தவெக பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் பற்றிய இந்த விஷயங்கள் தெரியுமா?

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கு வலது கரமாக செயல்பட்டு வருபவர் புஸ்ஸி ஆனந்த். தற்போது தவெக பொதுச்செயலாளராக இருக்கும் இவர், விஜய்யின் அரசியல் நகர்வுகளில் மிக முக்கிய பங்காற்றி வருகிறார். ஒரு சாதாரண ரசிகர் மன்ற நிர்வாகியாக இருந்து, இன்று தமிழக அரசியலில் முக்கிய புள்ளியாக மாறியுள்ள இவரது பின்னணியை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள். புதுச்சேரியை சேர்ந்தவரான என். ஆனந்த், 'புஸ்ஸி' தொகுதியின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்ததால் 'புஸ்ஸி ஆனந்த்' என்று அழைக்கப்படுகிறார். 2006-ம் ஆண்டு புதுச்சேரி முன்னேற்ற காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்டு எம்.எல்.ஏ-வாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். ஆரம்பத்தில் காங்கிரஸ் மற்றும் என்.ஆர். காங்கிரஸ் கட்சிகளுடன் நெருக்கம் காட்டிய இவர், பின்னர் முழுமையாக விஜய் மக்கள் இயக்கத்தில் தன்னை இணைத்துக்கொண்டார்.
விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் தூண்
விஜய்யின் தந்தை எஸ்.ஏ. சந்திரசேகரால் விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் கௌரவ தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் ஆனந்த். பின்னர், தனது அயராத உழைப்பால் விஜய்யின் நன்மதிப்பை பெற்று, விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் அகில இந்தியபொதுச்செயலாளராக உயர்ந்தார். 2021ம் ஆண்டு தமிழகத்தில் நடைபெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில், விஜய் மக்கள் இயக்கம் 115 இடங்களில் வெற்றி பெற ஆனந்த் முக்கிய காரணமாக இருந்தார்.
விஜய்யின் 'நிழல்'
விஜய் எங்கு சென்றாலும் அவருக்கு நிழலாக உடன் வருபவர் ஆனந்த். ரசிகர்கள் மற்றும் தொண்டர்களிடையே விஜய்யின் கட்டளைகளை கொண்டு சேர்ப்பதும், கள நிலவரங்களை விஜய்க்கு தெரிவிப்பதும் இவர் தான். இவரது செயல்பாடுகள் சில நேரங்களில் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தினாலும், விஜய்யின் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கைக்குரியவராக திகழ்கிறார். கட்சியில் இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் யாரும் உருவாகாத நிலையில், அனைத்து முடிவுகளையும் எடுக்கும் அதிகாரம் இவரிடமே உள்ளது என்ற விமர்சனமும் உண்டு.
தவெக பொதுச்செயலாளர்
கடந்த பிப்ரவரி 2024-ல் விஜய் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கட்சியை தொடங்கியபோது, அதன் பொதுச்செயலாளராக புஸ்ஸி ஆனந்தையே நியமித்தார். இது அவருக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய அங்கீகாரமாகும். கரூரில் நடந்த கூட்ட நெரிசல் விபத்து மற்றும் அதை தொடர்ந்து எழுந்த சட்ட சிக்கல்களை எதிர்கொள்வதில் ஆனந்த் முக்கிய பங்காற்றி வருகிறார். சமீபத்தில், தொண்டர்கள் இவர் காலில் விழும் வீடியோ வெளியாகி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. மேலும், சில மூத்த நிர்வாகிகள் இவரால் கட்சியை விட்டு நீக்கப்பட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன. இருப்பினும், விஜய் தன் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை மட்டும் இவர் இழக்கவில்லை.
