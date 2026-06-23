/விஜய்யை சீண்டும் இன்பன் உதயநிதி... இன்ஸ்டா ஸ்டோரியில் சர்ச்சை பதிவு

Inban Udhayanidhi Attacks CM Vijay : முதலமைச்சர் விஜய் - எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் சட்டப்பேரவையிலும், சட்டப்பேரவைக்கு வெளியேவும் தொடர்ச்சியாக மாறி மாறி குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர்.
ஆளுநர் உரையுடன் கடந்த ஜூன் 18ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்ட சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் என்பது, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையின் முதல் கூட்டத்தொடராகும். இதில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசின் எதிர்கால திட்டங்கள் குறித்து ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் உரையாற்றியிருந்தார்.
தொடர்ச்சியாக ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதம் அவையில் மேற்கொள்ளப்பட்டது. நேற்றைய தினம் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விவாதத்தில் உரையாற்றி, முதலமைச்சர் விஜய்யையும் அவரது அரசையும் கடுமையாக சாடினார்.
தொடரும் மின்தடை, தமிழ்நாட்டில் நீடிக்கும் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னை, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள், விவசாயிகளுக்கான பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி, குதிரை பேர குற்றச்சாட்டு உள்ளிட்ட பல முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து விமர்சித்தது மட்டுமின்றி, முதலமைச்சர் விஜய்யை நோக்கி கேள்வியும் எழுப்பியிருந்தார்.
சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரின் இறுதி நாளான இன்று, ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது முதலமைச்சர் விஜய் பதிலுரை ஆற்றினார். இதில் எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தனது ஸ்டைலில் பதிலடி கொடுத்தார். திமுகவையும், அதிமுகவையும் விமர்சித்தார். குறிப்பாக, ஸ்டாலின், உதயநிதி ஸ்டாலின் குறித்தும் விமர்சனக் கருத்துகளை வைத்திருந்தார்.
அந்த வகையில், முதலமைச்சர் விஜய் சட்டப்பேரவை 'எங்கப்பா, உங்கப்பா காணோம்' என சொன்ன குட்டிக்கதை பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. கடந்த ஆட்சியில்'அப்பா' என்று திமுகவினர் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலினை குறிப்பிட்டு வந்த நிலையில், ஸ்டாலின் தேர்தலில் தோற்று தற்போது பேரவையிலேயே இல்லை என்பதை விமர்சிக்கும் வகையில் பேசினார்.
இதற்கு திமுகவினர் தரப்பில் கடும் எதிர்ப்பும் எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரது X பதிவில், "குட்டிக்கதை சொல்கிறேன் என்ற அவரது உளறல் அவை மாண்புக்கு முற்றிலும் எதிரானது. செங்கல்பட்டு கோர்ட்டில் கணவனை தேடும் மனைவி கதை எல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கே தெரியும்" என விஜய்யின் மனைவி, செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் போட்டிருக்கும் விவாகரத்து வழக்கை குறிப்பிட்டு விமர்சித்திருந்தார்.
இந்த வரிகளை திமுகவின் இளைஞரணி தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவினர் இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவாக போட்டிருந்தனர். அந்த பதிவை உதயநிதி ஸ்டாலினின் மகன் இன்பன் உதயநிதி, அவரது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில் பகிர்ந்தது மட்டுமின்றி, அத்துடன் சர்ச்சைக்குரிய பாடல் வரிகளையும் பின்னணியில் வைத்திருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான அனேகன் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற 'டங்கமாரி ஊதாரி' பாடலின் சில குறிப்பிட்ட வரிகளை பின்னணியில் வைத்துள்ளார் இன்பன் உதயநிதி. அவை மனைவியை பிரிந்து இன்னொருவருடன் வாழ்வதாக அர்த்தம் தரும் வரிகள் ஆகும்.
இன்பன் உதயநிதியின் இன்ஸ்டா ஸ்டோரிக்கு தவெக தொண்டர்களும், ரசிகர்களும் கடுமையாக கண்டித்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
அரசியல் ரீதியாக சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் உரையாற்றியதற்கு, சட்டப்பேரவைக்கு வெளியே தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை குறிப்பிட்டு பேசுவது சரியானதில்லை என சில நடுநிலையாளர்களும் கூட பதிவிட்டு வருகின்றனர். இன்பன் உதயநிதியின் ஸ்டோரி 24 மணிநேரத்தில் தானாக மறைந்துவிடும், அதை அவர் பதிவாக போடவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது.