வேலூர் மாவட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான UDID முகாம்: தேதி, இடம் மற்றும் முழு விவரங்கள்

Differently Abled UDID Camp Vellore: மாற்றுத்திறனாளிக்கான அடையாள அட்டை வழங்கும் முகாம் குறித்து தமிழக மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை முக்கிய அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. அதாவது வேலூர் மாவட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிக்கான தனித்துவம் வாய்ந்த அடையாள அட்டை வழங்கும் முகாம் எங்கு? எப்போது? நடைபெறும் எனபது குறித்து தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. அடையாள அட்டை முகாம் குறித்து விவரங்களை பார்ப்போம்.
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் துறை என்றால் என்ன?
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் துறை (Department for the Welfare of the Differently Abled) என்பது, மாற்றுத்திறனுடைய குடிமக்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாக்கவும், அவர்களுக்குச் சமவாய்ப்புகளை வழங்கவும், சமூகத்துடன் அவர்களை முழுமையாக ஒருங்கிணைக்கவும் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அரசு நிர்வாக அமைப்பு ஆகும்.
வேலூர் மாவட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிக்கான அறிவிப்பு என்ன?
UDID அட்டை என்பது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மத்திய அரசால் வழங்கப்படும் ஒரு தனித்துவ தேசிய அடையாள அட்டை ஆகும். இந்த அடையாள அட்டை முகாம் குறித்து மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை கூறுகையில், "வேலூர் மாவட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிக்கான தனித்துவம் வாய்ந்த அடையாள அட்டை வழங்கும் முகாம் டிசம்பர் மாதம் முதல் நடைபெற உள்ளது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
அடையாள அட்டை வழங்கும் முகாம் எந்த நாளில் நடைபெறும்?
மாற்றுத்திறனாளிக்கான தனித்துவம் வாய்ந்த அடையாள அட்டை வழங்கும் முகாம் வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும். அதாவது டிசம்பர் மாதத்தில் புதன்கிழமை மற்றும் வெள்ளிக் கிழமை ஆகிய நாட்களில் அடையாள அட்டை வழங்கும் முகாம் நடைபெறும்.
அடையாள அட்டை வழங்கும் முகாம் எங்கு நடைபெறும்?
மாற்றுத்திறனாளிக்கான தனித்துவம் வாய்ந்த அடையாள அட்டை வழங்கும் முகாம் அடுக்கம்பாறை மற்றும் குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனையில் நடைபெற உள்ளது. அதன் விவரங்கள் பின்வருமாறு:
- புதன்கிழமை: அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை அடுக்கம்பாறை
- வெள்ளிக் கிழமை: அரசு தலைமை மருத்துவமனை குடியாத்தம்
அடையாள அட்டை முகாம் குறித்து விவரங்களை எங்கு தெரிந்துக்கொள்வது?
மாற்றுத்திறனாளிக்கான தனித்துவம் வாய்ந்த அடையாள அட்டை வழங்கும் முகாம் குறித்து மேலும் விவரங்களுக்கு வேலூர் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகம் மூலம் தெரிந்துக்கொள்ளலாம். மேலும் தொலைபேசி எண்: 0416 - 2222737, 2902737 என்ற எண்ணை தொடர்ப்புக்கொண்டு அடையாள அட்டை முகாம் குறித்த தகவலை அறிந்துக்கொள்ளலாம்.
உங்கள் மாவட்ட மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர் (District Differently Abled Welfare Officer) அலுவலகத்தைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
மாற்றுத்திறனாளிக்கான UDID அடையாள அட்டை என்றால் என்ன?
- UDID அட்டை என்பது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு தனித்துவ தேசிய அடையாள அட்டை ஆகும். இது மத்திய அரசால் வழங்கப்படுகிறது.
- இது மாற்றுத்திறனாளிகளின் விவரங்களை நாடு முழுவதும் ஒரே இணையதளத் தரவுத்தளத்தில் (Centralized Web Application) பராமரிக்க உதவுகிறது.
- இந்த அட்டையைப் பயன்படுத்தி மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் சலுகைகள் மற்றும் திட்டங்களைப் பெறுவது எளிதாகிறது.
- இந்த அடையாள அட்டையில் மாற்றுத்திறனாளியின் தனித்துவ அடையாள எண், பெயர், பிறந்த தேதி, மாற்றுத்திறனின் வகை மற்றும் சதவீதம் போன்ற முக்கிய விவரங்கள் இருக்கும்.
- 40% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு இந்த அட்டை பொதுவாக வழங்கப்படுகிறது.
- மாற்றுத்திறனாளிகள் இந்த UDID அட்டைக்கு ஆன்லைன் (இணையதளம் மூலம்) அல்லது ஆஃப்லைன் (மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகங்கள், மருத்துவமனைகள்) மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மாற்றுத்திறனாளிக்கான UDID அடையாள அட்டை விண்ணப்பிக்கும் முறை:
ஆன்லைன் விண்ணப்பம்:
- UDID இணையதளத்திற்குச் (www.swavlambancard.gov.in) சென்று பதிவு செய்ய வேண்டும்.
- பதிவு செய்த பிறகு, மாற்றுத்திறன் சான்றிதழ் மற்றும் UDID அட்டைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
- விண்ணப்பத்தின் நிலையையும் (Application Status) இணையதளத்தில் கண்காணிக்கலாம்.
மருத்துவ பரிசோதனை மற்றும் சான்றிதழ்:
- விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பிறகு, மருத்துவ அலுவலர்களால் சரிபார்க்கப்பட்டு, மாற்றுத்திறன் சதவீதத்தைக் கண்டறிய மருத்துவக் குழு பரிசோதனைக்கு பரிந்துரைக்கப்படும்.
- பரிசோதனைக்குப் பின், மருத்துவ வாரியம் மாற்றுத்திறனின் வகையையும் சதவீதத்தையும் நிர்ணயித்து, சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கும்.
மாற்றுத்திறனாளிக்கான UDID அடையாள அட்டை எவ்வாறு வழங்கப்படும்?
மருத்துவ வாரியத்தின் மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில், UDID அட்டை உருவாக்கப்பட்டு, விண்ணப்பதாரருக்கு மின்னணு முறையில் (e-Disability Certificate) அல்லது அஞ்சல் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்படும்.
மாற்றுத்திறனாளிக்கான UDID அடையாள அட்டைக்கு தேவைப்படும் ஆவணங்கள் என்மன?
- பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் (4 எண்ணிக்கை).
- ஆதார் அட்டை மற்றும் அதன் நகல்.
- குடும்ப அட்டை (ரேஷன் கார்டு) மற்றும் அதன் நகல்.
- சிறப்பு மருத்துவரிடம் பெறப்பட்ட மாற்றுத்திறனுக்கான மருத்துவச் சான்று (ஏற்கனவே பெற்றிருந்தால்).
- விண்ணப்பப் படிவம்.
- கையொப்பம் / கைவிரல் ரேகை (Scan Copy).
- ஜாதி சான்று (தேவைப்பட்டால்).
