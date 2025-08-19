English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

TNPSC தேர்வர்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு! உடனே இத பண்ணிடுங்க!

குரூப் 2 தேர்வின் முதல் கட்ட கலந்தாய்வு மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு ஏற்கெனவே முடிவடைந்த நிலையில், இன்னும் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக தற்போது இரண்டாம் கட்ட கலந்தாய்வு நடத்தப்பட உள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 19, 2025, 08:39 AM IST
  • குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ தேர்வு.
  • டிஎன்பிசி தேர்வர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு!
  • கலந்தாய்வு தேதி அறிவிப்பு!

TNPSC தேர்வர்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு! உடனே இத பண்ணிடுங்க!

தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ தேர்வுகளுக்கான முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அரசு பணியில் சேர காத்திருக்கும் 1000க்கணக்கான தேர்வர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு பெரும் மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது. குரூப் 2 தேர்வின் முதல் கட்ட கலந்தாய்வு மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு ஏற்கெனவே முடிவடைந்த நிலையில், இன்னும் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக தற்போது இரண்டாம் கட்ட கலந்தாய்வு நடத்தப்பட உள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பு தான் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. இந்த கலந்தாய்வில் நேர்முகத் தேர்வுடன் குரூப் 2 பதவிகளுக்கு மற்றும் நேர்முக தேர்வு இல்லாத குரூப் 2ஏ பதவிகளுக்கு என தனித்தனியாக கலந்தாய்வு நடைபெற உள்ளது. இதற்கான தேதிகள் மற்றும் முழு விவரங்களையும் டிஎன்பிஎஸ்சி அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் பார்த்து கொள்ளலாம். 

மேலும் படிக்க: கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப்! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம்

கடந்த முறை இல்லாத வகையில், இந்த முறை TNPSC தேர்வாணையம் தேர்வர்களுக்கு அழைப்பாணை அனுப்பும் முறையில் புதிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளது. அதன்படி, அழைப்பாணை மின்னஞ்சல் மற்றும் SMS மூலம் மட்டுமே அனுப்பப்படும். மேலும் இந்த முறை தபால் மூலம் தனித்தனியாக அழைப்பாணை அனுப்பப்பட மாட்டாது என்று தேர்வாணையம் உறுதியாக அறிவித்துள்ளது. எனவே, தேர்வர்கள் தங்களது மின்னஞ்சல் முகவரி மற்றும் மொபைல் எண் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறது. தவறான எண் அல்லது செயல்படாத மின்னஞ்சல் முகவரி இருந்தால் அதற்கு தேர்வர்களே பொறுப்பு என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்வர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

தேர்வர்கள் கலந்தாய்விற்கான அழைப்பாணை கிடைத்தவுடன், அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தேதி மற்றும் நேரத்தில் உங்களது அனைத்து அசல் சான்றிதழ்களும் அவற்றின் நகல்களையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். குறிப்பிட்ட நேரத்தில் TNPSC அலுவலகத்தில் நேரில் சென்று சான்றிதழ்களை ஒப்படைக்க வேண்டும். இவை அனைத்தும் சரிபார்க்கப்பட்ட பிறகே, கலந்தாய்வில் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இந்த இரண்டாம் கட்ட கலந்தாய்வின் மூலம், பல்வேறு அரசு துறைகளில் இன்னும் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. எனவே அனைத்து ஆவணங்களையும் கவனமாக கையாள்வது அவசியம்.

எப்படியாவது அரசுப்பணியில் சேர வேண்டும் என்ற கனவுடன் காத்திருக்கும் பல இளைஞர்களுக்கு இது ஒரு அருமையான வாய்ப்பு ஆகும். எனவே தேர்வர்கள் தங்களது மின்னஞ்சல் மற்றும் மொபைல் எண்ணை ஆக்டிவாக வைத்து கொள்ளும் படியும், தொடர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க: தவெக மதுரை மாநாடு: தொண்டர்களுக்கு முக்கிய வேண்டுகோள் - விஜய் கடிதம்

