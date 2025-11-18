English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rain Alert | இன்று எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை? முழுபட்டியல்

Schools Holiday News: மழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இன்று (18.11.2025) தமிழகத்தின் சில மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டு உள்ளது. அதேபோல கனமழை காரணமாக புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 18, 2025, 08:24 AM IST

Rain Alert | இன்று எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை? முழுபட்டியல்

Schools And Colleges Closed Today In Tamil Nadu : நான்கு மாவட்டங்களுக்கு பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறையானது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தமிழகத்தில் கனமழை எச்சரிக்கையை காரணமாக இன்று எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டு உள்ளது என்பதைப்பற்றி தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.

அனைத்து பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை:

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில, கடலோர மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருந்தது. அதன் அடிப்படையில் நேற்று இரவு முதல் கடலூர் மாவட்டம் முழுவதும் பல்வேறு நேரங்களில் கனமழையானது கொட்டி தீர்த்தது. குறிப்பாக இன்று அதிகாலை தொடங்கிய மழை, தொடர்ந்து பெய்து வருவதால், கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளித்து மாவட்ட ஆட்சியர் சிபி ஆதித்ய செந்தில்குமார் அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கிறார். 

கடலூர் மாவட்ட மழை நிலவரம்:

கடலூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் பண்ருட்டி நெல்லிக்குப்பம், சிதம்பரம், விருதாச்சலம் ஆகிய பல்வேறு இடங்களில் வந்து தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. இரவு தொடங்கிய மழை விடாத நிலையல், பொதுமக்கள் பாதிப்பு அடைந்திருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கி உள்ளது. 

கடலூர் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை இயற்கை பேரிடர்களாலும், சீற்றங்களாலும் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு மாவட்டம் என்பதால், தொடர்ந்து மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மூலமாக இந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. பொதுமக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லவும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக எச்சரிக்கையும் விடப்பட்டிருக்கிறது. 

புதுச்சேரி, காரைக்கால் மழை நிலவரம்:

கனமழை காரணமாக விழுப்புரம் மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்கால் கடலூர் மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்த நிலையில், இன்று நான்கு மாவட்டத்தில் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டு உள்ளது. 

விழுப்புறம் மாவட்ட மழை நிலவரம்:

விழுப்புரத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மழை நிலவரம் அங்கு எப்படியாக இருக்கிறது கடைசுடர் வரிங்க. >> வணக்கம் தனலட்சுமி அதாவது 

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து கடந்த இரண்டு நாட்களாக மிதமான மழை பெய்தது. இன்று காலை முதலே தொடர்ந்து மழை பெய்துள்ளதால் அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் விழுப்புரம் மாவட்டத்திற்கு விடுமுறை அளித்திருக்கிறார். அறத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை என்று உத்தரவிட்டுருக்கிறார்.

கனமழை எச்சரிக்கை: இன்று எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை?

கனமழை காரணமாக கடலூரில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை என கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.

கனமழை எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறையானது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

கனமழை காரணமாக புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

Tamil naduSchool HolidayTN GovtRain AlertIMD

