  • தேர்தலுக்கு பணம் பதுக்கலா? ஜாபர் சாதிக்கை சுற்றி வளைத்த அதிகாரிகள்... சென்னையில் அதிரடி ரெய்டு!

தேர்தலுக்கு பணம் பதுக்கலா? ஜாபர் சாதிக்கை சுற்றி வளைத்த அதிகாரிகள்... சென்னையில் அதிரடி ரெய்டு!

Jaffer Sadiq IT Raid: போதைப் பொருள் கடத்தல் வழக்கில் கைதாகி பிணையில் உள்ள, முன்னாள் திமுக நிர்வாகி, ஜாபர் சாதிக்கிற்கு சொந்தமான இடங்களில் வருமான வரித்துறையினரும், தேர்தல் பறக்கும் படையினரும் இணைந்து சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 6, 2026, 11:54 AM IST
  • ஜாபர் சாதிக்கின் வீட்டிலும் சோதனை
  • குறைந்தது 10 இடங்களில் சோதனை நடைபெறுகிறது.
  • வாக்காளர்களுக்கு பட்டுவாடா செய்ய பணம் பதுக்கப்பட்டிருப்பதாக சந்தேகம்.

தேர்தலுக்கு பணம் பதுக்கலா? ஜாபர் சாதிக்கை சுற்றி வளைத்த அதிகாரிகள்... சென்னையில் அதிரடி ரெய்டு!

Jaffer Sadiq IT Raid: போதைப் பொருள் கடத்தல் வழக்கில் கைதாகி பிணையில் உள்ள  ஜாபர் சாதிக்கிற்கு சொந்தமான இடங்களில் வருமான வரித்துறை இன்று காலை முதல் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். சென்னையில் ஜாபர் சாதிக்கிற்கு சொந்தமான விடுதிகள், இடங்களில் வருமான வரித்துறையுடன் சேர்ந்து தேர்தல் பறக்கும் படையினரும் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். வாக்காளர்களுக்கு பட்டுவாடா செய்ய பணம் பதுக்கப்பட்டுள்ளதா என்ற கோணத்தில் சோதனை நடக்கிறது.

சென்னையில் எழும்பூர், கீழ்பாக்கம், அண்ணா சாலை, பெரம்பூர் உட்பட சென்னை முழுவதும் குறைந்தது 10 இடங்களில் ஜாபர் சாதிக்கிற்கு தொடர்புடைய இடங்களை குறிவைத்து சோதனைகள் நடைபெற்று வருகின்றனர். சென்னை பட்டினப்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள ஜாபர் சாதிக்கின் வீட்டிலும் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

ரூ.2000 கோடி போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கு

சுமார் ரூ.2000 கோடி மதிப்புள்ள போதைப்பொருள்களை கடத்திய வழக்கில், முக்கிய குற்றவாளி என ஜாபர் சாதிக்கின் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. இதன்பேரி, ஜாபர் சாதிக் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவினரால் (NCB) கைது செய்யப்பட்டார். சூடோஎஃபெட்ரின் (pseudoephedrine) என்ற போதைப்பொருளை, பல்வேறு தானியங்கள், துருவிய தேங்காய் ஆகியவற்றுடன் கலந்து, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்து உள்ளிட்ட சர்வதேச நாடுகளில் இயங்கும் நிழல் உலக போதைப்பொருள் சந்தைகளுக்கு அனுப்பியதாக அதிகாரிகள் குற்றஞ்சாட்டினர். ஜாபர் சாதிக் கைதான போது, அவர் திமுகவின் சென்னை மேற்கு மாவட்ட அயலக அணி துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பொறுப்பில் இருந்தார். இதனால், அரசியல் களத்தில் ஆளும் திமுகவின் மீது எக்கச்சக்க விமர்சனங்களும், குற்றச்சாட்டுகளும் எழுந்தன.

போதைப்பொருள் தடுப்புப்பிரிவு அதிகாரிகள் தங்களின் விசாரணையின்போது ஜாபர் சாதிக்கின் முக்கிய உதவியாளர் சதானந்தன் உட்பட ஐந்து பேரை கைது செய்தனற். தொடர்ந்து, ஜாபர் சாதிக் தலைமறைவாக இருந்தபோது, நீதிமன்ற உத்தரவுடன் ஆயுதம் ஏந்திய என்சிபி குழு ஒன்று, சாந்தோம் பகுதியில் பூட்டப்பட்டிருந்த அவரது வீட்டை உடைத்துக்கொண்டு உள்ளே சென்று சோதனைகளை நடத்தியது.    

என்சிபி அவரை கைது செய்த சில நாள்களுக்கு பிறகு, அமலாக்கத்துறை சென்னை மற்றும் பிற இடங்களில் ஜாபர் சாதிக் உடன் தொடர்புடைய சுமார் 35 இடங்களில் சோதனைகளை நடத்தியது. என்சிபி வழக்கின் அடிப்படையில், அமலாக்கத்துறை பணமோசடி கோணத்தில் கவனம் செலுத்தி, பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) கீழ் தனது விசாரணையை தொடங்கியது. அமலாக்கத்துறையை தொடர்ந்து தற்போது முதல்முறையாக வருமான வரித்துறை சோதனைகளை நடத்தி வருவதால், ஜாபர் சாதிக் வலையமைப்பு மீதான விசாரணை மேலும் விரிவடைந்துள்ளது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

