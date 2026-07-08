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மாதம் ரூ.63,000 சம்பளம்! 8ம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்.. அஞ்சல் துறையில் சூப்பரான வேலை

India Post Recruitment Latest: இந்திய அஞ்சல் துறையில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு 8ம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதும். எனவே, இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 08, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:08 AM IST
மாதம் ரூ.63,000 சம்பளம்! 8ம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்.. அஞ்சல் துறையில் சூப்பரான வேலை
Image Credit: Indian Post Office RecruitmentSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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