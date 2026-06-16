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அதிமுகவில் இருந்து விலகியது ஏன்? காரணத்தைச் சொன்ன விஜயபாஸ்கர்

C Vijayabaskar Left AIADMK : விராலிமலை சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பொறுப்பை ராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து, அதிமுகவில் இருந்து விலகுவதாக முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். அதிமுகவில் இருந்து விலகுவதற்கான காரணத்தையும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 16, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:57 PM IST
அதிமுகவில் இருந்து விலகியது ஏன்? காரணத்தைச் சொன்ன விஜயபாஸ்கர்
Image Credit: Image Credits : AIADMK Ex Minister C Vijayabaskar | Image Source : Facebook/@Dr C. Vijayabaskar

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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