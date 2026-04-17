கரூரில் அதிரடி: செந்தில் பாலாஜி ஆதரவாளர்கள் இடங்களில் ஐ.டி. ரெய்டு!

Senthil Balaji : தமிழகத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் உச்சகட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், கரூர் மாவட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் ஆதரவாளர்கள் மற்றும் நண்பர்களைக் குறிவைத்து வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் இன்று அதிரடி சோதனையில் இறங்கியுள்ளனர். இந்தச் சம்பவம் தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
செந்தில் பாலாஜி ஆதரவாளர்கள் வீடுகளில் சோதனை
கரூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியில் வாக்காளர்களுக்குப் பெருமளவில் பணப்பட்டுவாடா செய்யப்படுவதாகத் தேர்தல் ஆணையத்திற்குப் புகார்கள் வந்தன. அதன் அடிப்படையில், தேர்தல் ஆணையத்தின் நேரடி அறிவுறுத்தலின் பேரில் கடந்த ஒரு வாரமாக கரூரில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனைகளை நடத்தி வருகின்றனர்.
இன்று காலை 11 மணி அளவில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் நெருங்கிய நண்பரும் பிரபல அரசு ஒப்பந்ததாரருமான எம்.சி.எஸ். சங்கர் ஆனந்த் என்பவரது வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் அதிகாரிகள் சோதனையைத் தொடங்கினர். அதனைத் தொடர்ந்து, கோவை சாலையில் உள்ள 'கொங்கு மெஸ்' மற்றும் 'சக்தி மெஸ்' ஆகிய உணவகங்களின் அலுவலகங்களிலும் ஒரே நேரத்தில் அதிகாரிகள் புகுந்து ஆவணங்களைச் சரிபார்த்து வருகின்றனர். ஏற்கனவே கடந்த சில நாட்களாக திமுக வேட்பாளர் மற்றும் அவருக்குத் தொடர்புடைய நிறுவனங்களில் சோதனை நடைபெற்ற நிலையில், இன்று செந்தில் பாலாஜியின் நண்பர்களை நோக்கி ஐ.டி. ரெய்டு திரும்பியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல்: முக்கிய தேதிகள்
தமிழகத்தின் 234 தொகுதிகளுக்கும் புதிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி முக்கிய தேதிகள் பின்வருமாறு:
வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நாள்: 2026, ஏப்ரல் 23 (வியாழக்கிழமை)
வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் நாள்: 2026, மே 4 (திங்கட்கிழமை)
வாக்குப்பதிவிற்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தங்களது இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளன. அதே சமயம், பணப்பட்டுவாடாவைத் தடுக்கத் தேர்தல் பறக்கும் படைகளும், வருமான வரித்துறையினரும் மாநிலம் முழுவதும் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
பரபரப்பில் கரூர்
கரூரில் கடந்த ஆறு நாட்களாகத் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் இந்த வருமான வரித்துறை சோதனைகள் அரசியல் வட்டாரத்தில் விவாதப் பொருளாகியுள்ளது. தேர்தல் நேரத்தில் நடத்தப்படும் இந்தச் சோதனைகள் திட்டமிட்ட பழிவாங்கும் நடவடிக்கை என ஒரு தரப்பினரும், முறைகேடுகளைத் தடுக்க எடுக்கப்படும் சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கை என மற்றொரு தரப்பினரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இன்றைய சோதனையின் முடிவில் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் அல்லது ரொக்கப் பணம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வத் தகவல்களை வருமான வரித்துறை விரைவில் வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
செந்தில் பாலாஜி அப்டேட்
செந்தில் பாலாஜி இம்முறை கோவை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். கரூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட அவர் இம்முறை திமுக தலைமை கேட்டுக் கொண்டதன்பேரில் தன்னுடைய தொகுதியை மாற்றியுள்ளார். இப்போது கோவை தெற்கு தொகுதியில் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். அவரை எதிர்த்து அதிமுகவில் அம்மன் அர்ஜூனன் போட்டியிடுகிறார். இருவரும் தீவிர பிரச்சாரம் செய்வதால் கோவை தெற்கு தொகுதி பெரும் பரபரப்பில் உள்ளது.
