  • தபால் துறையில் வேலை.. 10ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.. எப்படி தெரியுமா?

தபால் துறையில் வேலை.. 10ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.. எப்படி தெரியுமா?

India Post GDS Recruitment 2026: இந்திய  அஞ்சல் துறையின்  காலியாக உள்ள 28,740 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு 10ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 1, 2026, 10:21 AM IST
  • அஞ்சல் துறையில் வேலை
  • 10ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
  • மாதம் ரூ.29,000 வரை சம்பளம்

தபால் துறையில் வேலை.. 10ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.. எப்படி தெரியுமா?

India Post GDS Recruitment 2026 Latest Update:  அஞ்சல் துறை வேலைக்காக பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் காத்திருக்கின்றனர். கை நிறைய சம்பளம், மத்திய அரசு வேலை, சலுகைகள் போன்ற காரணங்களுக்காக  இந்த வேலைக்காக பல லட்சம் காத்திருப்பார்கள்.  அஞ்சல் துறை மத்திய அரசின் தகவல் தொடர்ப்பு அமைச்சக்கத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்திய அஞ்சல் துறையில் உள்ள காலிப் பணியிடங்கள் ஆண்டுதோறும் நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது மெகா அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.   அதாவது,  28,740 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. 

அஞ்சல் துறையில் வேலை

அஞ்சல துறையில் கிராமின் டாக் சேவகர்கள் பிரிவில் கீழ் கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர் (Branch Post Master) மற்றும் உதவி கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர் (Assistant Branch Post Master) ஆகிய பதவிகளில் 28,740 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதில் தமிழகத்தில் 2,009 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.  ஆந்திராவில் 1,060, தெலங்கானவில் 609, கேரளாவில் 1,691, கர்நாடகாவில் 1,023 என பல்வேறு மாநிலங்களில் 28,740 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு நேற்று(ஜனவரி 31) முதல் விண்ணப்பம் தொடங்கியுள்ளது. 

கல்வித்தகுதி

அஞ்சல் துறையில் உள்ள கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர், உதவி கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர் ஆகிய பணியிடங்களுக்கு  விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். 10ஆம் வகுப்பில் எடுத்த மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் இந்த பணிக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். 10ஆம் வகுப்பில் மெரிட் லிஸ்ட் வெளியிடப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்களுக்கு இருசக்கர வாகனம் அல்லது மிதிவண்டி ஓட்டத் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.  மேலும், வயது வரம்பை பொறுத்தவரை, 18 வயது முதல் 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

மாத சம்பளம்

அஞ்சல் துறையில் உள்ள கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர் பணிக்கு  தேர்வு செய்யப்படுவர்களுக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.10,000 முதல் ரூ.24,470 வரை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர் பணிக்கு ரூ.12,000 முதல் ரூ.29,380 வரை சம்பளமாக வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முக்கிய நாட்கள்

அஞ்சல் துறையில் உள்ள கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர், உதவி கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர் பணிக்கு  indiapost.gov.in/gdsonlineengagement என்ற இணையதளம் வழியாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த பணிக்கு பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்ப கட்டணத்தை செலுத்துவதற்கான கடைசி நாள் பிப்ரவரி 16ஆம் தேதியாகும். மேலும், விண்ணப்பத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ள பிப்ரவரி 18 முதல் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதியாகும். மேலும், முதல் தகுதித் பட்டியல் பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

அஞ்சல் துறையில் உள்ள கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர், உதவி கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர் பணிக்கு  விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் indiapost.gov.in/gdsonlineengagement என்ற  இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். 

முகப்பு பக்கத்தில் விண்ணப்பப் பதிவு செய்ய நேரடி லிங்க் உள்ளது. இதனை கிளிக் செய்து new candidate registration என்பதை கிளிக் செய்யவும்.   விண்ணப்பதாரர்களின் மொபைல் எண் மற்றும் இமெயில் முகவரியை உள்ளிட்ட பிறகு, அதற்கான ஒடிபியை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதன்பிறகு, பெயர், முகவரி, மொபையல் எண் ஆகியவற்றை பதிவிட்டால், தனிப்பட்ட பதிவு எண் உருவாகும். இதன்பிறகு, நீங்கள் உங்கள் விண்ணப்பத்தை பதிவு செய்ய தொடங்கலாம். 

அதாவது, மீண்டும் பதிவு செய்யப்பட்ட பாஸ்வோரர்டு, பதிவு எண்ணை உள்ளிட்டு லாகின் செய்ய வேண்டும். பிறகு, பள்ளிக்கல்வித்துறையின் மதிப்பெண்கள், கல்வி விவரங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளிட்டு, விண்ணப்பதாரர்களின் புகைப்படம், கையொப்பம் ஆகியவற்றை உள்ளிட்டு, விண்ணப்ப கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்ப கட்டணத்தை யுபிஐ, டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு மூலம் விண்ணப்ப கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: Budget 2026: மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டிற்கு வரப்போகும் 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்?

