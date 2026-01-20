English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தஞ்சாவூர் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! ஜனவரி 30 கடைசி நாள்! எங்கே? எப்போது?

Pensioners Grievance Day News: தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான குறைதீர்ப்பு நாள் கூட்டம், 2026 பிப்ரவரி 13-ஆம் தேதி காலை 10:30 மணி அளவில் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் தலைமையில் நடைபெற உள்ளது. ஓய்வூதியச் சிக்கல்கள் குறித்த புகார்களைத் தெரிவிக்க இந்த முகாம் ஒரு நல்வாய்ப்பாகும்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Jan 20, 2026, 02:54 PM IST
  • தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் பிப்ரவரி 13 அன்று ஓய்வூதியதாரர் குறைதீர் கூட்டம் நடைபெறுகிறது.
  • ஓய்வூதியச் சிக்கல் கோரிக்கை மனுக்களைச் சமர்ப்பிக்க ஜனவரி 30, 2026 கடைசி நாளாகும்.
  • பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களை இரண்டு பிரதிகளில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும்.

Thanjavur Pensioners News: 2026 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 30 ஆம் தேதிக்குள் குறைதீர்ப்பு கூட்டம் குறித்து தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் செய்ய வேண்டியது குறித்து முக்கிய அறிவிப் பு வெளியாகி உள்ளது. குறைதீர்ப்பு கூட்டம் எப்பொழுது?, குறைதீர்ப்பு கூட்டத்தில் பங்கேற்க விண்ணப்பிக்கும் முறை?, மற்றும் குறைதீர்ப்பு கூட்டத்திற்கான காலக்கெடு என்ன? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு 

ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெறக்கூடிய வகையில் அவ்வோப்போது ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம், அகவலைப்படி நிலுவைத்தொகை, கருணைத்தொகை மற்றும் வாழ்வு சான்று சமர்ப்பிப்பது குறித்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 'ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைதீர்ப்பு கூட்டம்' நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன்மூலம் ஓய்வூதியதாரர்ககளுக்கு ஏற்படும் குறைகளை நிவர்த்தி செய்வதக்கான வழிகாட்டுதல்  வழங்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைதீர்ப்பு கூட்டத்தில், ஓய்வூதியதாரர்கள் எப்படி பங்கேற்பது?, பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள் மற்றும் அதற்கான நிபந்தனைகள் வெளியிடப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

குறைதீர்ப்பு கூட்டம் எப்பொழுது நடைபெறும்?

ஒவ்வொரு மாதமும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் தலைமையில் நடைபெறக்கூடிய 'குறைதீர்ப்பு கூட்டம்' பற்றி அறிவிப்புகளும், அஞ்சல் துறை சார்பில் கோட்ட அளவில் நடைபெறக்கூடிய 'ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைதீர்ப்பு நாள் கூட்டம்' பற்றி அறிவிப்புகளும், ராணுவ ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம் தொடர்புடைய குறைகளை சரி செய்வதற்கான முகாம் குறித்து தகவல்கள் அரசு வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.

குறைதீர்ப்பு கூட்டம் மூலம் என்ன பயண?

அவ்வாறு நடைபெறக்கூடிய குறைதீர்ப்பு கூட்டத்தில் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களது குறைகளை தெரிவிக்கக்கூடிய வண்ணம் குறைதீர் கூட்டம் நடைபெறுவதற்கு முன்பாக குறைகளை மனுவாக தெரிவிப்பதற்கு காலவகாசம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பிட்ட அந்த தேதிக்குள் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களது முறையீடுகளை கட்டாயம் அனுப்பி வைக்க வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் குறைதீர் கூட்டத்தில் அவர்களது குறைகளை நிறுத்தி செய்ய வழிவகை செய்யப்படும்.

தஞ்சாவூர் ஓய்வூதியதாரர்கள்

இந்த நிலையில், தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அடுத்த மாதம் பிப்ரவரி மாதம் 13 ஆம் தேதி காலை 10:30 மணி அளவில் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் தலைமையில் 'ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைதீர்ப்பு கூட்டம்' நடைபெறுகிறது. இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்க விரும்பக்கூடியவர்கள் ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் கோரிக்கை மனுக்களை இரண்டு பிரதிகளில் உரிய விவரத்துடன் ஜனவரி மாதம் 30 ஆம் தேதிக்குள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

ஜனவரி மாதம் 30 ஆம் தேதி கடைசி நாள்

தீர்வு காணப்படாத ஓய்வூதிய சிக்கல் குறித்து திருச்சி மண்டல இணை இயங்குனர் முன்னிலையில் ஆலோசிக்கப்படும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்திருக்கிறார். இந்த குறைதீர்ப்பு கூட்டம் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் வசிக்கக்கூடிய ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பொருந்தும். பிப்ரவரி மாதம் 13 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைதீர்ப்பு கூட்டத்தில கலந்து கொள்ள இருக்கக்கூடிய ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களுடைய முறையீடு மனுக்களை ஜனவரி மாதம் 30 ஆம் தேதிக்குள் அனுப்பி வைத்திருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஓய்வூதியதாரர்கள் குறைதீர்ப்பு கூட்டம் விவரங்கள்

தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஓய்வூதியதாரர்களின் குறைகளைக் களைவதற்காகச் சிறப்பு ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இதில் கலந்துகொள்ள விரும்புவோர் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விவரங்கள் குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

- கூட்டம் நடைபெறும் நாள்: 2026, பிப்ரவரி 13

- நேரம்: காலை 10:30 மணி

- இடம்: மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், தஞ்சாவூர்.

- தலைமை: மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் மற்றும் திருச்சி மண்டல இணை இயக்குநர்.

குறைதீர்ப்பு கூட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் முறை மற்றும் கடைசி நாள்

- ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களது குறைகளைத் தீர்த்துக் கொள்ள முன்கூட்டியே மனுக்களை அளிக்க வேண்டும்:

- உங்கள் கோரிக்கை மனுக்களை 2026, ஜனவரி 30-ஆம் தேதிக்குள் அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

- மனுவின் எண்ணிக்கை: கோரிக்கை மனுக்களை இரண்டு பிரதிகளில் உரிய விவரங்களுடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

- அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், தஞ்சாவூர்.

குறைதீர்ப்பு கூட்டத்தின் முக்கியக் குறிப்புகள்

- இந்தக் கூட்டம் பிரத்யேகமாக தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.

- ஏற்கனவே தீர்வு காணப்படாத சிக்கலான ஓய்வூதியப் பிரச்சனைகள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விரிவாக ஆலோசிக்கப்படும்.

- தவறாமல் ஜனவரி 30-க்குள் மனுக்களை அளித்தால் மட்டுமே பிப்ரவரி 13 அன்று நடைபெறும் கூட்டத்தில் அவை பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

PensionerThanjavurPensioners Grievance Day 2026Thanjavur DistrictTamil nadu

