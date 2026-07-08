/மாதம் ரூ.63,000 சம்பளம்! 8ம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்.. அஞ்சல் துறையில் சூப்பரான வேலை

India Post Recruitment Latest: மத்திய தகவல் தொடர்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் ஒரு பொதுத்துறை அமைப்பாக தபால் துறை உள்ளது. நாடு முழுவதும்ப ல ஆயிரம் ஊழியர்கள் அஞ்சல் துறையில் பணியாற்றி வருகின்றனர். மத்திய அரசின் பணி என்பதால் , அங்சல் துறையில் வேலை செய்பவர்களுக்கு கை நிறைய சம்பளம், சலுகைகள் உள்ளிட்டவவை கிடைக்கும. இதனால், தபால் துறை பணிக்காக பல லட்சம் இளைஞர்கள் இத்துறையில் எப்படியாவது வேலையில் சேர வேண்டும் என ஆர்வமாக இருப்பார்கள். அந்த வகையில், தபால் துறை வேலைவாய்ப்புக்காக முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
இந்திய அஞ்சல் துறையில் skilled artisan பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்துள்ளது. அதாவது, பெங்களூருவில் உள்ள தபால் நிலையத்தில் skilled artisan துறையில் பல்வேறு பணிகளுககான காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அதன்படி, MV Mechanic Skilled, upholder (skilled), Carpeter (skilled), Painter (Skilled) பணிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. மொத்தம் 4 காலிப் பணியிடங்கள் இருக்கிறது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய அஞ்சல் துறையில் கைவினைஞர் (skilled artisan) பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் 8ம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அந்தந்த துறையில் ஓராண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மெக்கானிக் பணிக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள், கனரக வாகனங்களை ஓட்ட தெரிந்திருக்க வேண்டும். அதற்கான ஓட்டுநர் உரிமத்தையும் வைத்திருக்க வேண்டும். 8ம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்று, சம்பந்தப்பட்ட தொழிலல் ஓராண்டு பணி அனுபவம் இருப்பது கட்டாயம். இதற்கான ஓராண்டு அனுபவ சான்றிதழ் கட்டாயம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பை பொறுத்தவரை, skilled artisan பணிக்கு 18 முதல் 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின்படி வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது. அதன்படி, எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது. மாத சம்பளத்தை பொறுத்தவரை, skilled artisan பணிக்கு மாதம் ரூ.19,900 முதல் ரூ.63,200 வரை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய அஞ்சல் துறையில் skilled artisan பணிக்கு எழுத்துத் தேர்வு நடைபெறும். தேர்வு நடைபெறும் நாள், பாடத்திட்டம் போன்றவை தகுதியுள்ள விண்ணப்பத்தாரருக்கு அஞ்சல் வழியாக அனுப்பப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படும் நபர்களுக்கு பெங்களூருவில் தான் வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
இந்திய அஞ்சல் துறையில் skilled artisan பணிக்கு indiapost.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள வேண்டும். அதில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து உரிய முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். தேவையான கல்வி சான்றிதழ்களுடன் தபால் மூலம் உரிய முகவரிக்கு ஜூலை 18ஆம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும்.
விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.400 செலுத்த வேண்டும். பெண்கள், எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு விண்ணப்ப கட்டணத்தில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. விண்ணப்பத்தை the manager, mail motor service, department of posts, no.4, basaveshwara road, vasanth nagar, Bengaluru - 560001 என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்படாத விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்படாது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.