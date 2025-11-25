English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ரயிலில் தேங்காய் கொண்டு போனால் சிறை! ஏன் தெரியுமா - வந்துருச்சு புது ரூல்ஸ்!

Coconut On Train Indian Railway Rules: ரயிலில் வரும் நாட்களில் பயணம் செய்வீர்கள் என்றால் இந்த தகவல் உங்களுக்கு தான். ரயிலில் தேங்காய் எடுத்து சென்றால் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும். இதற்கான காரணம் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 25, 2025, 05:17 PM IST
ரயிலில் தேங்காய் கொண்டு போனால் சிறை! ஏன் தெரியுமா - வந்துருச்ச புது ரூல்ஸ்!

Indian Railway Latest News: நாட்டில் பெரும்பாலான பயணிகள் ரயில் போக்குவரத்தில் பயணம் செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, தொலைதூர பயணங்களுக்கு செல்பவர்கள் ரயில்களில் பயணம் செய்து வருகின்றனர்.  கழிவறை வசதி, படுக்கை வசதி இருப்பதால், தொலைதூரங்களுக்கு செல்பவர்கள் ரயில்களில் பயணித்து வருகின்றனர். பயணிகளுக்கு சீரான பயணத்தை வழங்குவதற்காக  இந்தியன் ரயில்வே பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

ரயிலில் தேங்காய் எடுத்த செல்ல தடை

அதோடு இல்லாமல், ரயில் விதிகளையும் இந்தியன் ரயில்வே கடுமையாக்கி வருகிறது. குறிப்பாக, ரயில்களில் என்னென்ன பொருட்கள் பயணிகள் கொண்டு செல்வது போன்ற விதிகளை ரயில்வே விதித்து வருகிறது. சமீபத்தில் கூட, மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் ரயில் மின்சார கெட்டில் கொண்டு சென்று, அங்கு அவர் மேகி சமைத்து சாப்பிட்டுள்ளார். இது சம்பந்தமான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது. 

இதனை பார்த்த இந்தியன் ரயில்வே, இதுபோன்ற அதிக வால்டேஜ் உள்ள பொருட்களை ரயில்களில் எடுத்து செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும். இது விபத்துள் ஏற்ப வழிவகுக்கும் எனவும் ரயில்வே எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. இந்த நிலையில், ரயில்களில் என்னென்ன பொருட்களை எடுத்து செல்லக் கூடாது என்பது குறித்த தகவல் வெளிவந்துள்ளது. 

ஏன் தெரியுமா?

அதாவது, ரயில்களில் அடுப்புகள், எரிவாயு சிலிண்டர்கள், எரியக்கூடிய ரசாயனங்கள், பட்டாசுகள், அமிலம், தோல், கிரீஸ் மற்றும் வெடிபொருட்கள் போன்ற பொருட்கள் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளன என்பது பெரும்பாலான பயணிகளுக்குத் தெரியும். இருப்பினும், இந்தியா முழுவதும் பொதுவாக உட்கொள்ளப்படும் ஒரு உணவு பொருட்களை ரயிலில் எடுத்துச் சென்றால் சிறைத்தண்டனை விதிக்கக்கூடிய  நிலைக்கூட வரலாம்.

இந்திய ரயில்வேயின் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளின் கீழ், உலர்ந்த தேங்காயை எடுத்துச் செல்வது கண்டிப்பாக தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. தேங்காயில் வெளிப்புற நார்கள் லேசானவையாகும். தேங்காய் நார் மிகவும் அதிகமாக தீப்பற்றக்கூடியவை. இது ரயில்களில் தீ விபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். இதனால், இதனை ரயில்களில் எடுத்த செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்று அல்லது இரண்டு எடுத்து செல்லலாம். ஆனால், பூஜைகளுக்காக ஒரு மூட்டை அல்லது 5க்கும் மேற்பட்ட தேங்காய் எடுத்த செல்ல தடை விதிக்கப்படுகிறது. 

சிறைத் தண்டனை

ரயில்வே சட்டத்தின் பிரிவுகள் 164 மற்றும் 165 இன் கீழ் உலர்ந்த தேங்காயை தீ விபத்தை ஏற்படுத்தும் பொருள் என வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இதனை மீறும் பயணிகளுக்கு இந்திய ரயில்வே விதிகளின்படி, ரூ.1000 முதல் ரூ.5,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படும். மேலும்,  இரண்டு அல்லது மூன்று ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்படலாம். இந்த விதி கடுமையானதாக இருந்தாலும், ஒரு குறுகிய விதிவிலக்கு உள்ளது. மத நோக்கங்களுக்காக பயணிக்கும் பயணிகள் பூஜை பொருட்களுடன் ஒன்று அல்லது இரண்டு தேங்காய்களை எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். இருப்பினும், அதிக அளவில் எடுத்த செல்ல தடை விதிக்கப்படுகிறது.  

மேலும் படிக்க: விதிகள் மாற்றம்: இனி e-KYC மற்றும் OTP இல்லாவிட்டால் சிலிண்டர் கிடைக்காது -முழுவிவரம்

 

மேலும் படிக்க: PMMVY திட்டம் 2025: கர்ப்பிணிகளுக்கு ₹11,000 பணம்.. தகுதி, விண்ணப்பிக்கும் முறை!

 

