டிஎன்பிஎஸ்சி, போலீஸ் தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு - வெற்றிபெற இலவச பயிற்சி

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி, போலீஸ் தேர்வுகளுக்குப் படிப்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசிடமிருந்து ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக, செங்கல்பட்டு மற்றும் கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், அண்டை மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுதிக்கொள்ளலாம். குருப் 2 முதன்மைத்தேர்வு, தமிழ்நாடு அரசு சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் உடற் தகுதித் தேர்விற்கு மாதிரி இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளன. தேவைப்படும் மாணவர்கள் இதனைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளவும். இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்.
செங்கல்பட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி இலவச வகுப்பு
தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு I (கொகுகி–II/IA) முதன்மை தேர்விற்கான கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளது. செங்கல்பட்டு மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் செயல்பட்டு வரும் தன்னார்வ பயிலும் வட்டம் வழியாக பல்வேறு அரசு போட்டித்தேர்வுகளுக்கு கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்போது, தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு தொகுதி-II பதவிகளில் உதவி ஆய்வாளர், இளநிலை வேலைவாய்ப்பு அலுவலர் நன்னடத்தை அலுவலர், சார் பதிவாளர் நிலை-I உள்ளிட்ட 82 காலிப்பணியிடங்களுக்கும், தொகுதி-IIA பதவிகளில் முதுநிலை ஆய்வாளர், உதவி ஆய்வாளர், தணிக்கை ஆய்வாளர், முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் மற்றும் உதவியாளர் உள்ளிட்ட 1188 காலிப்பணியிடங்கள் என மொத்தம் 1270-காலிப்பணியிடங்களுக்கான முதல்நிலை தேர்வானது 28.09.2025 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்பட்டது.
முதல்நிலை தேர்வு முடிவுகள் 22.12.2025 (திங்கட்கிழமை) அன்று தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் வெளியிடப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து TNPSC Group II/IIA முதன்மை தேர்விற்கு தயாராகும் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தை சார்ந்த போட்டி தேர்வாளர்கள் அதிக அளவில் பயனடையும் வகையில் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் கட்டணமில்லா நேரடி பயிற்சி வகுப்புகள் தற்போது துவங்கப்பட்டு சிறந்த பயிற்றுநர்களைக் கொண்டு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும் இப்பயிற்சி வகுப்பானது திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 04.00 மணி வரை நடைபெறும். இப்பயிற்சி வகுப்பில் பங்கேற்கும் மாணவர்களுக்கு வாரந்தோறும் மாதிரி தேர்வுகள் நடத்தப்படும் மற்றும் கையேடுகள் இலவசமாக வழங்கப்படும்.
இப்பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் உள்ள போட்டி தேர்வாளர்கள் தங்களது புகைப்படம் மற்றும் ஆதார் அட்டை நகல் மற்றும் TNPSC Group II/IIA Hall Ticket நகல்களுடன் செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக ஒருங்கிணைந்த கட்டிடம், தரைத்தளம், டி.பிளாக், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தினை நேரில் தொடர்பு கொள்ளவும். மேலும் விவரங்களுக்கு 044-27426020 / 94990558951 மற்றும் 9486870577 9384499848 என்ற எண்களில் தொடர்பு கொண்டு பயன் பெறலாம் என செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு
கரூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் தமிழ்நாடு அரசு சீருடை பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் உடற் தகுதித் தேர்விற்கு மாதிரி இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தபட உள்ளது. கரூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் செயல்பட்டு வரும் தன்னார்வ பயிலும் வட்டத்தின் வாயிலாக பல்வேறு போட்டித்தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் இலவசமாக நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
தற்போது தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தால் அறிவிக்கபட்டுள்ள இரண்டாம் நிலை காவலர், இரண்டாம் நிலை சிறை காவலர் மற்றும் தீயணைப்பாளர் பதவிகளுக்கான தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான உடற் தகுதித் தேர்வு 22.01.2026 முதல் 02.02.2026 வரை நடைபெறவுள்ளது.
இத்தேர்விற்கான மாதிரி உடற் தகுதித் தேர்வு கரூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தின் வாயிலாக மாவட்டவிளையாட்டு மைதானத்தில் 12.01.2026 மற்றும் 13.01.2026 ஆகிய இரண்டு நாட்கள் சிறந்த அனுபவம் வாய்ந்த பயிற்சியாளர்களை கொண்டு இலவசமாக நடத்தப்படவுள்ளது. ஆகையால் TNUSRB-Police Constable தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற இளைஞர்கள் மற்றும் TNUSRB–SI தேர்வு எழுதியுள்ள இளைஞர்களும் இம்மாதிரி உடற் தகுதித் தேர்வில் கலந்துகொள்ளலாம். இதில் கலந்துகொள்ள விருப்பமுள்ள இளைஞர்கள் 2 Passport Size புகைப்படம் மற்றும் ஆதார்அட்டை நகல் உடன் 12.012026 அன்று மாலை 3.00 மணிக்கு மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்திற்கு வருமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது. இவ்வாய்ப்பினை கரூர் மாவட்டத்தைச் சார்ந்த, தகுதியுள்ள இளைஞர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கரூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். மேலும் விவரங்களுக்கு 9499055912-8383050010 என்ற தொலைபேசியினை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
