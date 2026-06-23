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விஜய்யை சீண்டும் இன்பன் உதயநிதி... இன்ஸ்டா ஸ்டோரியில் சர்ச்சை பதிவு

Inban Udhayanidhi Stalin : முதலமைச்சர் விஜய்யை கடுமையாக விமர்சித்து உதயநிதி ஸ்டாலினின் மகன் இன்பன் இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டாரியில் பதிவிட்டுள்ளார். அவர் பின்னணியில் போட்டுள்ள பாடல் வரிகள் விஜய்யின் தனிப்பட்ட வாழ்வை தாக்கும் வகையில் இருப்பதாக தவெகவினர் கடுமையாக விமர்சித்தனர்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 23, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:04 PM IST
விஜய்யை சீண்டும் இன்பன் உதயநிதி... இன்ஸ்டா ஸ்டோரியில் சர்ச்சை பதிவு
Image Credit: Image Credit : Inban Udhayanidhi, CM Vijay | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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