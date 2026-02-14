தபால் துறையில் 2,009 காலிப் பணியிடங்கள்! 10ம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு செம சான்ஸ்.. விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு

Indian Post GDS Recruitment 2026: இந்திய அஞ்சல் துறை மத்திய அரசின் தகவல் தொடர்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்திய அஞ்சல் துறையில் வேலை பார்ப்பதற்காக பலரும் காத்திருக்கின்றனர். கைநிறைய சம்பளம், சலுகைகள் போன்றவை கிடைக்கின்றன. அஞ்சல் துறையில் காலிப் பணியிடங்கள் ஆண்டுதோறும் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு அஞ்சல் துறையில் கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர்(Branch Post Master) மற்றும் உதவி கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர் (Assistant Branch Post Master) பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கான விண்ணப்பம் ஜனவரி 31ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், இன்று (பிப்ரவரி 14) விண்ணப்பிக்க கடைசி நாளாக உள்ளது.
அஞ்சல் துறையில் வேலை
அஞ்சல் துறையில் தேசிய அளவில் 28,740 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதில் தமிழகத்தில் மட்டும் 2,009 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதில் மாவட்ட ரீதியாக பார்த்தால், மத்திய சென்னையில் 3 இடங்களும், வட சென்னயில் ஒரு இடங்களும், தென் சென்னையில் 11 இடங்களும், கோவையில் 30 இடங்களும், மதுரையில் 47 இடங்களும், திருச்சியில் 6 இடங்களும், நெல்லையில் 50 இடங்களும், தூத்துக்குடியில் 39, விருதுநகரில் 33, விருத்தாசலத்தில் 54, வேலூரில் 29, திருவண்ணாமலையில் 99, திருப்பூரில் 95, திருப்பத்தூரில் 44, தேனியில் 36, தஞ்சையில் 58, தாம்பரத்தில் 71, ஸ்ரீரங்கத்தில் 45, சிவகங்கயில் 34, சேலத்தில் 86, ராமநாதபுரத்தில் 45, பொள்ளாச்சசியில் 45, பட்டுக்கோட்டையில் 37, நீலகிரியில் 42, நாமக்கல்லில் 65, நாகையில் 42 இடங்களும் என பல்வேறு மாவட்டங்களில் மொத்ததம் 2,009 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
10ஆம் வகுப்பில் எடுத்த மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில், மெரிட் லிஸ்ட் மூலம் பணிக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். போஸ்ட் மாஸ்டர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்களுக்கு சைக்கிள் அல்லது இருசக்கர வாகனம் ஓட்டத் தெரிந்திருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்களுக்கு 18 வயது முதல் 49 வயது வரை இருக்க வேண்டும். மேலும், அரசு விதிகளின்படி, வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்களுக்கு கனினி பயன்படுத்தவும், உள்ளூர் மொழி தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
மாத சம்பளம்
அஞ்சல் துறையில் கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.12,000 முதல் ரூ.29,380 வழங்கப்படும். உதவி கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர் பணிக்கு ரூ.10,000 முதல் ரூ.24,470 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
அஞ்சல் துறையில் உள்ள பணியிடங்களுக்கு indianpost.gov.in/gdsonlineengagement என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இந்த இணையதளத்தில் உள்ள முகப்பு பக்கத்தில் click Here To Registration என்பதை கிளிக் செய்து, உங்கள் மொபைல் நம்பர், மெயில் ஐடியை உள்ளிட்டு லாகின் செய்து கொள்ள வேண்டும். இதன்பிறகு, விண்ணப்ப படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூ.100 செலுத்த வேண்டும். பெண்கள், எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள், திருநங்கைகளுக்கு விண்ணப்ப கட்டணம் கிடையாது.
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் இன்று
அஞ்சல் துறையில் உள்ள கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர், உதவி கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே (பிப்ரவரி 14) கடைசி நாளாகும். இன்று மாலை 5 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், விண்ணப்ப கட்டணததை பிப்ரவரி 16ஆம் தேதி முதல் செலுத்தலாம். விண்ணப்பத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ள பிப்ரவரி 18ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இன்றே கடைசி நாள் என்பதால் தகுதியுள்ளவர்கள் உடனே விண்ணப்ப பதிவை மேற்கொள்ளலாம்.
