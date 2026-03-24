DoT ஓய்வூதியதாரர்களுக்குப் புதிய அடையாள அட்டை: விண்ணப்பிப்பது எப்படி

Pensioner ID Card News In Tamil: தமிழ்நாடு வட்டாரத்தைச் சேர்ந்த தொலைத்தொடர்புத் துறை (DoT) ஓய்வூதியதாரர்களுக்குப் புதிய அடையாள அட்டை (Pensioners Identity Card) வழங்குவது குறித்த அறிவிப்பை சென்னை எக்மோரில் உள்ள முதன்மை CCA அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Mar 24, 2026, 05:20 PM IST

TN Pensioners Identity Card Updates: தமிழக அரசு மற்றும் மத்திய அரசு ஓய்வூபெற்ற ஊழியர்களுக்கான பல்வேறு அறிவிப்புகள் அவ்வப்போது வெளியாகி வருகின்றன. அந்த வகையில் தற்போது தொலைத்தொடர்புத் துறை (Department of Telecommunications - DoT) ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அடையாள அட்டை (Pensioners Identity Card) வழங்குவது குறித்த முக்கியமான அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. இதற்கான விண்ணப்ப முறை, தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய முகவரி ஆகிய தகவல்கள் குறித்து விரிவான பார்ப்போம்.

ஓய்வூதியர் அடையாள அட்டை புதிய அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு வட்டாரத்தின் முதன்மை தகவல் தொடர்பு கணக்கு கட்டுப்பாட்டு அலுவலகம் (Office of the Principal CCA, Tamil Nadu Circle) இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்களின் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தவும், அரசு சலுகைகளை எளிதாகப் பெறவும் இந்த அடையாள அட்டை அவசியமாகிறது.

எந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் பயன்பெற முடியும்?

இந்த அறிவிப்பு குறிப்பாக DoT (Department of Telecommunications) துறையில் பணிபுரிந்து ஓய்வுபெற்ற தமிழ்நாடு வட்டாரத்தைச் சேர்ந்த ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

DoT ஓய்வூதியர் அடையாள அட்டை விண்ணப்பிக்கும் முறை

விண்ணப்பப் படிவம்: உரிய படிவத்தைத் துல்லியமாகப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

புகைப்படங்கள்: இரண்டு பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படங்கள் தேவை.

ஒன்றை விண்ணப்பப் படிவத்தில் ஒட்ட வேண்டும்.

மற்றொன்றைத் தனியாக ஒரு கவரில் வைத்து விண்ணப்பத்துடன் இணைக்க வேண்டும்.

DoT பென்ஷனர்ஸ் ஐடி கார்டு தேவையான ஆவணங்கள் என்ன?

  1. PPO (Pension Payment Order) நகல்.
  2. ஆதார் அட்டை நகல்.
  3. பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவம்.

ஓய்வூதியர் அடையாள அட்டை விண்ணப்ப முகவரி

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் மற்றும் ஆவணங்களை நேரில் சென்றோ அல்லது Speed Post மூலமாகவோ கீழே உள்ள முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கலாம்:

துணைத் தகவல் தொடர்பு கணக்குக் கட்டுப்பாட்டாளர் (ஓய்வூதியம்),
DoT செல், முதன்மை CCA அலுவலகம், தமிழ்நாடு வட்டம்,
T&D வளாகம், முதல் தளம், எண். 60,
எத்திராஜ் சாலை, எக்மோர், சென்னை - 600008.

ஓய்வூதியர் அடையாள அட்டை  நன்மைகள்

இந்த அடையாள அட்டை வைத்திருப்பதன் மூலம் மருத்துவச் சேவைகள், பயணச் சலுகைகள் மற்றும் இதர அரசு நலத்திட்டங்களை எந்தவித தடையுமின்றி ஓய்வூதியதாரர்கள் பெற முடியும். இதுவரை அடையாள அட்டை பெறாத DoT ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

ஓய்வூதியதாரர்கள் அடையாள அட்டை: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. ஓய்வூதியர் அடையாள அட்டை யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?
தொலைத்தொடர்புத் துறையில் (Department of Telecommunications - DoT) பணியாற்றி ஓய்வுபெற்ற, தமிழ்நாடு வட்டாரத்தைச் சேர்ந்த ஓய்வூதியதாரர்கள் அனைவரும் இந்த அடையாள அட்டையைப் (Pensioners Identity Card) பெற விண்ணப்பிக்கலாம்.

2. ஓய்வூதியர் அடையாள அட்டையைப் பெறுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன?
இந்த அட்டை நீங்கள் ஒரு ஓய்வூதியதாரர் என்பதை உறுதிப்படுத்தும் அதிகாரப்பூர்வ ஆவணமாகும். இதன் மூலம் மத்திய/மாநில அரசு வழங்கும் மருத்துவச் சலுகைகள், பயணக் கட்டணச் சலுகைகள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான பிரத்யேகத் திட்டங்களை எளிதாகப் பெற முடியும்.

3. ஓய்வூதியர் அடையாள அட்டை பெற என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை?
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட ஓய்வூதியர் அடையாள அட்டை விண்ணப்பப் படிவம்,  PPO (Pension Payment Order) நகல், ஆதார் அட்டை நகல்,  இரண்டு பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படங்கள்.

4. விண்ணப்பத்தை ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்க முடியுமா?
தற்போதைய அறிவிப்பின்படி, பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை ஆவணங்களுடன் இணைத்துச் சென்னை எக்மோரில் உள்ள அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்றோ அல்லது ஸ்பீட் போஸ்ட் (Speed Post) மூலமாகவோ மட்டுமே சமர்ப்பிக்க முடியும்.

5. விண்ணப்பத்தை எங்கு அனுப்ப வேண்டும்?
துணைத் தகவல் தொடர்பு கணக்குக் கட்டுப்பாட்டாளர் (ஓய்வூதியம்), DoT செல், முதன்மை CCA அலுவலகம், தமிழ்நாடு வட்டம், T&D வளாகம், முதல் தளம், எண். 60, எத்திராஜ் சாலை, எக்மோர், சென்னை-600008.

