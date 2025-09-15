கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்காத குடும்பங்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இதுவரை வாங்காமல் உள்ள குடும்பங்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய குட் நியூஸ் வெளியாகியுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசின் மாபெரும் திட்டங்களில் ஒன்று கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டம். 2023 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்ட இத்திட்டம் இன்றுடன் 2வது ஆண்டை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்து மூன்றாவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது. தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் அறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்த நாளில் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்பட்ட உரிமைத்தொகை திட்டம் பெண்களின் வாழ்க்கையில் மாபெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. இதுவரை 1.15 கோடி பெண்கள் பயனாளிகளாக இருக்கின்றனர். பலர் தகுதியிருந்தும் இந்த திட்டத்தில் விடுபட்டிருந்தனர்.
அவர்களுக்கு எல்லாம் தமிழ்நாடு அரசு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளது. தமிழ்நாடு முழுவதும் தினசரி நடக்கும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை கேட்டு விண்ணப்பிக்கலாம். அங்கு தவிர வேறு எங்கும் விண்ணப்பிக்க முடியாது. ஜூலை 15ஆம் தேதி தொடங்கிய இந்த முகாமில் தினசரி ஆயிரக்கணக்கானோர் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகைகேட்டு விண்ணப்பிக்கின்றனர். ஏறத்தாழ 18 லட்சம் பேர் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர். அவர்கள் எல்லாம் தங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை அறிய பெரும் ஆவலோடு காத்திருக்கின்றனர்.
இந்த நேரத்தில் இத்திட்டம் குறித்த மிகப்பெரிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. புதிதாக விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு ரூ.1000 எப்போது முதல் கிடைக்கும், இதுவரை விண்ணப்பிக்காதவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கொடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்களில் 40 விழுக்காடு மனுக்கள் மகளிர் உரிமைத் தொகை கேட்டு மட்டும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், புதிதாக விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு ஓரிரு மாதங்களில் முக்கிய அப்டேட் கொடுக்கப்படும் என உறுதிபட தெரிவித்தார்.
தகுதியான பெண்கள், குறிப்பாக கடந்த முறை விடுபட்ட அனைவருக்கும் இம்முறை மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்கும் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார். எனவே, நவம்பர் மாதம் முடிந்து டிசம்பர் அல்லது பொங்கல் பரிசாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் விரிவாக்கம் இருக்கும் என்பதை அவர் சூசகமாக தெரிவித்துள்ளார். எனவே, இதுவரை விண்ணப்பிக்காமல் இருக்கும் பெண்கள், அனைத்து தகுதிகளையும் பூர்த்தி செய்திருந்தால் உடனடியாக விண்ணப்பிக்கவும். மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான காலவகாசம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது.
இம்முறை தவறவிட்டவர்களுக்கு இனி மீண்டும் விண்ணப்பிப்பதற்கான வாய்ப்பு சில பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகே கிடைக்கும். ஏனென்றால், அடுத்த ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடக்கிறது. அதனால், இம்முறை விண்ணப்பிப்பவர்கள் எல்லோரும் ஏறத்தாழ இத்திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவார்கள். மற்றவர்கள் எல்லோரையும் தேர்தல் முடிவு வந்தபிறகு புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு அவர்கள் எடுக்கும் முடிவை பொறுத்தே புதிய பயனாளிகள் சேர்க்கப்படுவார்களா? இல்லையா? என்பது தெரியும். '
அடுத்த ஆண்டு சேர்க்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு மிக குறைவு. 2029 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக வேண்டுமானால், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் விரிவாக்கம் என அறிவிக்கப்பட்டு, இப்போதுபோல் மனுக்கள் பெறப்பட்டு புதிய பயனாளிகள் சேர்க்கப்படலாம். ஆனால், அதற்கான காலம் என்பது இன்னும் 3 ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டும். எனவே, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்காத குடும்ப பெண்கள் இப்போதே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் வாய்ப்பை தவறாமல் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தகுதியிருப்பின் உங்கள் விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு தமிழ்நாடு அரசால் கட்டாயம் ரூ.1000 வழங்கப்படும்.
