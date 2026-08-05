/Explainer: இந்தியாவின் முதல் AI நகரம் 'அறிவகம்' - இதனால் தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன நன்மை?

India's First AI City In Tamil Nadu Explained : தமிழ்நாடு அரசின் 2026-2027 நிதிநிலை அறிக்கையை நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் இரண்டரை மணிநேரம் உயரையாற்றினார். காலை 10.01 மணிக்கு பட்ஜெட் உரையை தொடங்கி, மதியம் 12.31 மணிக்கு அவர் உரையை நிறைவு செய்தார்.
குழந்தைகள், பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள், இளைஞர்கள், பெண்கள், முதியோர்கள், அரசு ஊழியர்கள் என அனைத்து தரப்பினருக்கும் இன்றைய பட்ஜெட் உரையில் அறிவிப்புகள் வெளியாகி உள்ளன.
ஆனால், அனைத்து தரப்பினரும் பெரிதும் எதிர்பார்த்த ரூ.2,500 மாதாந்திர மகளிர் உரிமைத்தொகை, தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைத்து பேருந்துகளிலும் மகளிருக்கு இலவச பேருந்து, வருடத்திற்கு ஆறு இலவச சிலிண்டர்கள் என முக்கிய அறிவிப்புகள் பட்ஜெட்டில் ஏதும் இல்லை என்பதால் அதிருப்தியை பார்க்க முடிகிறது.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்டோர் தமிழ்நாடு பட்ஜெட் மீதான தங்களின் விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளனர்.
இவை ஒருபுறம் இருக்க, Gen Z தலைமுறைக்காக பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளையும் தமிழ்நாடு அரசு அதன் பட்ஜெட்டில் அறிவித்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, செயற்கை நுண்ணறிவு போன்ற தொழில்நுட்பங்களுக்கும், எதிர்காலம் சார்ந்த தொலைநோக்கு திட்டங்களுக்கும் தவெக அரசு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறது.
சுகாதாரம், விவசாயம், கல்வி, குடிமக்கள் சேவை உள்ளிட்ட பல துறைகளில் சேவைகளை வழங்கும் 'தமிழ்நாடு செயற்கை நுண்ணறிவு இயக்கம்' தொடங்குப்படுவதாக பட்ஜெட் உரையில் நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் அறிவித்திருந்தார்.
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/ACBLEsdsFl— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026
அந்த வகையில், இந்தியாவிலேயே முதல் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் புத்தாக்க நகரத்தை அமைப்போம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. செயற்கை நுண்ணறிவு, ஆராய்ச்சி மற்றும் அடுத்த தலைமுறை தொழில்நுட்பத்திற்கான மையமாக நிலைநிறுத்தப்படும் வகையில் தமிழ்நாட்டில் 'அறிவகம்' என்ற பெயரில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட இருக்கிறது.
இதுகுறித்து பட்ஜெட் அறிவிப்பில் நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் கூறியதாவது, "செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் டீப் டெக் (Deep Tech) மேம்பாட்டிற்காக இந்தியாவின் முதல் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் புத்தாக்க நகரமாக 'அறிவகம்' உருவாக்கப்படும்" என தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/RDlmHjgNPx— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026
ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து இயங்குவதற்கான ஒரு தனித்த சூழல் அமைப்பாக இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு நகரம் அமையும்.
VIDEO | Chennai: “Thoothukudi and Tirunelveli will be declared as a 'Space Industrial Investment Zone'; India's first dedicated AI and Innovation city, named 'Arivagam', will be established”, says Tamil Nadu Finance Minister Marie Wilson (@MarieWilson_TVK) in assembly.— Press Trust of India (@PTI_News) August 5, 2026
(Source:… pic.twitter.com/tJiaDtCm3h
இங்கு மேம்பட்ட கணினி தொழில்நுட்ப உட்கட்டமைப்பு, சிறப்பு வசதிகள், திறன்மிகு பணியாளர் உட்கட்டமைப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த புத்தாக்கச் சூழல் அமைவிடமாக இருக்கும். இதற்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வு 5 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்படும்.
உலகளாவிய முதலீடுகள்: உலகத்தரம் வாய்ந்த குவாண்டம் மற்றும் AI தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களை இந்த நகரம் தமிழ்நாட்டை நோக்கி ஈர்க்கும்.
உயர் வேலைவாய்ப்புகள்: இதனால் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு உலகத்தரம் வாய்ந்த, அதிக ஊதியம் தரும் நவீனத் தொழில்நுட்ப வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும்.
டிஜிட்டல் ஆளுமை: அரசு சேவைகளில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி விரைவான, வெளிப்படையான ஆளுமையை வழங்க இது பெரும் பலமாக இருக்கும்.
முழுக்க முழுக்க ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவு நகரம் என கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரே ஒரு நகரம் கூட இல்லை. ஆனால் உலகின் பல முக்கிய நகர்ப்புற மையங்களும் சிறப்புத் தொழில்நுட்ப மையங்களும் செயற்கை நுண்ணறிவை ஏற்றுக்கொள்வது, ஆராய்ச்சி செய்வது மற்றும் அதன் உள்கட்டமைப்பு ஆகியவற்றில் உலகிற்கு முன்னோடியாக திகழ்கின்றன.
சிங்கப்பூர், சான் பிரான்சிஸ்கோ, சான் ஜோஸ், சியோல், பெய்ஜிங், துபாய், அபுதாபி போன்றவை பொது சேவை, கல்வி, மருத்துவம், ஆராய்ச்சி உள்ளிட்டவற்றில் முழு மூச்சாய் செயற்கை நுண்ணறிவை களமிறக்கியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில் வளர்ச்சித் திட்டம்: 2031ஆம் ஆண்டிற்குள் பொறியியல், பாலிடெக்னிக் மற்றும் தொழிற்பயிற்சி கல்லூரிகளில் (ITI) பயிலும் 5 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு உயர்தர AI திறன் பயிற்சி அளித்து சர்வதேச அளவிலான மனிதவளத்தை உருவாக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
AI மற்றும் ML பாடப்பிரிவு: அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் (ITI) செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மற்றும் Machine Learning (ML) பாடப்பிரிவுகள் 10 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் 50 ஐடிஐ கல்லூரிகளில் இந்த துறையில் 24 ஆயிரம் மாணவர்கள் பெறுவார்கள்.
TN Spark திட்ட விரிவாக்கம்: செயற்கை நுண்ணறிவு, ரோபோடிக்ஸ் மற்றும் இணையக் கருவிகள் குறித்த அறிவிற்கான 'TN SPARK' திட்டம் 2,600 கூடுதல் அரசுப் பள்ளிகளுக்கு விரிவுபடுத்தப்பட்டு, 6ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நிலைகளுக்கேற்ப பாடங்கள் கற்பிக்கப்படும்.
தமிழிற்கான AI மொழி மாதிரி: தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகம் மூலம் தமிழ்ப் பெருந்திரள் மொழி மாதிரி (Large Language Models) உருவாக்கப்பட்டு, அரசுத் தொடர்புகளுக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த மொழித் தொழில்நுட்பக் கருவிகள் பயன்படுத்தும்.