அதிரடியாக உயர்ந்த ரயில் கட்டணம்! இனி சென்னை டூ மதுரை இவ்வளவா?

ரயில் பயணிகளுக்கு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இந்திய ரயில்வே நிர்வாகம், நாடு முழுவதும் ரயில் டிக்கெட் கட்டணத்தை உயர்த்த முடிவு செய்துள்ளது. இந்த புதிய கட்டண உயர்வு வரும் டிசம்பர் 26, 2025 முதல் அமலுக்கு வருகிறது. இதன் மூலம், சென்னை முதல் கோயம்புத்தூர் மற்றும் மதுரை போன்ற முக்கிய நகரங்களுக்கு செல்லும் பயணிகளுக்கான கட்டணம் கணிசமாக உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ரயில்வே அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, கட்டண உயர்வு பின்வருமாறு:
மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி 2026 அட்டவணை : குரூப் 2,2ஏ, குரூப் 4 தேதி அறிவிப்பு - 10 மாதம் படித்தால் அரசு வேலை
கட்டண உயர்வு விவரம்
சாதாரண வகுப்பு (Ordinary Class): 215 கிலோமீட்டருக்கு மேல் பயணம் செய்பவர்களுக்கு, ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 1 பைசா உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால், 215 கி.மீ. வரை பயணம் செய்பவர்களுக்கு எந்த கட்டண உயர்வும் இல்லை.
மெயில்/எக்ஸ்பிரஸ் (Mail/Express Non-AC): ஏசி அல்லாத பெட்டிகளில் பயணம் செய்பவர்களுக்கு, ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 2 பைசா உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
ஏசி வகுப்புகள் (AC Classes): அனைத்து வகையான ஏசி வகுப்புகளுக்கும், ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 2 பைசா உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
விதிவிலக்கு: சப்-அர்பன் ரயில்கள் மற்றும் சீசன் டிக்கெட்டுகளுக்கு எந்தவித கட்டண உயர்வும் கிடையாது.
சென்னை - மதுரை கட்டணம் எவ்வளவு?
சென்னையிலிருந்து மதுரைக்கு செல்லும் தூரம் சுமார் 493 கி.மீ.. இந்த தூரத்திற்கு புதிய கட்டண உயர்வின்படி எவ்வளவு அதிகமாக செலுத்த வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ஏசி வகுப்பு (AC Classes): ஒரு கி.மீ.க்கு 2 பைசா வீதம், சுமார் ரூ. 10 வரை கட்டணம் உயரும்.
நான்-ஏசி வகுப்பு (Non-AC Sleeper): இதற்கும் கி.மீ.க்கு 2 பைசா வீதம், சுமார் ரூ. 10 வரை கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
சாதாரண வகுப்பு (General/Ordinary): 215 கி.மீ.க்கு மேல் பயணம் என்பதால், ஒரு கி.மீ.க்கு 1 பைசா வீதம், சுமார் ரூ. 5 வரை கட்டணம் அதிகரிக்கலாம்.
சென்னை - கோவை கட்டணம் எவ்வளவு?
சென்னையிலிருந்து கோயம்புத்தூருக்கு செல்லும் தூரம் சுமார் 497 கி.மீ. ஆகும். இந்த தூரத்திற்கு புதிய கட்டண உயர்வின்படி எவ்வளவு அதிகமாக செலுத்த வேண்டும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ஏசி வகுப்பு (AC Classes): ஒரு கி.மீ.க்கு 2 பைசா வீதம், சுமார் ரூ. 10 வரை கட்டணம் உயரும்.
நான்-ஏசி வகுப்பு (Non-AC Sleeper): இதற்கும் கி.மீ.க்கு 2 பைசா வீதம், சுமார் ரூ. 10 வரை கூடுதல் கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.
சாதாரண வகுப்பு (General/Ordinary): 215 கி.மீ.க்கு மேல் பயணம் என்பதால், ஒரு கி.மீ.க்கு 1 பைசா வீதம், சுமார் ரூ. 5 வரை கட்டணம் அதிகரிக்கலாம். இது அடிப்படை கட்டண உயர்வு மட்டுமே. ஜிஎஸ்டி மற்றும் முன்பதிவு கட்டணங்கள் வழக்கம் போல இருக்கும்.
ஏன் இந்த உயர்வு?
இந்த நிதியாண்டில் ரயில்வே துறைக்கு கூடுதல் வருவாயை ஈட்டும் நோக்கில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சிறிய கட்டண உயர்வு மூலம், மார்ச் 31, 2026 வரை சுமார் ரூ. 600 கோடி கூடுதல் வருவாய் கிடைக்கும் என்று ரயில்வே அதிகாரிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர். ஏற்கனவே கடந்த ஜூலை மாதம் ஒருமுறை கட்டண உயர்வு அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், ஒரே ஆண்டில் இது இரண்டாவது முறையாகும். பண்டிகை காலங்களில் மக்கள் அதிகம் பயணம் செய்யும் நேரத்தில் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகி இருப்பது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. நடுத்தர வர்க்க மக்களுக்கு இது கூடுதல் சுமையாக அமையும் என்று பயணிகள் தங்கள் அதிருப்தியை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
மேலும் படிக்க | பிப்ரவரியில் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வு - தேர்வர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ