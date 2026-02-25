English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Ration Card | இனி இவர்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் கிடையாது? -தமிழக அரசின் புதிய விதி

Ration Card | இனி இவர்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் கிடையாது? -தமிழக அரசின் புதிய விதி

Ration Card New Rules 2026: 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான புதிய ரேஷன் விநியோக விதிகளைத் தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. தகுதியற்ற பயனாளிகளை நீக்கவும், வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்யவும் இகேஒசி கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 25, 2026, 10:12 PM IST
  • பிப்ரவரி 28, 2026-க்குள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் இகேஒசி முடிக்க வேண்டும்.
  • மார்ச் 1 முதல் இகேஒசி செய்யாதவர்களுக்குப் பொருட்கள் வழங்கப்படாது.
  • வருமான வரி செலுத்துவோர் மற்றும் 4 சக்கர வாகனம் வைத்திருப்போர் கார்டுகள் ரத்து செய்யப்படலாம்.

Trending Photos

செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பணமழை! தொழிலில் சிறந்து விளங்கலாம்
camera icon6
Sevvai Peyarchi 2026
செவ்வாய் பெயர்ச்சி.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பணமழை! தொழிலில் சிறந்து விளங்கலாம்
8வது ஊதியக்குழுவில் அதிரடி சம்பள உயர்வு, ஆனால்..... இந்த ஊழியர்களுக்கு கிடைக்காது
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழுவில் அதிரடி சம்பள உயர்வு, ஆனால்..... இந்த ஊழியர்களுக்கு கிடைக்காது
பட்ஜெட் விலையில் மைசூர், கூர்க் டூர்! உணவு, தங்கும் வசதியுடன் 5 நாட்கள் சுற்றுலா.. எப்படி புக் செய்யலாம்?
camera icon7
IRCTC
பட்ஜெட் விலையில் மைசூர், கூர்க் டூர்! உணவு, தங்கும் வசதியுடன் 5 நாட்கள் சுற்றுலா.. எப்படி புக் செய்யலாம்?
EPF Corpus: 25 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.50,000 சம்பளம், இபிஎஃப் கார்பஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon10
EPFO
EPF Corpus: 25 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.50,000 சம்பளம், இபிஎஃப் கார்பஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
Ration Card | இனி இவர்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் கிடையாது? -தமிழக அரசின் புதிய விதி

ரேஷன் கார்டு செய்திகள்: ரேஷன் அட்டை வைத்துள்ள அனைவருக்கும் முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. புதிய விதியின் படி மார்ச் 1 ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுவது நிறுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது. ரேஷன் கார்டு குறித்து அறிவிக்கப்பட்ட புதிய விதி விவரங்கள் என்ன?, யாருக்கெல்லாம் ரேஷன் கார்டு ரத்து செய்யப்படும்? மற்றும் ரேஷன் கார்டு பற்றிய முக்கிய அப்டேட் என்ன என்பதைக் குறித்தும் பார்ப்போம். 

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழகத்தில் ரேஷன் விநியோக முறையில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டு வரும் நோக்கில், மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் இணைந்து 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான புதிய விதிகளை அறிவித்துள்ளன. தகுதியற்ற பயனாளிகளை நீக்கிவிட்டு, உண்மையான ஏழை எளிய மக்களுக்குப் பொருட்கள் சென்றடைவதை உறுதி செய்வதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும். 

மார்ச் 1 முதல் பொருட்கள் நிறுத்தம்?

புதிய விதிகளின்படி, ரேஷன் அட்டையில் இடம்பெற்றுள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் வரும் பிப்ரவரி 28, 2026-க்குள் தங்களது இகேஒசி (e-KYC) சரிபார்ப்பை முடிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. நிர்ணயிக்கப்பட்ட இந்த காலக்கெடுவிற்குள் சரிபார்ப்பை முடிக்காதவர்களுக்கு, மார்ச் 1 முதல் ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுவது நிறுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது.

ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் புதிய அமல்

தகுதியற்ற பயனாளிகளை நீக்கிவிட்டு உண்மையான ஏழை எளிய மக்களுக்கு பலன்கள் சென்றடைவதை உறுதி செய்ய ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் கடுமையான விதிகள் அமல்படுத்தப்பட உள்ளன. தற்போது மார்ச் ஒன்றாம் தேதி முதல் ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுவது நிறுத்தப்படவும் வாய்ப்புள்ளது.

யாருக்கெல்லாம் ரேஷன் கார்டு ரத்து செய்யப்படும்?

1. குடும்பத்தில் யாராவது வருமான வரி செலுத்துபவராக இருந்தாலோ அல்லது நான்கு சக்கர வாகனம் வைத்திருந்தாலோ அவர்களின் ரேஷன் கார்ட் ரத்து செய்யப்படும்.

2. தொடர்ந்து மூன்று மாதங்கள் ரேஷன் பொருட்களை வாங்காதவர்களின் பெயர்களும் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்படும் என்று அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கு.

3. சொந்தமாக நான்கு சக்கர வாகனம் வைத்திருந்தாலோ அவர்களின் ரேஷன் கார்டுகள் ரத்து செய்யப்படும்.

e-KYC சரிபார்ப்பு அவசியம்

ரேஷன் கார்டில் இடம்பெற்றுள்ள ஒவ்வொரு குடும்ப உறுப்பினரும் பிப்ரவரி 28, 2026-க்குள் தங்களது இகேஒசி (e-KYC) நடைமுறையை முடிக்க வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. அருகில் உள்ள ரேஷன் கடைக்கு சென்று கைரேகை பதிவு மூலமாகவோ அல்லது மேரா ரேஷன் ஆப் (Mera Ration App) செயலின் மூலம் முக அங்கீகாரத்தை பயன்படுத்தியோ இந்த சரிபார்ப்பை மேற்கொள்ளலாம். நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள் கேஒசி செய்ய தவறினால், மார்ச் 1 முதல் ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுவது நிறுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது. 

ரேஷன் பயனாளிகளுக்கு புதிய வசதிகள் அறிமுகம்

ரேஷன் அட்டை பயனாளிகளின் வசதிக்காகச் சில மாநிலங்களில் மூன்று மாதங்களுக்குத் தேவையான ரேஷன் பொருட்களை ஒரே நேரத்தில் பெறும் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ரேஷன் ஏடிஎம் திட்டம்

ரேஷன் பொருட்களை ஏடிஎம் (Grain ATM) இயந்திரங்கள் மூலம் பெறுவதற்கான சோதனைகள் சில மாநிலங்களில் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றுள்ளன. இது பொதுமக்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளதால், விரைவில் இந்த 'ரேஷன் ஏடிஎம்' திட்டம் தமிழகத்திலும் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க - Ration Shop: இனி ATM மூலம் ரேஷன் பொருட்கள்? வருகிறது புதிய நடைமுறை!

மேலும் படிக்க - மக்களுக்கு அரசின் டபுள் பரிசு! இலவச கேஸ் சிலிண்டர் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

மேலும் படிக்க - தமிழக அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்: ரூ.2446 கோடி ஓய்வூதிய பலன்கள் அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Ration CardTamil nadue-KYCMera Ration appGrain ATM

Trending News