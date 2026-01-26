English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தேர்வு இல்லை! தபால் துறையில் 28,000 பணியிடங்கள்... வெளியான சூப்பர் அறிவிப்பு

தேர்வு இல்லை! தபால் துறையில் 28,000 பணியிடங்கள்... வெளியான சூப்பர் அறிவிப்பு

Indian Post GDS Recruitment 2026: இந்திய அஞ்சல் துறையில் கிராம அஞ்சல் பணியாளர்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு ஜனவரி 31ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த பணிக்கு மொத்தம்  28,740 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 26, 2026, 12:11 PM IST
  • அஞ்சல் துறையில் வேலை
  • தமிழகத்தில் 2,009 காலிப் பணியிடங்கள்
  • ஜனவரி 31ஆம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்

Trending Photos

Post Office PPF: மாதம் ரூ.7,000 முதலீடு செய்து ரூ.22 லட்சத்திற்கு மேல் வருமானம் தரும் சூப்பர் திட்டம்
camera icon10
PPF
Post Office PPF: மாதம் ரூ.7,000 முதலீடு செய்து ரூ.22 லட்சத்திற்கு மேல் வருமானம் தரும் சூப்பர் திட்டம்
பத்ம விருதுகள் 2026: தமிழகத்தில் யாருக்கெல்லாம் விருது கிடைக்கும்? லிஸ்ட் இதோ!
camera icon7
Padma Awards 2026
பத்ம விருதுகள் 2026: தமிழகத்தில் யாருக்கெல்லாம் விருது கிடைக்கும்? லிஸ்ட் இதோ!
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
பாகிஸ்தானை முறியடித்து... இந்திய அணி புதிய சாதனை - அடேங்கப்பா...!
camera icon8
Ind vs NZ
பாகிஸ்தானை முறியடித்து... இந்திய அணி புதிய சாதனை - அடேங்கப்பா...!
தேர்வு இல்லை! தபால் துறையில் 28,000 பணியிடங்கள்... வெளியான சூப்பர் அறிவிப்பு

Indian Post GDS Recruitment 2026 Latest Update: நாட்டின் மிகப்பெரிய துறைகளில் ஒன்றாக இந்திய அஞ்சல் துறை விளங்கி வருகிறது.  அஞ்சல் துறை மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்டு வருகிறது. தபால் துறையில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு கை நிறைய சம்பளம், அரசு ஊழியர்களுக்கான சலுகை என அனைத்து இருக்கும்.  படித்து முடித்துவிட்டு, அரசு பணிக்காக காத்திருப்பவர்கள் அஞ்சல் துறை வேலைப பார்ப்பது நல்ல வாய்ப்பாக இருக்கும். ஆண்டுதோறும் அஞ்சல் துறையில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பாக பல லட்ச இளைஞர்கள் காத்திருப்பார்கள்.  

Add Zee News as a Preferred Source

2026 ஜிடிஎஸ் வேலைவாய்ப்பு

அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டுக்கான அஞ்சல் துறை வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, கிராம அஞ்சல் பணியாளர்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியா உள்ளது. அதாவது, கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர் (BPM) உதவிக் கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர் (ABPM), அஞ்சல் பணியாளர் ஆகிய பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்.  இந்த பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு எப்போது வெளியாகும் என பலரும் காத்திருக்கின்றனர். இந்த நிலையில் தான் முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.  இந்திய அஞ்சல் துறை ஆட்சேர்ப்பு பதிவு அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் கிராம அஞ்சல் பணியிடங்களுக்கு மொத்தம் 28,740 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக தெரிகிறது.  இந்த பணியிடங்களுக்ன அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஜனவரி 31ஆம் தேதி வெளியாகும் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

மொத்தம் 28,740 காலிப் பணியிடங்கள்

இந்திய தபால் துறையில் கிராம பணியாளர் பணிக்கு மொத்தம் 28,740 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதில் தமிழகத்தில் மட்டும்  2,009 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. தொடர்ந்து, கர்நாடகாவில் 1,023, ஆந்திராவில் 1,060, கேரளாவில் 1,691, தெலுங்கானாவில் 609, ஒடிசாவில் 1,191, ஹரியானாவில் 270 என மொத்தம் 28,740 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.

முக்கிய நாட்கள்

மேலும், இந்த பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்ப பதிவு ஜனவரி 31ஆம் தேதி தொடங்கி, பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி வரை இருக்கும்.  மேலும், விண்ணப்ப கட்டணத்தை செலுத்துவதற்கான கடைசி தேதி பிப்ரவரி 16ஆம் தேதியாகும். மேலும், விண்ணப்ப படிவத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ள பிப்ரவரி 18ஆம் தேதி முதல் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதிக்குள் செய்ய வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கியமாக இந்த பணிக்கான தகுதியுடையவர்களின் பட்டியல் பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஜனவரி 31ஆம் தேதி தயாராக இருங்கள். 

தகுதி, சம்பளம் விவரம்

அஞ்சல் துறையில கிராம பணியாளர்களுக்கான பணிக்கு கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். 10ஆம் வகுப்பில் எடுத்த மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில்  பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு உள்ளூர் மொழி தெரிந்திருக்க வேண்டும். மேலும், இருசக்கர வாகனம், மிதிவண்டி ஓட்ட தெரிந்திருக்க வேண்டும்.  வயது  விவரத்தை பொறுத்தவரை, 18 வயதை நிரம்பி இருக்க வேண்டும். 

அதிகபட்சமாக 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அரசு விதிகளின்படி, வயது வரம்பில்  தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது. இதில் எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், எஸ்சி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 ஆண்டுகளும் வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படுகிறது. மாத சம்பளத்தை பொறுத்தவரையில், கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர் (BPM) பணிக்கு ரூ.10,000 முதல் ரூ.24,470, உதவிக் கிளை போஸ்ட் மாஸ்டர் (ABPM) பணிக்கு ரூ.12,000 முதல் ரு.29,380 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு indiapostgdsonline.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க: "தோல்வயைக் கண்டு துவண்டு போக அவசியமில்லை" - மயில்சாமி அண்ணாதுரை

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Indian PostIndian Post JobIndian post GDS Recruitment 2026BPMABPM Post

Trending News