  Tamil News
  Tamil Nadu
  மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! +2 பொதுத் தேர்வில் கால்குலேட்டருக்கு அனுமதி!

மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! +2 பொதுத் தேர்வில் கால்குலேட்டருக்கு அனுமதி!

மாணவர்கள் அறிவியல் ரீதியான கணக்கீடுகளை செய்யும் Scientific Calculators மற்றும் programmable கால்குலேட்டர்களை தேர்வறைக்குள் கொண்டு செல்ல அனுமதி இல்லை.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 5, 2025, 06:45 AM IST
  • தமிழகத்தில் ஒரு புதிய கல்விபுரட்சி.
  • +2 பொதுத் தேர்வில் முதன்முறையாக..
  • கால்குலேட்டருக்கு அனுமதி!

மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! +2 பொதுத் தேர்வில் கால்குலேட்டருக்கு அனுமதி!

தமிழ்நாடு மாநில பாடத்திட்டத்தில் படிக்கும் மாணவர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று, தமிழக அரசு ஒரு புரட்சிகரமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, வரும் 2026ம் ஆண்டு முதல், 12ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில், கணக்குப்பதிவியல் பாடத்திற்கு மாணவர்கள் கால்குலேட்டர்களை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அறிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்பு, மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் 21வது தவணைத் தொகை : விவசாயிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு இறுதி எச்சரிக்கை

நீண்ட கால கோரிக்கை

கணக்குப்பதிவியல் பாடத்தில், குறிப்பாக இருப்புநிலை குறிப்பு போன்ற பெரிய கணக்குகளை போடும்போது, மாணவர்கள் நேரமின்மையால் சிரமப்படுவதாகவும், கணக்கீடுகளில் ஏற்படும் சிறிய தவறுகளால் மதிப்பெண்களை இழப்பதாகவும் பல ஆண்டுகளாக ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தரப்பில் இருந்து கோரிக்கை வைக்கப்பட்டு வந்தது. இந்த கணக்கீடுகளுக்கு அதிக நேரம் செலவழிப்பதால், மற்ற கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க முடியாமல் போவதாகவும் அவர்கள் வருத்தம் தெரிவித்திருந்தனர்.

இந்த கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்ட பள்ளிக்கல்வித்துறை, அதன் சாதக பாதகங்களை விரிவாக ஆய்வு செய்த பிறகு, இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க முடிவை எடுத்துள்ளது. இது குறித்து அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறுகையில், "ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று, இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது மாணவர்களின் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துவதோடு, அவர்களின் கணக்கீட்டு திறனை மேம்படுத்தவும் உதவும்," என்றார்.

என்ன வகையான கால்குலேட்டர்களுக்கு அனுமதி?

அனைத்து வகையான கால்குலேட்டர்களுக்கும் அனுமதி கிடையாது. அறிவியல் ரீதியான கணக்கீடுகளை செய்யும் Scientific Calculators மற்றும் programmable கால்குலேட்டர்களை தேர்வறைக்குள் கொண்டு செல்ல அனுமதி இல்லை. கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், வகுத்தல் மற்றும் சதவீதம் போன்ற அடிப்படை கணக்கீடுகளை செய்யும் சாதாரண கால்குலேட்டர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும். எந்தெந்த மாடல் கால்குலேட்டர்களை பயன்படுத்தலாம் என்ற அதிகாரப்பூர்வ பட்டியல், தேர்வுத் துறை சார்பில் விரைவில் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சிபிஎஸ்இ-யை தொடர்ந்து தமிழகத்திலும் மாற்றம்

மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம், ஏற்கனவே 2025-26 கல்வியாண்டு முதல் 12ம் வகுப்பு கணக்குப்பதிவியல் தேர்விற்கு கால்குலேட்டர்களை பயன்படுத்த அனுமதி அளித்துள்ளது. சிபிஎஸ்இ-யின் இந்த நடவடிக்கையை தொடர்ந்து, தற்போது தமிழ்நாடு மாநில பாடத்திட்டத்திலும் இந்த மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது, இது கல்வி தரத்தை சர்வதேச அளவிற்கு உயர்த்தும் ஒரு முயற்சியாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அறிவிப்பு, மாணவர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. "கணக்குப்பதிவியல் தேர்வில் பெரிய எண்களை கொண்ட கணக்குகளை போடும்போது, நமது விடை சரியானதா என்ற சந்தேகம் இருந்து கொண்டே இருக்கும். கால்குலேட்டர் அனுமதி, அந்த சந்தேகத்தை போக்கி, நம்பிக்கையுடன் தேர்வு எழுத உதவும்" என மாணவர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

அதேபோல இந்த மாற்றத்தால், கணக்குப்பதிவியல் பாடத்தில் 100-க்கு 100 மதிப்பெண்கள் பெறும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையும், ஒட்டுமொத்த தேர்ச்சி சதவீதமும் அதிகரிக்கும் என ஆசிரியர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர். இந்த நடவடிக்கை, மாணவர்களின் மன அழுத்தத்தை குறைத்து, அவர்களை பாடத்தின் அடிப்படைக் கருத்துக்களை புரிந்து கொள்வதில் அதிக கவனம் செலுத்த வைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | பி.எம் கிசான் யோஜனா: தீபாவளி முடிந்தும் பணம் வரவில்லையா? முக்கிய தகவல்

