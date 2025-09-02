English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்திய ரயில்வேயில் பணிபுரிய அருமையான வாய்ப்பு! மாதம் ரூ.50,000 சம்பளம்!

மத்திய அரசு பணிக்காக காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு அமைந்துள்ளது. தேசிய அதிவேக ரயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 2, 2025, 09:29 AM IST
  • ரயில்வேயில் அருமையான வேலை வாய்ப்பு!
  • எழுத்துத் தேர்வு இல்லை!
  • ரூ.1.6 லட்சம் வரை சம்பளம்!

இந்தியாவில் வேலைவாய்ப்பின்மை அதிகரித்து வருகிறது. AI தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து வருவதால் வரும் காலத்தில் வேலை இருக்குமா? இருக்காதா? என்ற சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தேசிய அதிவேக ரயில் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட், பொறியியல் பட்டதாரிகளுக்கு ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. தேர்வு இல்லாமல், நேர்முக தேர்வு மூலம் நிரப்பப்படும் இந்த பணியிடங்களுக்கு நாடு முழுவதும் உள்ள தகுதியான இந்தியர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். மொத்தம் 36 காலியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அவை இரண்டு பதவிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் படிக்க | ரூ.14 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகை உடன்... தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் பயிற்சி - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

என்ன என்ன பதவிகள்?

உதவி தொழில்நுட்ப மேலாளர்
காலியிடங்கள்: 18
சம்பளம்: மாதம் ரூ.50,000 முதல் ரூ.1,60,000 வரை
கல்வி தகுதி: அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் Electronics, Electronics & Communications, Electrical, Electrical & Electronics, Computer Science,அல்லது Information Technology ஆகிய பாடப்பிரிவுகளில் B.E./B.Tech பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

இளநிலை தொழில்நுட்ப மேலாளர்
காலியிடங்கள்: 18
சம்பளம்: மாதம் ரூ.40,000 முதல் ரூ.1,40,000 வரை
கல்வி தகுதி: உதவி தொழில்நுட்ப மேலாளர் பதவிக்குக் கோரப்பட்டுள்ள அதே கல்வித் தகுதிகள் இந்தபதவிக்கும் பொருந்தும்.

வயது வரம்பு

இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பதாரர்கள் 21 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராகவும், 45 வயதுக்கு மிகாமலும் இருக்க வேண்டும். அரசு விதிகளின்படி, SC/ST பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், OBC பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், PwBD பிரிவினருக்கு 10 முதல் 15 ஆண்டுகள் வரையிலும் வயது வரம்பில் தளர்வுகள் வழங்கப்படும். பெண்கள், SC/ST மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரிவினருக்கு விண்ணப்ப கட்டணம் கிடையாது. மற்ற அனைத்து பிரிவினரும் ரூ.400 விண்ணப்ப கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும்.

தேர்வு முறை

இந்த வேலை வாய்ப்பின் முக்கிய சிறப்பம்சமே, இதற்கு எந்தவித எழுத்து தேர்வு எதுவும் கிடையாது என்பது தான். தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனை, ஆவணங்கள் சரிபார்ப், நேர்முக தேர்வு மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனை மூலம் தரம் பிரிக்கப்படுவார்கள். இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பம் தொடங்கிய நாள் ஆகஸ்ட் 26 ஆகும். மேலும் செப்டம்பர் 15ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

தகுதியும், ஆர்வமும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள், NHSRCL-இன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.nhsrcl.in மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பிக்கும் முன், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை முழுமையாக படித்து, அனைத்துதகுதிகளும் தங்களிடம் உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மத்திய அரசு பணிக்காக காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கு இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாகும்.

மேலும் படிக்க | சென்னை : அரசு வேலை நேரடி நியமனம், தேர்வு இல்லை -10 ஆம் வகுப்பு கல்வி தகுதி - விண்ணப்பிக்கவும்

