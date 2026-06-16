/அதிமுகவில் இருந்து விலகியது ஏன்? காரணத்தைச் சொன்ன விஜயபாஸ்கர்

C Vijayabaskar Left AIADMK : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கர் அவரது சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பொறுப்பை இன்று ராஜினாமா செய்தார். கடந்த 25 ஆண்டுகளாக விராலிமலை தொகுதியில் அதிமுக எம்எல்ஏவாகவும்; கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு முதல் 2021ஆம் ஆண்டுவரை சுமார் 8 ஆண்டுகள் தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சராகவும் செயலாற்றியவர் விஜயபாஸ்கர்.
விஜயபாஸ்கர் இன்று அவரது சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பொறுப்பை ராஜினாமா செய்தது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதன்மூலம் தற்போது அதிமுகவின் எம்எல்ஏக்கள் எண்ணிக்கை 42 ஆக குறைந்தது. அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது தொடர்ச்சியாக சி. விஜயபாஸ்கர் அவரது அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி உள்ளது. எம்எல்ஏ பொறுப்பை ராஜினாமா செய்ததை தொடர்ந்து, அதிமுகவில் இருந்து விலகுவதாகவும் அறிவித்துள்ளார். விலகுவதற்கான காரணத்தையும் அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், எம்.ஜி.ஆரால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த மகத்தான மக்கள் இயக்கத்தில், ஜெயலலிதா என்ற ஆருயிர் ஒற்றை வார்த்தையால் ஈர்க்கப்பட்டு, தன் மாணவர் பருவத்தில் இருந்து 35 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகவும், இரண்டாவது தலைமுறையாகவும் தன் வாழ்க்கைப் பாதையில் இயக்கத்தோடு என்னை அர்ப்பணித்தவன் என சி. விஜயபாஸ்கர் தன்னை குறிப்பிட்டு எழுதி உள்ளார்.
மேலும் அந்த அறிக்கையில், "எனக்கு இந்த இயக்கம் ஓர் அரசியல் அமைப்பு மட்டுமல்ல; என் உணர்வும், என் அடையாளமும், என் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியும் ஆகும். மாணவர் அணியில் தொடங்கிய என் அரசியல் பயணம், எழுச்சி மாநாடுகள், பொதுக்கூட்டங்கள், தேர்தல் களங்கள் என இந்த இயக்கம் ஓர் அர்ப்பணிப்புமிக்க தொண்டனாக என்னை வழிநடத்தியது.
நன்றி#பயணம்_தொடரும் #PeopleFirst#TheJourneyContinues pic.twitter.com/0TTNUqW1Up— Dr.C.Vijayabaskar (@Vijayabaskarofl) June 16, 2026
என் இளமை, என் உழைப்பு, என் கனவுகள் அனைத்தும் இந்த இயக்கத்தோடு பின்னிப்பிணைந்தவை. அம்மா வாழ்ந்த பொற்காலத்தில், இந்த இயக்கத்தில் பணியாற்றியதை ஒரு பொறுப்பாக மட்டுமல்ல; பெரிய பெருமையாகவும், பெரும் வரமாகவும், என் பாக்கியமாகவும் நான் கருதினேன்" என விஜயபாஸ்கர் அதிமுகவில் அவரது பயணம் குறித்து குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அதேநேரத்தில் அவர், "இன்றோ, தனிப்பட்ட ஒருவரின் தவறான முடிவுகளால் நான் உயிராய் நேசித்த இயக்கம் வேதனைகளையும், சோதனைகளையும் எதிர்கொள்ளும் நிலை உருவாகியிருப்பது மிகுந்த வருத்தத்தை அளிக்கிறது. இந்தச் சூழலில், மனமெல்லாம் தீராத வேதனையைச் சுமந்தபடி என் பயணத்தை தொடர்வது சரியானதாக இருக்காது என்ற உணர்வோடு இந்த முடிவை எடுக்கிறேன்.
எனவே, கனத்த இதயத்துடனும் கலங்கிய மனதுடனும், இதுவரை என்னுடன் பயணித்த ரத்தத்தின் ரத்தங்களான கட்சியினர், நண்பர்கள், நலம் விரும்பிகள் அனைவருக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியையும், வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக்கொண்டு, இந்த மகத்தான இயக்கத்தில் இருந்து மனவலியோடு விலகுகிறேன்" என அவரது விலகலை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
தான் விலகுவது ஒரு கட்சியில் இருந்து அல்ல என்றும் தனது வாழ்க்கையின் ஒரு அத்தியாயத்தில் இருந்து என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதேபோல், வலிகளை வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத நிலையில், கனத்த இதயத்துடன் இயக்கத்தில் இருந்து விடைபெற்றாலும், மண்ணுக்கான மக்களுக்கான வாழ்நாள் அர்ப்பணிப்பு வழக்கம்போல் தொடரும்... தொடர்வேன் என்றும் அவர் உறுதி அளித்துள்ளார்.