கள் பெரும்பாலும் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் உள்ளனர் என தெரிய வருகிறது. இவ்வகையான வாக்காளர்கள் தங்களது பெயர் பிற சட்டமன்ற தொகுதியில் பெயர் இல்லை என்பதை உறுதி செய்து தங்களுக்கு எந்த சட்டமன்ற தொகுதியில், எந்த பாகத்தில் வாக்குரிமை உள்ளதோ, அந்த பாகத்திற்குரிய வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலரிடம் சென்று கணக்கீட்டு படிவங்களை பெற்று பூர்த்தி செய்து வழங்கிட கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.
இவ்வாறு கணக்கீட்டு படிவத்தினை பூர்த்தி செய்து திரும்ப வழங்கினால் மட்டுமே வாக்காளர்களது பெயரானது வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெறும்.
இவ்வாறாக, குடியிருப்பு பகுதியில் வசிக்காதவர்கள் / முகவரி மாற்றம் செய்த வாக்காளர்கள் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்தப்பணியினை இம்மாவட்டத்தில் நிறைவு செய்வதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கேட்டுக்கொள்கிறார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : பெண்களின் வாழ்க்கையில் நடந்த 8 அதிசய மாற்றங்கள்
மேலும் படிக்க | புதிய ரேஷன் கார்டு : தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ