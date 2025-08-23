English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

சுய உதவிக்குழு கடன் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் பெண்களுக்கு நிதி சுதந்திரத்தை வழங்குதல், பெண்களை தொழில் முனைவோராக ஊக்குவித்து புதிய தொழில்களை தொடங்க உதவுதல் ஆகும்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 23, 2025, 12:17 PM IST
  • சுய உதவிக் குழுக்களுக்கான கடன்!
  • விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
  • முழு விவரங்கள் இதோ!

Trending Photos

சனி பகவானின் சோதனை ஆரம்பம்..‘இந்த’ 7 ராசிக்காரர்களுக்கு தொல்லை ஏற்படும்!
camera icon7
Lord Shani
சனி பகவானின் சோதனை ஆரம்பம்..‘இந்த’ 7 ராசிக்காரர்களுக்கு தொல்லை ஏற்படும்!
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் ஆரம்பம்... வெற்றியின் உச்சம் தொடுவார்கள்
camera icon10
Venus Transit
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் ஆரம்பம்... வெற்றியின் உச்சம் தொடுவார்கள்
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1 டு 10.... யாருடைய சம்பளம் மிக அதிகமாக உயரும் தெரியுமா?
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1 டு 10.... யாருடைய சம்பளம் மிக அதிகமாக உயரும் தெரியுமா?
சென்னை - திருச்செந்தூர் - ராமேஸ்வரம்... 3 நாள் ஆன்மீகச் சுற்றுலா... தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு!
camera icon8
TTDC
சென்னை - திருச்செந்தூர் - ராமேஸ்வரம்... 3 நாள் ஆன்மீகச் சுற்றுலா... தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு!
சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழ்நாட்டில் உள்ள மகளிர் சுய உதவி குழுக்களின் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காகவும், அவர்களை தொழில் முனைவோராக மாற்றுவதற்காகவும், தமிழக அரசு பல்வேறு சிறுகடன் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த திட்டங்களின் மூலம், குறைந்த வட்டியில் கடன் பெற்று, பெண்கள் தங்கள் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி கொள்ள ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாக பெண்களுக்கு நிதி சுதந்திரத்தை வழங்குதல், பெண்களை தொழில் முனைவோராக ஊக்குவித்து புதிய தொழில்களை தொடங்க உதவுதல், ஏற்கனவே உள்ள தொழில்களை விரிவுபடுத்துவதற்கு மூலதனம் வழங்குதல்,  வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துதல் ஆகியவை ஆகும்.

மேலும் படிக்க | விவசாயிகள் சொந்த நிலம் வாங்க விண்ணப்பிக்கலாம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

யார் தகுதியானவர்கள்? விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற, முறையாக பதிவு செய்யப்பட்டு, இயங்கி கொண்டிருக்கும் மகளிர் சுய உதவி குழுவில் உறுப்பினராக இருப்பது அவசியம். குழுவாக சேர்ந்து விண்ணப்பிக்கும்போது, கடன் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கின்றன. சிறுகடன் திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்கும் முறை மிகவும் எளிமையானது. முதலில் உங்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள மாவட்ட மகளிர் திட்ட அலுவலகத்தை அணுகி, சுய உதவி குழுக்களுக்கான கடன் திட்டங்கள் குறித்த முழுமையான விவரங்களை பெறலாம். அங்கு வழங்கப்படும் விண்ணப்ப படிவத்தைப் பெற்று, குழுவின் விவரங்கள், உறுப்பினர்களின் தகவல்கள் மற்றும் செய்யவிருக்கும் தொழில் குறித்த திட்ட அறிக்கை ஆகியவற்றைத் தெளிவாக பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

விண்ணப்பத்துடன், சுய உதவி குழுவின் பதிவு சான்றிதழ், உறுப்பினர்களின் ஆதார் அட்டை மற்றும் வங்கி கணக்கு விவரங்கள் போன்ற தேவையான ஆவணங்களை இணைக்க வேண்டும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை, சம்பந்தப்பட்ட கூட்டுறவு வங்கிகளிலோ அல்லது தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளிலோ சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

கடன் அளவு மற்றும் வட்டி விகிதம்

சுய உதவி குழுவின் செயல்பாடுகள், உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் அவர்கள் முன்வைக்கும் தொழில் திட்டத்தை பொறுத்து, கடனின் அளவு நிர்ணயிக்கப்படும். பொதுவாக, ரூ.10,000 முதல் ரூ.1,00,000 வரை அல்லது அதற்கும் அதிகமாக கடன் வழங்கப்படலாம். இந்த கடன்களுக்கு மிக குறைந்த வட்டி விகிதமே வசூலிக்கப்படும். மேலும் திருப்பி செலுத்தும் காலமும் நீண்டதாக இருக்கும்.

ஒவ்வொரு வங்கிக்கும், கடன் வழங்கும் திட்டங்களுக்கும் சில விதிமுறைகள் மாறுபடலாம். எனவே, விண்ணப்பிப்பதற்கு முன்பு, சம்பந்தப்பட்ட வங்கி அதிகாரிகளையோ அல்லது மாவட்ட மகளிர் திட்ட அதிகாரிகளையோ நேரில் சந்தித்து, அனைத்து விவரங்களையும் தெளிவாக தெரிந்துகொள்வது நல்லது. இந்த சிறுகடன் திட்டங்கள், பெண்கள் தங்கள் சொந்த காலில் நிற்கவும், சமூகத்தில் ஒரு மரியாதையான இடத்தை பெறவும் உதவிகரமாக இருக்கின்றன. தகுதியுள்ள சுய உதவி குழுக்கள், இந்த வாய்ப்பை முறையாக பயன்படுத்திக் கொண்டு, தங்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தி கொள்ளலாம். 

மேலும் படிக்க | ஓல்ட் பென்ஷன் ஸ்கீம் எப்போழுது அமலுக்கு வரும்? அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Self Help GroupsWomenBank LoanInterest RatesTN Govt

Trending News